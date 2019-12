A všichni do jednoho musí být nyní z dosaženého desátého místa a dvaadvaceti bodů poněkud rozčarovaní.

Trenér RADOVAN KROULÍK zabředl se svými svěřenci do jakéhosi začarovaného kruhu. Když už se v jednom kole prezentovali zlepšeným výkonem, tak ho za týden nedokázali zopakovat. Je na místě hovořit o nenaplněných ambicích.

MÁLO DOBRÝCH PASÁŽÍ

„S podzimní částí spokojen samozřejmě nejsem, protože jak umístění v tabulce, tak bodový zisk měly být lepší,“ konstatoval trenér Kroulík zřejmou skutečnost. Rovněž herní stránka věci v něm nemohla vyvolávat kdovíjaké nadšení, protože svitavské výkony měly neustále kolísavou tendenci a lepší se pořád střídaly s horšími. „Našly se úseky zápasů, kdy se na předváděnou hru dalo dívat, výkony jednotlivců a tím pádem i celého týmu byly nadstandardní, ale bohužel jich nebylo tolik, kolik bychom si představovali,“ litoval trenér.

„Mnohem více bylo bohužel úseků hry nebo i celých zápasů, které jsme odehráli pod naše možnosti. Často se jednalo o koncovky utkání. Vliv na to měla i poměrně vysoká neúčast hráčů na zápasech, ať z důvodu zdravotních problémů nebo z jiných příčin,“ myslí si kouč Kroulík.



Při pátrání po tom, proč se svitavskému týmu na podzim nevedlo lépe a nenašel stabilnější formu, narazil kormidelník na několik faktorů, s nimiž bude třeba pohnout. „Jak slabinu vidím nesoustředěnost jednotlivců na vlastní výkon a s tím související produkci zbytečných chyb, dále potom herní myšlení a vyhodnocování herních situací, v čemž jsme také pokulhávali. A někdy mi také chyběla větší vůle porvat se o výsledek,“ vypočítává Radovan Kroulík. „A naše silné stránky? Ty se projevily jen málo,“ dodal neradostně.

VENKU TO NEBYLO ONO

Jednou z věcí, kterou by Svitavy nutně potřebovaly vylepšit, pakliže by měly pomýšlet na vyšší tabulková patra, je úspěšnost na cizích stadionech. Pokud z osmi výjezdů zvítězily na tři body pouze na půdě poslední Rohovládovy Bělé, je to výrazně limitující okolnost pro posun směrem vzhůru. „Je faktem, že náš projev na domácím trávníku se dost lišil v porovnání s venkovními. Ostatně i většinu bodů jsme nasbírali doma,“ připomněl Kroulík bilanci patnáct proti sedmi.



Výše uvedené rozhodně neznamená, že by Svitavy během odehraných patnácti kol nesehrály duely, jaké snesli přísné měřítko. Jenom jich nebylo tolik, jak by se trenérům, hráčům a divákům líbilo. „Z těch vydařených utkání byl jmenoval to proti chrudimskému béčku, které mělo z naší strany kvalitu, ačkoli jsme ho nakonec prohráli. Potom to samozřejmě bylo vítězství 6:0 nad Českou Třebovou a také část zápasu s Holicemi. Propadli jsme v Luži, Lanškrouně, Chocni a v závěru utkání v Moravanech,“ připomněl Radovan Kroulík.



„Několik kvalitních individuálních výkonů by si během podzimu zasloužilo vyzvednout, bohužel jich ale nebylo dost a navíc se je nedařilo častěji opakovat. Nebudu proto jmenovat,“ odmítá Kroulík ocenit jednotlivce.



Řečeno na závěr, přes zimu mají Svitavští na čem pracovat. „Budeme se snažit dobře potrénovat v kvalitních domácích podmínkách. Žádné velké změny v týmu nečekám, jsem přesvědčen, že náš kádr má na to, aby se zlepšoval v současném složení,“ zakončil trenér hodnocení.