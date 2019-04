Ve velmi důležitém duelu dvou konkurentů ze záchranářských pater nezvládl Dolní Újezd úvod a výrazně si zkomplikoval svoji situaci. Nepovedené vystoupení má za sebou rovněž litomyšlská Jiskra, ta nakročila v Holicích k jednoznačné porážce v první minutě.

19. KOLO:

Žamberk – Svitavy 0:3

Domácí byli po celý zápas bezzubí a zahrozili snad jedinkrát, když středem hřiště prošel Dvořák, šel sám na Jílka, pokusil se ho obejít, došlo ke kontaktu, ale nebyl z toho ani gól, ani penalta. Ta se pískala na druhé straně po sražení Nováka, M. Čížek ji proměnil. Svitavy byly nebezpečnější, a to tím více, když do druhé půle naskočil Škáva a začal úřadovat. Nejprve stál na konci povedené spolupráce Chlupa s Leinweberem, aby v 65. minutě dotáhl ke gólovému konci akci Drašara a Bartoše. Posledně jmenovaný pak ještě trefil tyč a hosté si odvezli zasloužené vítězství.



Fakta – branky: 57. a 66. Škáva, 33. M. Čížek z pen. Rozhodčí: Klír (Pardubice). ŽK: 2:2. Diváci: 100. Poločas: 0:1. Žamberk: Ikizgül – Kotyza, Rudolecký, Vaňous, Zach (25. Cvik) – Bartoš, Ďuriš (88. Dušek), Franke (78. Plundra), Trejtnar (66. Janata) – Pavelka, Dvořák (66. Chládek). Svitavy: Jílek – J. Novák, Czehowský, Vacek, Horák – Veselský (46. Škáva), M. Čížek, Drašar, Bartoš (76. F. Čížek), Chlup – Leinweber (79. A. Novák).

Moravská Třebová – Chrudim B 4:2

Bojovné a rušné střetnutí otevřel pokutový kop po sražení Konečného gólmanem Kudláčkem, proměnil ho Bednář. V nástupu do druhé půlky vyrovnal po individuální akci přes půl hřiště Čáp. Podruhé šel Slovan do vedení znovu z penalty, tentokrát za ruku, skóroval Novák. Když potom hrubku obrany trestal „do prázdné“ Válek, zdálo se být jasno, leč vzápětí parádním „angličanem“ zavěsil znovu Čáp a drama pokračovalo. Ukončil ho přesnou ránou Strnad, když domácí vystihli špatnou rozehrávku a vykombinovali se až do koncovky.



Fakta – branky: 11. Bednář z pen., 65. Novák z pen., 74. Válek, 84. Strnad – 50. a 76. Čáp. Rozhodčí: Matoušek (Polička). ŽK: 2:3. Diváci: 143. Poločas: 1:0. Moravská Třebová: Kamisch – Kopa (84. Fógl), Pinkava, Šatník, Strnad – Novák, Válek, Petrila (83. Bubela), Bednář, Štaffa – Konečný. MFK Chrudim B: Kudláček – Kopecký, F. Holeček, Řezníček, Zikmunda – Linhart (65. Pylyp), Čáp, Rejfek (54. V. Holeček), Jindrák (77. Švec) – Žalud, Zrůst.

Holice – Litomyšl 3:0

Teprve potřetí v sezoně vyšla Jiskra bodově naprázdno. Všechno se začalo kazit sotva po půlminutě, protože hosté hned po rozehrávce ztratili lacino míč, následoval bleskový výpad soupeře, faul v šestnáctce, penalta a Jedlička dal na 1:0. Hrozný úvod. Domácí se pochopitelně dostali na koně, což v prvním poločase předvedli dalšími dvěma zásahy, zatímco hosté se jenom těžko prosazovali. Více do hry se dostali po přestávce, jejich hra ovšem byla nezvykle nevýrazná a střetnutí nedovedli zdramatizovat.



Fakta – branky: 24. a 44. J. Černý, 1. J. Jedlička z pen. Rozhodčí: Beneš (Letohrad). ŽK: 2:3. Diváci: 100. Poločas: 3:0. Holice: Pšenička – Chvála, Řezníček, Kopřiva, Velinský (81. Lát) – Semínko (87. Š. Černý), Řehák, Jedlička, Křtěn – Rožek, J. Černý (72. Růžička). Litomyšl: Malý – Kristek (88. Kristek), Štoudek, Gyömber, Hašek – Hromádka (33. Folta), Kundera, Paclík, Zeman – Severa, Pešek.

