To v Litomyšli a Dolním Újezdu nebyla po zápasech nálada vůbec veselá. A především Újezdští domácí porážkou s Třemošnicí ještě více prohloubili svoje existenční starosti. Tohle se nemělo stát.

Moravská Třebová – Chrudim B 4:2

Zdeněk Válek, trenér SKP Slovan Moravská Třebová: Hosté přijeli s týmem, který nebyl příliš posílený, ale i tak hodně kvalitní, určitě více, než když jsme hráli v Chrudimi na podzim. Oba soupeři se přizpůsobili nerovnému terénu a snažili se co nejrychleji přenášet míče na druhou polovinu hřiště a tam o ně svádět souboje. My jsme využili jednu chybu v chrudimské obraně a ujali se vedení z pokutového kopu, hra ale byla celkově vyrovnaná. Podobné to bylo po přestávce, hosté ještě zvýšili rychlost a důraz ve snaze o vyrovnání, což jim vyšlo. Nadále byli nebezpeční, ale současně se dopouštěli chyb, které jsme potrestali, ať z další penalty za jasnou ruku, nebo po jejich nedorozuměních v obraně a při rozehrávce. Po gólu na 4:2 jsme si závěr pohlídali. Za tento výsledek jsme šťastní, protože hosté, ačkoli zase tolik vyložených šancí neměli, byli v poli velmi silní.

Holice – Litomyšl 3:0

Evžen Kopecký, trenér SK Holice: Věděli jsme, že nás čeká těžký soupeř, a to se také i přes výhru 3:0 potvrdilo. Chtěli jsme do utkání vstoupit aktivně, což jsme zužitkovali už v první minutě. Gól nás ještě víc povzbudil a kluci byli především v prvním poločase agresivnější. Pomohla nám také celkově dobrá organizace od zadních řad, která nám dodala klid do druhé půle. Ta už byla trochu jiná. Litomyšl se snažila o korekci, my chodili do brejků, jenže ani jeden tým se už neprosadil. Naši hráči přistoupili k utkání maximálně zodpovědně. Plnili stanovenou taktiku a vrátilo se jim to v podobě dobrého výkonu a především výsledku. Kromě branek byl zápas okořeněn dalšími pohlednými akcemi. Jak soupeře, tak zejména našich hráčů.

Ivo Svoboda, trenér TJ Jiskra Litomyšl: Od začátku jarní sezony stále hledáme ztracený podzimní elán a zápas v Holicích byl jen vyvrcholením našich mdlých výkonů. Od úvodních minut jsme nezvykle kupili chyby v defenzivě, tradičně vyrobili zbytečnou penaltu hned v první minutě a do poločasu obdrželi další dvě branky. Nadšeně bojující domácí nám v útoku téměř nic nedovolili a zaslouženě zvítězili. Naše postavení v tabulce neodpovídá tomu, co jsme na hřišti schopni odevzdat.

Žamberk – Svitavy 0:3

Ondřej Hlaváček, trenér 1.FC Žamberk: Vzhledem k výkonu v prvním poločase je pro nás výsledek až krutý. Pokud však nedáme gól, těžko můžeme pomýšlet na bodový zisk. Místo toho dostaneme soupeře do hry hloupým faulem, který znamenal penaltu.



Oldřich Palla, vedoucí mužstva TJ Svitavy: Žamberk se představil jako houževnatý a fyzicky zdatný soupeř, ale bez fotbalového umu. V průběhu zápasu si domácí vypracovali asi tak dvě pološance, jinak jsme měli vývoj pod kontrolou. Přesto se na první branku čekalo až do 34. minuty, kdy jsme šli do vedení díky pokutovém kopu poté, co byl po svém průniku do šestnáctky zastaven faulem Novák a následnou penaltu bezpečně proměnil kapitán Čížek. Ve druhém poločase po pohledných kombinacích dvakrát skóroval střídající Škáva a díky tomu jsme dotáhli střetnutí v klidu a po zásluze do vítězného konce. Získali jsme tak plný počet bodů na žamberském hřišti po mnoha letech.

Dolní Újezd – Třemošnice 1:3

Jan Kabrhel, sekretář TJ Sokol Dolní Újezd: Jeden z nejdůležitějších zápasů jarní části jsme totálně zbabrali. Chce se věřit, že se ještě otřepeme, ale… Lze říci, že o osudu utkání bylo v podstatě rozhodnuto během úvodních necelých deseti minut. Hosté vytěžili tři body ze snadno získaného dvoubrankového vedení a zbytek odehráli velice dobře takticky. My jsme se snažili dostat soupeře pod tlak, jenže bez efektu, třetí branka z přímého kopu nás potom definitivně srazila.



Jiří Turek, trenér ŽSK Třemošnice: Důležitý zápas o šest bodů jsme zvládli. Měli jsme velmi dobrý nástup a dokázali jsme dát rychlé dva góly. Poté bylo utkání spíše vyrovnané, oba celky měly šance, ale neproměnily je. Po pauze se ze zápasu stal spíše boj o prostředek hřiště, na gól z trestného kopu soupeř odpověděl zvláštní penaltou. Závěr jsme již ukopali.