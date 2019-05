Současně se ale některým tipujícím uplynulé kolo nepovedlo ani trochu podle představ, jak už to tak v TIP lize bývá. Nejvíce starostí zařídily hráčům výsledky Moravské Třebové a Litomyšle, ty se opravdu nečekaly. Suverénně si počínal PAVEL DROBNÝ z Poříčí, který se na svém tiketu zmýlil jen jednou a s takovou skvělou bilancí neměl sobě rovného. Odložené utkání Polička – Vysoké Mýto B se samozřejmě nepočítalo. Vedení v průběžném pořadí zdárně uhájila Andrea Gibiecová, za ní se však doslova vaří tipařská voda. O což se mimo jiné stará i fantasticky hrající Stibůrkův klan.

Pořadí po 9. kole

1. MÍSTO



SY0120 Andrea Gibiecová, Polička 8 76



2. – 6. MÍSTO



SY0117 Petr Gloser, Polička 11 70

SY0067 Jiří Stibůrek, Čistá 8 70

SY0064 Andrea Stibůrková, Čistá 8 70

SY0066 Irena Stibůrková ml., Čistá 8 70

SY0065 Irena Stibůrková st., Čistá 8 70



7. – 8. MÍSTO



SY0110 Jan Beserle, M. Trnávka 14 67

SY0054 Roman Greguš st., Litomyšl 5 67



9. – 21. MÍSTO



SY0014 Pavel Drobný, Poříčí 17 64

SY0080 Petr Kumstát, Staré Město 11 64

SY0082 František Kunc st., Staré Město 11 64

SY0024 Bořek Marek, Radiměř 11 64

SY0005 Josef Popelka, Polička 11 64

SY0100 Marcel Pánik, Rychnov 8 64

SY0058 Karel Štorek, Cerekvice 8 64

SY0016 Zdeněk Drobný, Poříčí 5 64

SY0112 Michal Racl, M. Třebová 2 64

SY0021 Iva Tobiášová, Polička 2 64

SY0015 Alena Drobná, Poříčí 8 61

SY0050 Tomáš Mergl, Litomyšl 8 61

SY0018 Vít Boštík, Poříčí 11 60



22. – 38. MÍSTO



SY0114 Miroslav Čori, Bystré 11 58

SY0079 Anežka Dvořáková, Staré Město 11 58

SY0132 Helena Novotná, Nedvězí 11 58

SY0019 Jiří Frank, Trstěnice 8 58

SY0083 František Kunc ml., Staré Město 8 58

SY0075 Jindřich Nárožný, Březina 8 58

SY0122 Josef Jirmásek, Polička 5 58

SY0127 Olga Jirmásková, Praha 5 58

SY0125 Jana Jirmásková, Polička 5 58

SY0126 Dan Shelong, Praha 5 58

SY0124 Martin Jirmásek, Polička 8 56

SY0103 Jan Soldán, M. Třebová 8 55

SY0118 Miroslav Jílek, Polička 5 55

SY0086 Alois Komprda, M. Třebová 5 55

SY0133 Michal Novotný, Nedvězí 5 55

SY0106 Milan Ondráček, M. Trnávka 5 55

SY0009 Josef Ambros, Křenov 3 54



39. – 50. MÍSTO



SY0129 Karel Drábek, Nedvězí 8 52

SY0128 Jiří Drábek, Nedvězí 8 52

SY0055 Markéta Gregušová, Litomyšl 8 52

SY0113 Ludvík Jachymiák, Bystré 5 52

SY0123 Olga Jirmásková, Polička 5 52

SY0085 Libuše Komprdová, M. Třebová 5 52

SY0131 Martina Novotná, Nedvězí 5 52

SY0020 Jiří Tobiáš, Polička 5 52

SY0002 Marie Hladká, Sebranice 2 52

SY0136 Štefan Gallik, M. Třebová 8 51

SY0108 Miroslav Otevřel, Linhartice 8 51

SY0035 František Soukup, Nová Sídla 0 50



51. – 77. MÍSTO



SY0023 Jiří Marek, Radiměř 14 49

SY0105 Ladislava Ondráčková, M. Trnávka 8 49

SY0081 Jakub Straka, Staré Město 8 49

SY0025 Zuzana Břenková, Svitavy 5 49

SY0006 Miloš Drmola, Svitavy 5 49

SY0044 Martina Holomková, Makov 5 49