Dolní Újezd – Třemošnice 1:3

Domácí „pohřbili“ utkání v úvodní desetiminutovce. To nejdříve Čejka váhal s odkopem tak dlouho, až napálil Hejcmana a od něho se balon dokutálel do branky. Chvilku nato využil další chybu tentýž hráč a bylo to 0:2. Hosté taktickou hrou kontrolovali vývoj, domácí se postupně oklepali, ovšem jejich snaha o návrat do zápasu byla přes několik šancí jalová. Čtvrt hodiny před závěrem se z přímého kopu trefil přes zeď Král a Újezd dopil hořký kalich. Fulíkova penaltová korekce byla kosmetická.



Fakta – branky: 89. Fulík z pen. – 3. a 8. Hejcman, 74. Král. Rozhodčí: Bednář (Lukavice). ŽK: 2:3. Diváci: 120. Poločas: 0:2. Dolní Újezd: Janecký – Mandlík, Čejka, M. Vomáčka, Kubásek – Frňka, Pešina (73. Dvořák), Klusoň, Fulík – Štarman (78. Váně), Drahoš. Třemošnice: D. Oswald – Culek, Hromádka, Mejtský, O. Vančura – T. Forman (46. P. Šindelář), J. Vančura, Král (74. Petr), M. Šindelář – D. Forman (82. P. Oswald), Hejcman (77. Černík).

Další výsledky KP Pardubicka:

Moravany – Luže 3:0

Fakta – branky: 6. Kříž, 25. Knotek, 44. M. Lukas. Rozhodčí: Bleša (Chrudim). ŽK: 3:1. Diváci: 120. Poločas: 3:0. Moravany: B. Branda – Vařečka, J. Lukas (66. Hurta), M. Lukas, Sokol – Knotek, Beran, Hynek (80. Čáň), Komárek – Semerád, Kříž (89. Blajda). Luže: Janoušek – Roubínek, Lacman, Mocanu, Fejl, Kroutil, Naď, Malinský, Holub (66. Klenor), Shejbal, Kapitola (80. Richter).

Česká Třebová – Letohrad 1:3

Fakta – branky: 71. Grepl – 42. a 68. Kabourek, 84. Kail. Rozhodčí: Hořínek (Hradec nad Svitavou). ŽK: 2:3. Diváci: 120. Poločas: 0:1. Česká Třebová: Hubálek – Klumpar, Rataj, Gregor (87. Jiřánek), Křepela (67. Švec) – Sejkora (67. Langer), Roušar – Ezr, Müller, Grepl – Stolín (86. Flídr). Letohrad: Martinovský – P. Štěpán, Macek, Kail, Šponar – Kabourek, Chládek (86. Smíšek), Bartoň (57. Stejskal), Čada (87. Hiller), J. Štěpán (73. Filip) – Trnka (66. Lorenc).

Heřmanův Městec – Choceň 1:2

Fakta – branky: 4. Salfický – 14. Baborák, 48. Rozlívka. Rozhodčí: Fojtík (Pardubice). ŽK: 3:5. Diváci: 250. Poločas: 1:1. Heřmanův Městec: Žďánský – Dvořáček, Jošt, Motl – Mach, Čáp, Dom. Zrůst, D. Jablečník, V. Svoboda (51. D. Svoboda) – Netušil, Salfický. Choceň: Gerčák – Coufal, Krejza, Lebeda, Vondra (66. Eisner) – Baborák, Zahálka, Sršeň, Novotný (87. Klofanda) – Fikejz (77. Zachař), Rozlívka (83. Matějka).

Lanškroun – Hlinsko 3:2

Fakta – branky: 7. a 77. Sita, 41. Ptáček – 12. Cach, 88. Mayer. Rozhodčí: Depeš (Libchavy). ŽK: 5:2. Diváci: 300. Poločas: 2:1. Lanškroun: Ehrenberger – Vaníček, Popelář, Krejsar, Karlík – Doležal (86. Stasiowski), Š. Kolomý (92. Skalický), Sita, Savych – Ptáček (89. A. Kolomý), Komínek. Hlinsko: Sobotka – Vašek, Nevole, Portyš, Volf – Klika, Hlouš (9. Kyncl), Cach (67. Tulach), Křivka – Dostál, Mayer.

Pořadí:

1. Lanškroun (42), 2. Litomyšl (39), 3. Moravská Třebová (37), 4. Letohrad (37), 5. Česká Třebová (32), 6. Svitavy (32), 7. Chrudim B (30), 8. Hlinsko (30), 9. Moravany (29), 10. Heřmanův Městec (28), 11. Luže (27), 12. Holice (26), 13. Choceň (23), 14. Třemošnice (19), 15. Dolní Újezd (13), 16. Žamberk (12).