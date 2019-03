Mysleli na obhajobu titulu z minulého ročníku, ale ta jim tentokrát zůstala vzdálena, neboť se do souboje o první místo vůbec nedostali. Stopku jim vystavila o kolo dříve pražská Sparta, přesto tým VPS Novabrik Polička nezůstal medailově na suchu. A jak říká trenér FRANTIŠEK ŠVEC, s nímž jsme se za vystoupením poličských sálovkářů na Final Four ohlédli, bezesporu se jedná o úspěch, protože konkurence se na vrcholu sezony sešla skvělá.

Jaké dojmy ve vás zanechal finálový turnaj celostátní ligy? Převažuje spokojenost, nebo cítíte spíše zklamání?

Byli jsme předtím čtyřikrát za sebou ve finále, před rokem jsme zvítězili, takže trocha zklamání tam samozřejmě po Final Four byla, tím spíše, že nám chyběl malý krůček do souboje o zlato. Zůstaňme ale na zemi. Třetí místo se může jevit jako ústup ze slávy, co by za něj ale dalších šest týmů dalo…

Co vám scházelo v porovnání s loňským titulovým rokem?

Objektivně je potřeba říci, že to po herní stránce nebyl ten náš super víkend, kdy by všechno šlapalo podle představ. Chyběla nám lehkost, bylo to hodně kostrbaté a upracované. Kluci nechali na hřišti srdíčko, po stránce bojovnosti a nasazení jim nemám co vytknout, ale současně jsme si šlapali na balon, kombinace nám místy vázla, neproměňovali jsme gólové šance, ani nějaká ta šťastná trefa nepomohla. Břevno nebo tyčku jsme v průběhu dvou finálových dnů trefili možná osmkrát.

Jak se z vašeho pohledu vyvíjelo semifinále se Spartou?

My jsme do semifinále vstoupili hodně špatně a deset minut prvního zápasu to vypadalo ze všeho nejvíce na ručník, protože nám nešlo vůbec nic. Potom jsme se však probudili a vývoj otočili, podařilo se nám dokonce čtyřikrát skórovat, což byla v této sérii výjimka. Jinak totiž naprosto jednoznačně kralovali gólmani Slaný a Bellada, díky nimž se další pokračování semifinále proměnilo v nervózní bitvu o každou branku.

První utkání jste vyhráli a to je pozice, jakou jste v minulosti většinou dokázali zúročit. Proč to letos nevyšlo?

My jsme si v úvodu druhého zápasu vytvořili ještě pohodlnější „polštář“, bohužel jsme ale vedení dlouho neudrželi, což byla škoda. Sparta vyrovnala, remíza by nám ještě stačila, ale potom přidala druhý zásah a přestože jsme i my měli několik slibných šancí, tak nám postupový výsledek těsně utekl.

Vaše hodnocení rozhodujícího a extrémně vyčerpávajícího „zlatého poločasu“?

Pochopitelně, že síly ubývaly oběma týmům, které v předchozím průběhu nechali na palubovce hodně energie. Síly docházely, bylo jasné, že rozhodující může být jediná situace a gól vstřelil nakonec soupeř. My jsme dřeli až do poslední sekundy, ale porážku neodvrátili. Hodně nás to mrzelo, ale myslím si, že to byla velká a férově odehraná bitva a není se za co stydět.

Nadešel druhý den a utkání o třetí místo. Jak se vám povedlo zase nastartovat tým, aby se porval o cenný kov?

Je vždycky složité hledat po takhle vyčerpávající sobotě síly na boj o bronz. Ten navíc měl náboj, nebyl pro nás vůbec snadný medaili jsme urvat chtěli stejně jako Kladno. Soupeř nám pomohl kuriózním vlastním gólem, čímž připomněl naši loňskou zkušenost. Měli jsme několik tutovek na 2:0, po druhé žluté kartě Ondry Slaného jsme se ale začali strachovat o výsledek. Kladno po naší chybě v rozehrávce vyrovnalo a vypadalo to, že se nevyhneme prodloužení, což by byla loterie. K našemu štěstí přišla skvělá chvilka Tomáše Poula, který dvacet sekund před koncem nevypustil na polovině hřiště klíčový osobní souboj a po samostatné akci tak zajistil pro Poličku další medaili z finálového turnaje.

