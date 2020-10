Poslední neděle, kdy se na fotbal mohli vydat diváci, alespoň po dobu, kdy budou platit vládní nařízení, jim nabídla regionální derby. V areálu SKP Slovan se jako vrchol sportovního dne představila litomyšlská Jiskra a tento střet fanouškům sliboval zajímavou podívanou.

9. kolo:

Moravská Třebová – Litomyšl 3:1

Rivalové se do boje pustili poměrně zhurta, s ofenzivním hledím a častými pokusy o zakončení, jimž však převážně scházela přesnost. V největší šanci se po půlhodině hry ocitl po pěkně sehraném rychlém kontru hostující Folta, souboj „z očí do očí“ ale vyhrál brankář Kamisch. Další z klíčových momentů derby se odehrál ve 45. minutě, kdy hosté lacino přišli o balon u vlastní šestnáctky, na jejím rohu pak faulovali, k trestnému kopu se postavil Bednář a u jeho umístěné střely na přední tyč byl gólman Kačer pozdě – 1:0. Brzy po návratu z kabin vletěl do vápna Konečný, byl tam sražen a Bednář nařízenou penaltu bezpečně proměnil. Gólem do šatny a ze šatny se naplnil osud okresního derby, protože Jiskra se sice snažila s nepříznivým stavem něco udělat, ale v koncovce byla bezzubá a když už se do gólovky dostala, tak její hráči míjeli tři tyče. Pojistku na vítězství Slovanu přidal v závěru hlavou po rohu Olejník a Kačer se navíc v této situaci zranil, byl odnesen ze hřiště a za ještě korigující hosty tak musel dochytat hráč z pole.

Fakta – branky: 45. a 50. z pen. Bednář, 80. Olejník – 90. Pešek. Rozhodčí: Štěpánek (Chrudim). ŽK: 2:1. Diváci: 100. Poločas: 1:0. Moravská Třebová: Kamisch – Kopa, Olejník, Krystl, T. Novák – J. Štaffa (67. Kolář), Bednář (87. Bambušek), Smékal (87. M. Štaffa), Šmerda (79. Lebiš) – Holub, Konečný (87. P. Mikšánek). Litomyšl: Kačer – Škeřík (71. Kříž), Pešek, Štoudek (46. Gyömber), Tomšů – Kundera, Sršeň, Kristek (66. Hromádka), Paclík (76. Vejrych) – Folta, Malý (70. Severa).

Chrudim B – Svitavy 4:0

Po počátečním oťukávání začali domácí trestat svitavské chyby. Nejprve po dlouhém pásu Drahoše podklouzl gólman Jílek a Rybička míč pohodlně poslal do odkryté svatyně. O chvíli později opět Rybička vybídl ke snadnému skórování Zrůsta a rezerva se mohla uklidnit. Po změně stran hosté sice opticky přidali na aktivitě, ale bez jakéhokoli efektu. Naopak po Kopeckého průniku a centru zvyšoval na 3:0 Rybička a poslední šíp do svitavského terče vypustil před koncem V. Holeček, který se prosadil přes tři bránící soupeře.

Fakta – branky: 17. a 55. Rybička, 23. Zrůst, 89. V. Holeček. Rozhodčí: Lukášek (Kameničky). ŽK: 0:2. Diváci: 50. Poločas: 2:0. Chrudim B: Janda – Holub (61. Vácha), D. Kopecký ml., Zrůst (78. Brychnáč), Drahoš – P. Tlapák (70. M. Tlapák), F. Holeček, Friček (70. Linhart), D. Kopecký st. – Rybička, Žalud. Svitavy: Jílek – J. Novák, Vacek (46. Brůna), Czehowský, Horák – Bednář, M. Čížek, F. Čížek, Válek – Ehrenberger (60. Svoboda), Juřík (70. Chlup).

