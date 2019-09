I. A TŘÍDA: Po pěti „hladových“ kolech se dolnoújezdští fotbalisté konečně dočkali bodového zisku a snad nastartovali cestu do vyšších pater.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Radek Halva

Domácím se povedl nástup do zápasu, když na konci pohledné akce P. Franka a Jirečka stál Mokrejš. Újezdští pokračovali v aktivním pojetí a měli další šance, náskok však nepojistili a po změně stran na to málem doplatili. Přeloučský Ludvíček asi doteď nechápe, jak mohl z několika metrů minout prázdnou svatyni. Naštěstí pro domácí se mu to „povedlo“ a ti se mohli uklidnit poté, co po Frňkově asistenci zvýšil Štarman. Tím dostal Újezd vývoj pod kontrolu, v závěru vylepšil výsledek i svoje střelecké konto Mokrejš a domácí fanoušci mohou vyhlížet lepší časy.