Jak se vám líbilo finále mezi oběma pražskými mužstvy?

Podle mě byly ve finále ubývající síly Sparťanů jedním ze zlomových faktorů. Přece jenom Chemcomex měl semifinále daleko jednodušší, mohl si tam dovolit i trošičku pošetřit svoje opory a to se ve druhém poločase finále muselo projevit. Novým mistrům patří moje gratulace, i Sparta ale zasluhuje uznání, měla v týmu šikovné kluky a hrála výborně.

Tradičně se rovněž účastníte velkých mezinárodních akcí. Co na vás čeká v tomto roce?

V polovině května se zúčastně turnaje evropské Ligy mistrů, který se tentokrát koná v bosenském Sarajevu. Budeme tam chtít dobře reprezentovat českou sálovku, navíc se jedná o zajímavou destinaci, kde jsme ještě nebyli, takže se tam tam těšíme.

Final Four celostátní ligy v Otrokovicích:

SEMIFINÁLE:

VPS Novabrik Polička – Sparta Praha 4:3 (2:2). Branky: 9. a 26. Poul, 11. a 36. Vondra – 6. a 17. Macko, 29. Koláček. Rozhodčí: Sýkora – Tománek. ŽK: 1:1. Chyby: 11:5. 1:2 (1:1). Branky: 4. Vondra – 13. Macko, 35. Hrdý. Rozhodčí: Sýkora – Střelec. ŽK: 3:2. Chyby: 9:10. Zlatý poločas 0:1. Branka: 14. Minha. Rozhodčí: Sýkora – Střelec. Bez ŽK. Chyby: 2:4.



Chemcomex Praha – FK Adria Kladno 6:0 (3:0). Branky: 9. a 28. Zapletal, 14. Havrda, 16. Bialek, 30. Bužík, 32. Fichtner. Rozhodčí: Frajt – Střelec. ŽK: 0:1. Chyby: 3:6. 3:1 (0:0). Branky: 25. a 39. Zapletal, 38. Fichtner – 38. Caizl. Rozhodčí: Frajt – Šebek. ŽK: 0:1. Chyby: 6:8.

UTKÁNÍ O 3. MÍSTO:

VPS Novabrik Polička – FK Adria Kladno 2:1 (0:0). Branky: 23. T. Švec, 40. Poul – 40. Kaválek. Rozhodčí: Tománek – Šebek. ŽK: 3:1. MK: 1:0 (Slaný). Chyby: 9:5.

FINÁLE:

Chemcomex Praha – Sparta Praha 4:1 (1:1). Branky: 15. Zapletal, 28. Havrda, 39. Fichtner, 34. Rott – 13. Minha. Rozhodčí: Sýkora – Frajt. ŽK: 3:3. MK: 0:1 (Koláček). Chyby: 8:10.



VPS Novabrik Polička reprezentovali: Ondřej Slaný – Tomáš Švec, Tomáš Jílek, Miroslav Vondra, Tomáš Poul, Roman Netolický, Petr Navrátil, Jiří Mužík, Jakub Mužík, Miroslav Kovář a Mirek Stejskal.



Nejlepší jednotlivci Final Four: brankář: Jaroslav Bellada (Sparta Praha), hráč: Petr Zapletal (Chemcomex Praha).



Nejlepší jednotlivci celostátní ligy 2018/2019: brankář: Ondřej Soukeník (Futsal Zlín), obránce: Ondřej Havrda (Chemcomex Praha), střelec: Pavel Kraus (SK SICO SC Jilemnice), hráč: Tomáš Abrhám (FK Adria Kladno), hráč do 21 let: Marek Matocha (Šakalí hněv Moravská Třebová).