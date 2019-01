Svitavy – V boji o postup do krajské I. B třídy vytáhly v první polovině sezony nejvyšší karty celky z Opatovce a Křenova. Oba dokázaly desetkrát vyhrát.

Ilustrační foto. | Foto: Jan Hendrych

Ohlédnutí za podzimní částí nejvyšší okresní fotbalové soutěže dospělých:

Rozhodně zajímavou čtrnáctidílnou podívanou přinesla fotbalovým fanouškům podzimní část QANTO okresního přeboru. Nejvyšší mistrovská soutěž Svitavska změnila oproti minulé sezoně poměrně výrazně svoje složení, nebylo to však na úkor její kvality.

Jak už to tak bývá, našly se týmy, které svojí hrou a svými výsledky příjemně překvapily, stejně jako takové, jež nemohou být spokojeny a budou mít co napravovat. Vydejme se teď na krátkou hodnotící procházku podzimem v okresním přeboru fotbalistů.

Skoro k nezastavení

Zimu na první příčce stráví fotbalisté z Opatovce. Byť je to nakonec „jen" díky lepšímu gólovému poměru, tak to nic neubírá na velice dobrém dojmu, jaký v první části soutěžního ročníku na trávnících zanechali.

Deset výher ze čtrnácti duelů, to je parádní vizitka svědčící o stabilitě formy, jakou není snadné si udržet ani na okresní úrovni. Protože Opatovec skončil druhý na konci minulé sezony, nelze v jeho případě hovořit o vyložené senzaci, ačkoli se před zahájením soutěže skloňovala jiná jména největších favoritů. Mužstvo mělo vyvážené všechny složky své hry, chlubí se čtvrtým nejlepším útokem a druhou nejlepší obranou. Doma prohrál jedinkrát v předehrávaném kole s Bystrým, venkovní bilanci má lepší jediný tým. V Opatovci se zkrátka na podzim všechno sešlo a je jasné, že srazit aktuálního lídra z jeho pozice nebude vůbec jednoduché.

Stejně jako Opatovec si absolutorium za svoje podzimní vystoupení zaslouží i Křenov, jenž je na tom, až na horší skóre, stejně jako vedoucí družstvo a má na kontě rovněž deset vítězství. V tomhle případě je to skutečně bomba. Že právě Křenov sehraje podzim v takovém laufu, to by nikdo neočekával.

Jenže jakkoli jde o překvapení, tak určitě ne o náhodu. Z domácího stadionu Křenovští vytvořili absolutně nedobytnou tvrz, kde nikomu nepustili ani bod. Často po boji i se štěstím, ale domácí neporazitelnost byla základem k jejich úspěchu. Přidali i solidní výsledky venku a rázem se tu objevil celek, s nímž je potřeba velice vážně počítat. Jak on, tak i Opatovec půjdou do jara už nikoli v pozici „černého koně" a možného překvapení, ale v roli mančaftů, které budou pod tlakem rivalů hájit svoje umístění. Jak tuto novou situaci zvládnou, to je otázka, nicméně podzim ukázal, že se bát jistě nemusejí. Naopak, bát se jich musí soupeři.

Jen na okraj k podzimnímu představení dvojice Opatovec – Křenov je třeba dodat, že tabulku ovládly kluby, které nemají žádný mládežnický celek.

Za pevnou hradbou

Smečku pronásledovatelů vede třetí Janov, který se vytáhl hlavně výbornou defenzivní hrou. V průměru nedostával ani gól na zápas, což je nejlepší číslo v soutěži a parádní počinek. Aby tento tým mohl promluvit ještě hlasitěji do bojů o špici, musí se ale vyvarovat podobných zaváhání, jakým se stala domácí porážka 0:1 s Linharticemi.

Od Sokola Bystré se čekalo, že se bude pohybovat v popředí přeboru, mnohými byl pokládán i za favorita číslo jedna. Zahrál určitě slušně a na jaře bude ve hře, ovšem pět porážek je více, než sami Bysterští čekali. Některé nezdary, například ten domácí se Sebranicemi, byly hodně nečekané, na druhou stranu ovšem zvítězil v Opatovci a tím se opětovně přihlásil o slovo. Bude potřeba s ním počítat.

Morašice dopadly na podzim nejlépe z mužstev, která hrála na jaře I. B třídu. Ale úplná spokojenost tam panovat nemůže. Venku se jim dařilo skvěle, pět výher si z cizích trávníků nikdo jiný nepřivezl. Jenže doma jim to povážlivě skřípalo, když na vlastní půdě patří mezi nejhorší, což korunovali ztrátou i s poslední Rohoznou. A tím pádem je jejich ztráta na čelo vyšší, nežli by se jim zamlouvalo.

