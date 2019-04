Jen deset z nich dosáhlo na dvouciferný přírůstek a ti mohou hovořit o velmi dobrém kole, protože porážky Dolního Újezdu a Morašic nebo remíza v Březové se na tiketech objevovaly jenom v minimální míře. Dva tipující trefili správně sedm střetnutí, mezi nimi rozhodoval tip na celkový počet branek a a blíže k optimálnímu údaji byl MIROSLAV OTEVŘEL z Linhartic. Lídrem celkové klasifikace zůstává Michal Racl, jenž navázal na svůj velice dobrý počin z premiérového hracího víkendu a se vstupem do soutěže může být navýsost spokojen. Nejblíže k němá má poličský Petr Gloser.

Pořadí po 2. kole:

1. MÍSTO



SY0112 Michal Racl, M. Třebová 10 29



2. MÍSTO



SY0117 Petr Gloser, Polička 10 23



3. MÍSTO



SY0108 Miroslav Otevřel, Linhartice 13 20



4. – 14. MÍSTO



SY0019 Jiří Frank, Trstěnice 10 17

SY0118 Miroslav Jílek, Polička 10 17

SY0067 Jiří Stibůrek, Čistá 10 17

SY0064 Andrea Stibůrková, Čistá 10 17

SY0066 Irena Stibůrková ml., Čistá 10 17

SY0065 Irena Stibůrková st., Čistá 10 17

SY0039 Karel Beneš, Vidlatá Seč 7 17

SY0027 Leon Formánek, Svitavy 7 17

SY0029 Šimon Šilar, Jarošov 7 17

SY0020 Jiří Tobiáš, Polička 7 17

SY0083 František Kunc ml., Staré Město 4 17



15. – 39. MÍSTO



SY0016 Zdeněk Drobný, Poříčí 13 14

SY0046 Marek Beneš st., Trstěnice 7 14

SY0115 Patrik Čori, Bystré 7 14

SY0114 Miroslav Čori, Bystré 7 14

SY0003 Ladislav Hladký st., Sebranice 7 14

SY0096 Aťka Khýr, Staré Město 7 14

SY0024 Bořek Marek, Radiměř 7 14

SY0107 Jana Němcová, Staré Město 7 14

SY0092 Vojtěch Němec, Staré Město 7 14

SY0091 Jakub Němec, Staré Město 7 14

SY0090 Adolf Němec, Staré Město 7 14

SY0132 Helena Novotná, Nedvězí 7 14

SY0005 Josef Popelka, Polička 7 14

SY0059 Josef Vajrauch, Trstěnice 7 14

SY0033 Blanka Zemanová, Jarošov 7 14

SY0031 Jana Zemanová, Jarošov 7 14

SY0076 Jiří Hárych, Koclířov 4 14

SY0044 Martina Holomková, Makov 4 14

SY0072 Martin Jirout, Litomyšl 4 14

SY0086 Alois Komprda, M. Třebová 4 14

SY0085 Libuše Komprdová, M. Třebová 4 14

SY0131 Martina Novotná, Nedvězí 4 14

SY0089 František Přichystal, M. Třebová 4 14

SY0030 Matěj Šilar, Jarošov 4 14

SY0073 Bohuslava Jiroutová, Litomyšl 0 13



40. – 80. MÍSTO



SY0040 Jitka Benešová, Vidlatá Seč 7 11

SY0128 Jiří Drábek, Nedvězí 7 11

SY0006 Miloš Drmola, Svitavy 7 11

SY0120 Andrea Gibiecová, Polička 7 11

SY0002 Marie Hladká, Sebranice 7 11

SY0045 Tomáš Holomek, Makov 7 11

SY0098 Alena Khýrová, Staré Město 7 11

SY0111 Jan Kučera, M. Třebová 7 11

SY0082 František Kunc st., Staré Město 7 11

SY0034 Vladimír Kvapil, Nová Sídla 7 11

SY0075 Jindřich Nárožný, Březina 7 11

SY0100 Marcel Pánik, Rychnov 7 11

SY0109 Ludvík Potáček, M. Třebová 7 11

SY0081 Jakub Straka, Staré Město 7 11

SY0087 Bedřich Štefánek, M. Třebová 7 11