SY0011 David Kotlář, Svitavy 5 49

SY0010 Jan Sehnal, Svitavy 5 49

SY0027 Leon Formánek, Svitavy 2 49

SY0003 Ladislav Hladký st., Sebranice -1 49

SY0046 Marek Beneš st., Trstěnice 0 48

SY0102 Jiří Bílý, M. Třebová 11 46

SY0045 Tomáš Holomek, Makov 11 46

SY0029 Šimon Šilar, Jarošov 11 46

SY0130 Jaroslav Jedlička, Bystré 8 46

SY0033 Blanka Zemanová, Jarošov 8 46

SY0012 Miroslav Kotlář, Svitavy 5 46

SY0095 Pavel Sotorník, M. Třebová 5 46

SY0084 Luboš Komprda, M. Třebová 2 46

SY0107 Jana Němcová, Staré Město 2 46

SY0091 Jakub Němec, Staré Město 2 46

SY0090 Adolf Němec, Staré Město 2 46

SY0092 Vojtěch Němec, Staré Město 2 46

SY0088 Vladimír Vacek, M. Třebová 2 46

SY0089 František Přichystal, M. Třebová -4 46

SY0017 František Boštík, Poříčí 11 45

SY0048 Marek Beneš ml., Trstěnice 0 45



78. – 109. MÍSTO



SY0078 Jana Kumstátová, Staré Město 11 43

SY0057 Klára Merglová, Litomyšl 8 43

SY0032 Jaroslav Zeman, Jarošov 8 43

SY0031 Jana Zemanová, Jarošov 8 43

SY0116 Jarmila Jachymiáková, Bystré 5 43

SY0051 Josef Mergl, Litomyšl 5 43

SY0030 Matěj Šilar, Jarošov 11 42

SY0076 Jiří Hárych, Koclířov 5 42

SY0047 Radek Beneš, Trstěnice 0 42

SY0038 Veronika Zavřelová, Dolní Újezd 5 41

SY0040 Jitka Benešová, Vidlatá Seč -1 41

SY0119 Karel Geba, Polička 5 40

SY0109 Ludvík Potáček, M. Třebová 5 40

SY0062 Vítězslav Toušek, Vysoké Mýto 5 40

SY0004 Ladislav Hladký ml., Sebranice 2 40

SY0061 Petr Vajrauch st., Trstěnice 2 40

SY0087 Bedřich Štefánek, M. Třebová -1 40

SY0060 Petr Vajrauch ml., Trstěnice -1 40

SY0039 Karel Beneš, Vidlatá Seč 5 38

SY0101 Tomáš Bílý, M. Třebová 11 37

SY0121 Jiří Boštík, Vidlatá Seč 8 37

SY0049 Miloš Mergl, Litomyšl 5 37

SY0094 Šimon Václavek, M. Třebová 5 37

SY0043 Lída Holomková, Makov 8 36

SY0036 Václav Zavřel st., Dolní Újezd 11 35

SY0013 František Smolej, Kam. Horka 0 35

SY0022 Tomáš Kubát, Polička 5 34

SY0028 Eva Lustyková, Litomyšl 5 34

SY0115 Patrik Čori, Bystré 2 34

SY0104 Rudolf Jahoda, M. Třebová 2 34

SY0098 Alena Khýrová, Staré Město -4 34

SY0059 Josef Vajrauch, Trstěnice -4 34



110. – 141. MÍSTO



SY0134 Josef Novák, Litomyšl 2 33

SY0007 Oldřich Palla, M. Chrastová 2 33

SY0069 Daniel Vaněk, Litomyšl -4 33

SY0042 Lucie Kábrtová, Vidlatá Seč 2 32

SY0037 Václav Zavřel ml., Dolní Újezd 2 32

SY0072 Martin Jirout, Litomyšl -1 31

SY0096 Aťka Khýr, Staré Město -4 31

SY0034 Vladimír Kvapil, Nová Sídla 0 30

SY0041 Martin Kábrt, Vidlatá Seč 2 29

SY0111 Jan Kučera, M. Třebová 5 28

SY0074 Jaroslav Jirout, Litomyšl 2 28

SY0056 Monika Merglová, Litomyšl 2 26

SY0077 František Bušina, M. Třebová 0 26

SY0026 Roman Dostál, Svitavy 0 26

SY0063 Jaroslav Švec, Chmelík -3 26

SY0068 Zdeněk Jirout, Litomyšl 2 25

SY0001 Radek Bučko, Svitavy 11 24

SY0008 Jiří Jílek, Opatov -1 22

SY0093 Aleš Hrubý, M. Třebová 2 19

SY0053 Dagmar Gregušová, Litomyšl -4 19

SY0097 Ladislav Khýr, Staré Město -4 17

SY0135 Zdeněk Novák, Litomyšl 2 16

