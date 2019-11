I. A TŘÍDA: Nesmírně cenné a potřebné tři body vybojovali v podzimní derniéře fotbalisté svitavské rezervy. Na umělé trávě v Lánech udolali Tatenice, tedy jednoho z přímých konkurentů ze spodní poloviny tabulky.

TJ Svitavy B vs. Sokol Tatenice. | Foto: Eduard Hromadník

Bylo to vítězství upracované a šťastné, neboť zejména v prvním poločase tahali domácí za kratší konec pomyslného provazu a museli být rádi, že soupeř ze svých šancí proměnil jedinou, když nevyužil ani pokutový kop. K vyrovnání pomohli Ehrenbergerovi podstatným přičiněním obránci, kteří přispěli míči k cestě do vlastní branky. Po změně stran domácí hru zkvalitnili, jednu z povedených akcí zakončil znovu Ehrenberger a rozhodl o výsledku. Hosté dohrávali v deseti, ale o vyrovnání bojovali do poslední minuty a protože Svitavští zazdili několik brejků, oddechli si teprve po závěrečném hvizdu.