SY0061 Petr Vajrauch st., Trstěnice 7 11

SY0009 Josef Ambros, Křenov 4 11

SY0099 Pavel Bambušek, M. Třebová 4 11

SY0102 Jiří Bílý, M. Třebová 4 11

SY0014 Pavel Drobný, Poříčí 4 11

SY0052 Roman Greguš ml., Litomyšl 4 11

SY0113 Ludvík Jachymiák, Bystré 4 11

SY0130 Jaroslav Jedlička, Bystré 4 11

SY0008 Jiří Jílek, Opatov 4 11

SY0122 Josef Jirmásek, Polička 4 11

SY0127 Olga Jirmásková, Praha 4 11

SY0028 Eva Lustyková, Litomyšl 4 11

SY0057 Klára Merglová, Litomyšl 4 11

SY0106 Milan Ondráček, M. Trnávka 4 11

SY0126 Dan Shelong, Praha 4 11

SY0103 Jan Soldán, M. Třebová 4 11

SY0021 Iva Tobiášová, Polička 4 11

SY0088 Vladimír Vacek, M. Třebová 4 11

SY0036 Václav Zavřel st., Dolní Újezd 4 11

SY0038 Veronika Zavřelová, Dolní Újezd 4 11

SY0055 Markéta Gregušová, Litomyšl 1 11

SY0042 Lucie Kábrtová, Vidlatá Seč 1 11

SY0011 David Kotlář, Svitavy 1 11

SY0080 Petr Kumstát, Staré Město 1 11

SY0095 Pavel Sotorník, M. Třebová 1 11

SY0032 Jaroslav Zeman, Jarošov 1 11



81. – 105. MÍSTO



SY0047 Radek Beneš, Trstěnice 7 8

SY0048 Marek Beneš ml., Trstěnice 7 8

SY0110 Jan Beserle, M. Trnávka 7 8

SY0015 Alena Drobná, Poříčí 7 8

SY0023 Jiří Marek, Radiměř 7 8

SY0133 Michal Novotný, Nedvězí 7 8

SY0035 František Soukup, Nová Sídla 7 8

SY0025 Zuzana Břenková, Svitavy 4 8

SY0077 František Bušina, M. Třebová 4 8

SY0053 Dagmar Gregušová, Litomyšl 4 8

SY0004 Ladislav Hladký ml., Sebranice 4 8

SY0074 Jaroslav Jirout, Litomyšl 4 8

SY0051 Josef Mergl, Litomyšl 4 8

SY0010 Jan Sehnal, Svitavy 4 8

SY0013 František Smolej, Kam. Horka 4 8

SY0058 Karel Štorek, Cerekvice 4 8

SY0124 Martin Jirmásek, Polička 1 8

SY0125 Jana Jirmásková, Polička 1 8

SY0123 Olga Jirmásková, Polička 1 8

SY0012 Miroslav Kotlář, Svitavy 1 8

SY0050 Tomáš Mergl, Litomyšl 1 8

SY0056 Monika Merglová, Litomyšl 1 8

SY0018 Vít Boštík, Poříčí 0 7

SY0070 Adrian Vaněk, Litomyšl 0 7

SY0097 Ladislav Khýr, Staré Město 2 6



106. – 125. MÍSTO



SY0104 Rudolf Jahoda, M. Třebová 7 5

SY0105 Ladislava Ondráčková, M. Trnávka 7 5

SY0062 Vítězslav Toušek, Vysoké Mýto 7 5

SY0121 Jiří Boštík, Vidlatá Seč 4 5

SY0129 Karel Drábek, Nedvězí 4 5

SY0068 Zdeněk Jirout, Litomyšl 4 5

SY0084 Luboš Komprda, M. Třebová 4 5

SY0022 Tomáš Kubát, Polička 4 5

SY0078 Jana Kumstátová, Staré Město 4 5

SY0049 Miloš Mergl, Litomyšl 4 5

SY0063 Jaroslav Švec, Chmelík 4 5

SY0101 Tomáš Bílý, M. Třebová 1 5

SY0079 Anežka Dvořáková, Staré Město 1 5

SY0054 Roman Greguš st., Litomyšl 1 5

SY0043 Lída Holomková, Makov 1 5

SY0116 Jarmila Jachymiáková, Bystré 1 5

SY0007 Oldřich Palla, M. Chrastová 1 5

SY0094 Šimon Václavek, M. Třebová 1 5

SY0060 Petr Vajrauch ml., Trstěnice 1 5

SY0037 Václav Zavřel ml., Dolní Újezd 1 5



126. – 136. MÍSTO



SY0136 Štefan Gallik, M. Třebová 4 4

SY0135 Zdeněk Novák, Litomyšl 4 4

SY0134 Josef Novák, Litomyšl 4 4

SY0069 Daniel Vaněk, Litomyšl 0 4

SY0001 Radek Bučko, Svitavy 2 3