SY0099 Pavel Bambušek, M. Třebová 0 15

SY0137 Jaromír Neckář, Banín -1 15

SY0141 Wladyslawa Jiroutová, Litomyšl -1 14

SY0052 Roman Greguš ml., Litomyšl 2 13

SY0070 Adrian Vaněk, Litomyšl 2 12

SY0139 Zdena Neckářová, Banín -1 11

SY0073 Bohuslava Jiroutová, Litomyšl -4 9

SY0138 Vanesa Vaňková, Litomyšl -1 5

SY0140 Tomáš Neckář, Banín -4 1

SY0071 Adam Jirout, Litomyšl 2 -2

Soutěž týmů

Ne snad, že bychom hodlali dělat závěry z kategorie předčasných a kohokoli odepisovat. To rozhodně ne, nicméně otázka, zda někdo v jarní týmové soutěži dokáže zastavit čistecké rodinné trio, ta je nasnadě. Stibůrkovi totiž nepolevují v nasazeném tempu, znovu si spolehlivě zapsali dvouciferné body a na čele pořadí nadále drží bezpečný odstup. Co je ale v TIP lize bezpečné, zvláště v posledních jarních kolech, že… Pronásledovatelé však nyní musí nasadit ke strhujícímu finiši. V tomto dějství padaly i „třicítky“, nejvíce se dařilo Sokolům ze Starého Města.



1. – 32. MÍSTO



Stibůrkovi 24 210

Farmáři 30 189

Pražáci 15 174

Hagara Team 18 171

Jelimani 27 171

Jirmáskovi 18 166

Sokol Staré Město 33 165

M+H+M 21 165

Rivelino 30 162

Zápaďáci 22 12 153

Tobi-58 12 150

Šelmy 24 150

Rumpál 12 147

Bysteráci 18 144

LADAS 3 141

JOMITO 18 141

Zlatý Vrch Staré Město 6 138

Benešáci 0 135

BFV Moravská Třebová -3 132

Deník 24 132

Makováci 24 131

Hráči 27 122

Holky 18 121

Důchodci 12 113

Vidláci 113 6 108

SKP 1 12 102

Greguši 3 99

Koldberg -12 82

Litomyšl – Jiroutovi 3 67

Litomyšl – Vaňkovi -3 50

Jiroutovi – Chrudimáci -3 38

Klaudinka -6 27

Výsledky 9. kola

1. Svitavy – Holice 1 (1:0)

2. Litomyšl – Heřmanův Městec 2 (1:4)

3. Žamberk – Moravská Třebová 0 (1:1)

4. Polička – Vysoké Mýto B N

5. Svitavy B – Zámrsk 1 (6:1)

6. Opatovec – Lanškroun B 1 (3:0)

7. Pomezí – Semanín 2 (0:5)

8. Bystré – Opatov 1 (3:1)

9. Radiměř – Dlouhá Loučka 1 (4:2)

10. Mladějov – Březová 1 (3:1)



Supertrefa: 37 branek

Střípky z TIP ligy

Po devátém kole registrujeme v TIP lize Svitavského deníku 141 hráčů, z toho 107 mužů a 34 žen z jednatřiceti měst a obcí. Nejvíce jich je z Litomyšle (20), Moravské Třebové (19), Starého Města (13), Poličky (12), Svitav (8) a Trstěnice (7).



Do přidružené soutěže družstev se zapojilo po devíti kolech 32 trojic. Počínaje sedmým kolem TIP ligy lze nový tým sestavit pouze z nově přihlášených hráčů.



Od desátého kola mohou zaregistrovaní hráči soutěžit také na internetové adrese www.denik.cz/tipliga (podmínkou je zadání čtyřčíselného hesla). Nový hráč se může do soutěže zapojit kdykoli v jejím průběhu, poprvé však výhradně na tištěném kuponu z novin.



Uzávěrka desátého kola je v pátek 24. května v 16 hodin na sběrných místech ve Svitavách, Litomyšli a Moravské Třebové (viz. kupon) i na internetu.



Informace k TIP lize Svitavského deníku získáte na telefonu 724 793 074. Pivní odměny pro vítěze kol budou od pondělí 27. května připraveny v redakci Svitavského deníku (po telefonické dohodě).