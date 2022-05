Důvod je zřejmý. V celkovém součtu se jedná o obrovskou finanční položku zvící okolo půl druhé stovky milionů korun a rozpočet asociace na to přestává stačit.

První pokyn shora: omezit delegáty

Na Valné hromadě Pardubického krajského fotbalového svazu v únoru letošního roku tohle téma zlehka naťukl předseda VV FAČR Petr Fousek. „To, že FAČR hradí neprofesionálním klubům náklady na rozhodčí a delegáty, je dáno usnesením Valné hromady FAČR, tedy nejvyššího fotbalového orgánu v Česku, a zůstává v platnosti, pokud Valná hromada nerozhodne jinak. To, o co se budeme snažit, je vnést do toho pravidla a regulaci, protože se jedná o stomilionovou částku ročně a to je v rozpočtu FAČR značná suma. Čili hledáme takový model, aby tento projekt plnil efektivně svoji roli,“ uvedl Fousek na dotazy delegátů.

Konkrétnější výstupy přišly v minulém týdnu po zasedání Regionální komise FAČR, tedy orgánu, v němž zasedají předsedové jednotlivých krajských fotbalových svazů.

Prvním z úsporných opatření, které bylo zavedeno s okamžitou platností od víkendu 14. a 15. května, je omezení obsazování mistrovských zápasů delegáty asociace, kdy by měl být delegát přítomen jenom na jedné třetině utkání dospělých v rámci daného kraje.

Málo peněz, málo rozhodčích. To je skrytá hrozba českého fotbalu i hokeje

Na stole jsou ovšem i další návrhy: mimo jiné omezení delegací rozhodčích na mládež (jeden rozhodčí na utkání dorostu) a dokonce nedelegování kvalifikovaných rozhodčích na fotbal malých forem (mimo jiné mladší žáci), úhrada z prostředků FAČR jen paušální odměny rozhodčích a nikoli cestovného, kontroly vyúčtování cestovného a stanovení limitů ujetých kilometrů rozhodčími a delegáty při cestě na zápasy a podobně.

Změnu musí přijmout valná hromada

Zda a v jaké podobě bude tedy tento model v dalších sezonách zachován, to zatím není jasné a nepochybně se o všem bude tvrdě jednat. Mimo jiné proto, že, jak bylo zmíněno, je je takto nastaven usnesením Valné hromady FAČR a nelze ho jiným způsobem jenom tak lehce změnit nebo zrušit.

Nehledě na to, že v řadě regionů přijali delegáti okresních valných hromad usnesení, kterým svoje zástupce na „velké“ VH přímo zavázali podpořit existující systém úhrad. „Valná hromada uložila předsedovi VV OFS Svitavy, aby jako delegát Valné hromady FAČR prosazoval a podpořil takové kroky a rozhodnutí, které zachovají stávající model úhrady nákladů na rozhodčí a delegáty z prostředků FAČR,“ zní například rozhodnutí, které jednomyslně přijali delegáti VH Okresního fotbalového svazu Svitavy. Podobně tomu je třeba na Ústeckoorlicku a lze si jenom obtížně představit, že by takto pověření delegáti postupovali proti domovským regionům.

Aby si čtenář představil, o jakých číslech mluvíme, tak konkrétní příklady. V sobotním třetiligovém utkání Jiskra Ústí nad Orlicí – FK Přepeře byly náklady na trojici rozhodčích a delegáta FAČR v celkové výši 12090 korun, z toho více než tři tisíce na cestovném. A například v krajském přeboru TJ Jiskra Litomyšl – FK Proseč překročila tato suma hranici čtyř tisíc. A teď si to vynásobme patnácti domácími zápasy v sezoně a vidíme, že pokud by tyto částky měly opět platit kluby, tak to skutečně nejsou „drobné“…