SY0093 Aleš Hrubý, M. Třebová 1 2

SY0071 Adam Jirout, Litomyšl 1 2

SY0041 Martin Kábrt, Vidlatá Seč 1 2

SY0119 Karel Geba, Polička -2 2

SY0017 František Boštík, Poříčí 0 1

SY0026 Roman Dostál, Svitavy 0 1

Soutěž týmů:

Poměrně značný bodový rozptyl vykázali ve druhém kole soutěže účastníci týmového zápolení. Je to poměrně logické, protože tipy členů většiny družstev bývají stejné nebo podobné, takže zatím platí, že když se zadaří jednomu hráči, tak i všem ostatním, a naopak, když někdo nenatipuje podle představ, tak se s ním „svezou“ i jeho kolegové. To už je však záležitost strategie, jakou ta která trojice zvolí. Nyní na všechny vyzráli Stibůrkovi z Čisté, ti se sešli se třemi „desítkami“, a třicet bodů, to je panečku hodnota, jaká něco znamená. V jejich případě je to příjemný náskok na další pronásledovatele a dobře rozehraná soutěž.



1. MÍSTO



Stibůrkovi 30 51



2. – 28. MÍSTO



Hráči 15 42

Zlatý Vrch Staré Město 21 42

Bysteráci 18 39

Deník 15 39

Jelimani 18 39

Rumpál 18 36

M+H+M 18 36

BFV Moravská Třebová 15 36

Zápaďáci 22 12 33

LADAS 18 33

Farmáři 24 33

Tobi-58 15 33

Koldberg 16 31

Vidláci 113 15 30

Pražáci 9 30

Hagara Team 15 30

Holky 6 30

Rivelino 18 30

Makováci 12 30

Benešáci 21 30

Jirmáskovi 6 27

Šelmy 15 27

Greguši 9 24

JOMITO 9 21

Sokol Staré Město 6 21

SKP 1 3 18

Důchodci 12 16

Výsledky 2. kola:

1. Dolní Újezd – Třemošnice 2 (1:3)

2. Moravská Třebová – Chrudim B 1 (4:2)

3. Žamberk – Svitavy 2 (0:3)

4. Holice – Litomyšl 1 (3:0)

5. Svitavy B – Polička 1 (2:1)

6. Kunčina – Pardubičky 2 (1:5)

7. Janov – Dolní Újezd B 1 (5:1)

8. Březová – Horní Újezd 0 (1:1)

9. Bystré – Městečko Trnávka 1 (2:0)

10. Morašice – Jevíčko 2 (0:1)

Supertrefa: 36 branek

Střípky z TIP ligy:

Po druhém kole registrujeme v TIP lize Svitavského deníku 136 hráčů, z toho 105 mužů a 31 žen ze třiceti měst a obcí nejen ze svitavského okresu. Nejvíce z Moravské Třebové (19), Litomyšle (19), Starého Města (13), Poličky (12), Svitav (8) a Trstěnice (7).



Do přidružené soutěže družstev se zapojilo v úvodním kole 28 trojic. Hlásit se můžete i nadále, vždy je ale třeba mít na paměti, že počet členů týmů je určen na tři.



Od třetího kola mohou zaregistrovaní hráči soutěžit na internetové adrese www.denik.cz/tipliga (podmínkou je, že jste při svém prvním tipování uvedli čtyřčíselné heslo). Nový hráč se může do soutěže zapojit kdykoli v jejím průběhu, poprvé však na tištěném kuponu z novin.



Uzávěrka třetího kola bude v pátek 5. dubna v 16 hodin na sběrných místech ve Svitavách, Litomyšli a Moravské Třebové (viz. kupon) i při internetovém hlasování.



Informace k TIP lize Svitavského deníku získáte na telefonním čísle 724 793 074. Pivní odměna pro vítěze kola bude připravena v redakci Svitavského deníku (výherce budeme informovat později). Kupony tohoto kola zadal a zpracoval Radek Halva.