Také v Březové nad Svitavou se těšili na jarní boje, tím spíše, že tamní Sokol má početnou mládežnickou základnu.

„Aktuální situace nás velice citelně zasáhla, stejně jako všechny kluby v České republice. Nicméně ač nerad, tak s rozhodnutím fotbalové asociace o ukončení sezony musím souhlasit. Je totiž nutné mít na paměti, že zdraví sportovců je na prvním místě. Nebylo by nic platné, kdyby se hrálo, vinou toho se problémy s pandemií protahovaly o to déle a v konečném důsledku by dopady byly ještě větší. Já osobně jsem zastáncem tvrdých opatření, protože jsem přesvědčen, že mají smysl,“ vyjádřil se předseda březovského klubu Ondřej Mrázek.

Fotbalisté od řeky Svitavy nechtějí ani ve složité době zahálet. „Snažíme se všem, kteří mají zájem, zajistit návody na individuální trénink. Velmi dobré jsou v tomto směru ty od FAČR, které vítám. Myslím, že pro všechny, kteří se budou alespoň trochu udržovat v kondici, bude následný vstup na hrací plochu jednodušší,“ říká Mrázek.

Je jasné, že v Březové se návratu na zelený pažit nemohou dočkat. „Když dojde k uvolnění opatření, tak jsme dohodnuti, že bychom trénovali přes celé letní období a domlouvali zápasy pro jednotlivá mužstva. Komunikace dnes sice není nejlepší, ale přes sociální sítě nebo telefonicky se daří dohodnout vše podstatné a pomalu se připravovat na lepší časy,“ doplnil šéf březovského fotbalu.