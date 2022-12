Litomyšlští florbalisté završili dobrý podzim, zvládli i derby proti Letohradu

„Ve Varnsdorfu se jednalo o zkoušku morálky našeho klubu a z tohoto úhlu pohledu jsme obstáli. Opravdu jsem si nemyslel, že se na palubovce, s výjimkou ceremoniálních povinností, ještě někdy objevím v pozici hráče. Ale turnaj ve Varnsdorfu ukázal, jak moc jsem se mýlil. Velké poděkování patří těm, kteří i přes dvě porážky zachránili čest Moravské Třebové,“ okomentoval turnaj předseda klubu Petr Matoušek.

Polička si vedla o poznání lépe, byť ani ona se proti Jilemnici zrovna nevytáhla, nicméně na tři upracované body jí to nakonec stačilo. A rovněž proti ambicióznímu domácímu nováčkovi to vypadalo, že s prázdnou neodejde, byť dohrávala bez vyloučeného gólmana Slaného. Začínala totiž 40. minuta a stav byl smírný 1:1. Ovšem soupeř měl ještě jeden úder schovaný v záloze a bylo to K.O., protože čas na odpověď poličští hráči prostě neměli.

„První zápas s Jilemnicí jsme měli dohrát klidněji, ačkoli soupeř mě svým výkonem mile překvapil. Místo toho, abychom potvrdili naše vedení, jsme však inkasovali gól na 2:1 a v závěru se ještě báli o výsledek. Zápas s domácími měli velmi dobrou úroveň, my jsme v prvním poločase plnili věci, které jsme si řekli, vstřelili vedoucí branku a byla škoda, že jsme několik dalších slibných akcí nedotáhli. Druhý poločas ovlivnilo vyloučení Ondry Slaného, do branky šel z pole Tomáš Poul a musím říci, že zachytal fantasticky. Varnsdorf sice vyrovnal, ale zápas postupně spěl k remíze, která by byla asi spravedlivá. Asi deset sekund před koncem se však domácí trefili po rohu nechytatelnou dělovkou do šibenice a bylo po našich nadějích na bodový zisk,“ popsal dramatické peripetie trenér Poličky František Švec.

CELOSTÁTNÍ LIGA, 6. turnaj: SK SICO SC Jilemnice – Šakalí hněv Moravská Třebová 6:1 (2:1). Branka: 8. a 8. Fink, 22. Kubeš, 24. Šnorbert, 33. Kraus, 40. Lábek – 20. R. Matocha. Futsal Varnsdorf – Šakalí hněv Moravská Třebová 7:3 (5:0). Branky: 8. a 9. Kučera, 16. a 38. Šindelář, 4. Damnitz, 16. Šolc, 27. Bulejko – 23. R. Matocha, 24. Lapčík, 33. Leasure. SK SICO SC Jilemnice – VPS Stavoblock Polička 1:2 (0:1). Branky: 36. Efenberk – 8. Poul, 25. Hynek. Futsal Varnsdorf – VPS Stavoblock Polička 2:1 (0:1). Branky: 30. Rybář, 40. Bulejko – 10. T. Švec.

Polička: Slaný – F. Švec, Jílek, Vondra, T. Švec, Poul, Mužík. Hynek, Mazel.

Moravská Třebová: Ehrenberger – Lapčík, Leasure, R. Matocha, Bambušek, Šmerda, Matoušek.

Další výsledky:

PCO Rudolfov – FK Adria Kladno 10:0 a Chemcomex Praha 4:1, Bombarďáci Větřní – Chemcomex Praha 4:5 a FK Adria Kladno 5:3.

Pořadí:

1. Chemcomex Praha (22), 2. Futsal Varnsdorf (21), 3. PCO Rudolfov (20), 4. VPS Stavoblock Polička (16), 5. Bombarďáci Větřní (16), 6. Šakalí hněv Moravská Třebová (16), 7. Futsal Zlín (7), 8. SK SICO SC Jilemnice (6), 9. FK Adria Kladno (4).

Další pokračování celostátní ligy je na pořadu v novém roce. Polička s Moravskou Třebovou se do soutěže znovu zapojí 15. ledna, kdy v Českých Budějovicích vyzvou dvojici Větřní – Rudolfov.