Další KP Pardubicka:

Holice – Horní Ředice 1:1 (PK 6:5)

Fakta – branky: 37. Rosůlek – 47. Sytko. Rozhodčí: Doskočil (Letohrad). ŽK: 2:3. ČK: 1:0 (74. Fotul). Diváci: 50. Poločas: 1:0. Holice: Pšenička – Růžička (26. Kuclér), Rek, Fotul, Semínko – Rosůlek, J. Jedlička, Řehák, Rožek – T. Jedlička, Václavek. Horní Ředice: Češka – L. Švec, Březina, J. Švec (82. Metelka), Mráz – Morávek, Hrdý, Sytko, Machatý – Sokol (46. Klír), Horyna (62. Fous).

Choceň – Rohovládova Bělá 8:0

Fakta – branky: 47., 48. a 51. Štanglica, 10. a 41. Fikejz, 29. Gronych, 35. Pekárek, 65. Gerčák. Rozhodčí: Schmeiser (Roveň). ŽK: 2:3. Diváci: 40. Poločas: 4:0. Choceň: Krátký – L. Novotný, Zahálka (46. Vychytil), Pekárek, Heger – Coufal – Štanglica, Kužma, M. Novotný, Gronych (50. Matějka) – Fikejz (50. Gerčák). Rohovládova Bělá: Javorski – Žoček (46. Vávra), Nepivoda, Špidlen, Pospíšil – Deutsch, Najman (72. Gärtner), Chovanec (55. Rolník), Kotajny – Betlach, Klouda.

Třemošnice – Lanškroun 0:1

Fakta – branka: 85. Ptáček. Rozhodčí: Morávek (Pardubice). ŽK: 4:3. Diváci: 48. Poločas: 0:0. Třemošnice: Oswald – Mocanu, Malý, Jablečník (82. Tomiška), P. Šindelář – Vančura, Filip (53. Jelínek), M. Šindelář, Šmídl (55. Kvíčala ) – Mejtský, D. Forman. Lanškroun: Ehrenberger – Veselý, Macháček, Popelář, Jílek – Sita, Š. Kolomý, Doležal (89. A. Kolomý), Skalický – Savych (81. Marek), F. Ptáček.

Moravany – Česká Třebová 4:1

Fakta – branky: 45. a 76. Knotek, 26. Záleský, 72. Beran – 7. Langer. Rozhodčí: Hořínek (Hradec nad Svitavou). ŽK: 2:2. Diváci: 50. Poločas: 2:1. Moravany: B. Branda (37. Metelka) – Beran (87. Smejkal), Záleský, Kříž (79. Kakrda), Knotek, Formánek, Semerád, M. Lukas, Bakeš (68. Kosina), J. Lukas, Kulhánek (83. Janatka). Česká Třebová: Hotmar – Štos (59. Hovorka), Jiřánek, Müller, Švec – Abt (89. Bačík), Langer (46. Sejkora), Pávek (46. Flídr), Deml – Grepl, Vaňous.

Pardubičky – Proseč 5:1

Fakta – branky: 11. a 63. Krejčí, 41. Hofman, 71. Martan, 86. Robovský – 76. Mareš. Rozhodčí: Pešek (Chrudim). ŽK: 0:2. Diváci: 50. Poločas: 2:0. Pardubičky: Zahradník – Froš (59. Robovský), Martan, Luptovský, Norek – T. Svoboda, Suchochleb, Hofman (85. Svěrák), Tuťálek (70. Dojčán) – Svatoň (82. Zelenka), Krejčí (81. Havelka). Proseč: Lampárek – Stupavský, Jeřábek, Jar. Marek, Z. Marek – Kunhart (53. Kiričenko), Mareš (81. Novotný), Koutný, Hromádka (68. Beránek) – Klíma, Jiří Marek.

Heřmanův Městec – Luže 2:1

Fakta – branky: 86. Mach, 88. Dvořáček – 28. Radouš. Rozhodčí: Papežík (Kunčina). ŽK: 1:4. Diváci: 50. Poločas: 0:1. Heřmanův Městec: Stýblo – Jablečník, Dvořáček, D. Zrůst (90. Kosina), Řezníček, Mach – Hauf, Pilný (70. Straka), Čáp – Salfický (55. Hlaváč), Novák. Luže: Vostradovský – Markarjanc, Radouš, Fejl, Denk – Koukal, Malinský, Hantsch, Kapitola – Klenor, Kroutil (77. Barcic).