Všechno je o gólech

Fotbalisté z Jaroměřic se v podzimní části rozhodli, že pobaví publikum. V jejich střetnutích padlo celkem osmašedesát gólů, jsou nejlépe střílejícím týmem a mají elitního kanonýra, ale současně platí, že jejich obrana by nějaké to vyztužení naléhavě potřebovala. Protože v takovém případě by se svými ofenzivními schopnostmi mohli myslet klidně i výše. Zatím se musí spoléhat na to, že soupeře přestřílí, co se ne vždy daří.

Horní polovinu tabulky uzavírá Hradec, což je poněkud rozčarování, protože ten se měl podle očekávání pohybovat úplně někde jinde. Jenže tenhle celek prožil pekelný podzim, pokud se týče gólové produktivity. Je to až s podivem vzhledem ke jménům hráčů, kteří oblékali jeho dres, ale méně branek dali jen podzimní outsideři z Rohozné a Borové. Hradec začal ztrácet vyrovnaná utkání, která byl dříve zvyklý třeba o gól vyhrávat, a zaostal za svými ambicemi.

Dokonale „symetrický" podzim absolvovaly osmé Linhartice. Sedm výher, sedm porážek a i skóre je rovnocenné. Je to asi odpovídající obrázek jejich výkonnosti. Potřebné body, aby zůstaly na distanc od chvostu pořadí, si vcelku v klidu uhráli, občas přidali něco navíc, jako například tři body z Janova, někdy však i zbytečně ztráceli.

Nováček z Opatova začal tím, že dostal od Křenova „šestku", ale postupně se ve vyšší soutěži adaptoval a body sbíral poměrně pravidelně. Někdy to bylo po docela divokém průběhu, Opatov totiž patří mezi celky, které si ne vždycky lámou hlavu s bráněním a spoléhají na útočnou sílu. Kdo chodil na jeho zápasy, měl solidní jistotu, že uvidí hodně branek. Bylo jich dohromady jednasedmdesát, z toho ale více než polovina inkasovaných.

Desáté Jevíčko působí lehce záhadným dojmem. Těžko hledat odpověď na otázku, proč se tým, který dokáže porazit Bystré nebo vyhrát v Hradci a snad se všemi soupeři hraje vyrovnané partie, neustále potácí ve spodní půlce přeboru. Nicméně na to, že po pěti kolech měl na kontě jedinou výhru, ještě nedopadl tak špatně. Je však už v pásmu, kde není žádná jistota.

Překvapivý chvost

Sebranice, jež se do okresu vrátily po několikaletém působení v kraji, neodehrály úspěšný podzim a vězí v potížích. Limitující pro ně byla bídná efektivita, v průběhu sezony dokonce natahovaly sérii bez vstřeleného gólu na více než 300 minut a s tím se zázraky opravdu dělat nedají. Sebraničtí sice porazili třeba Křenov nebo Bystré, jenomže podobných světlých okamžiků byl nedostatek.

A jsme u trojice, která zůstala „odkrojena" na konci tabulky. Čistá se stala farmou Jiskry Litomyšl, ale přesto se od prvních kol neskutečně trápila, a to především v defenzivě. Jakkoli to zní paradoxně, tak dostat ve čtrnácti kolech třiapadesát branek (průměr skoro čtyři na utkání) a přitom urvat deset bodů, to je ještě slušný výkon. Hororové výsledky typu 3:8, 1:6 či 0:7 a nulový zisk z venkovních hřišť podzimní bídu podtrhly.

Borová hraje okresní přebor poprvé a tamní fotbalisté brzy pochopili, že je to oproti III. třídě přece jen citelný rozdíl. Ne, že by v průběhu podzimu působili zcela marným dojmem, ale v porovnání se zkušenějšími soupeři zaostávali, když chyby, které byli v nižší soutěži ještě schopni napravit, tentokrát docházely tvrdého trestu. Což platilo především na cizích stadionech, kde nezískali ani bod.

Hráči Rohozné a s nimi i jejich příznivci se názorně přesvědčili o tom, že každá sezona je jiná a dřívější úspěchy vůbec nic neznamenají. Loňská štika přeboru se proměnila v leklou rybu, která se jen dvakrát radovala z vítězství a doma utržila nálože 0:6 či 0:8. Jakoby s kanonýrem Leinweberem v létě odešly z kolektivu i pohoda a sebevědomí, takže se stal vážným adeptem na sestup. Aby tuto hrozbu zažehnal, musí to vzít na jaře úplně v jiném stylu.

Hrst zajímavostí

Na závěr ještě malý náhled do statistických údajů. Celkový počet vstřelených branek: 377 (průměr na jedno kolo 26,9, průměr na jedno utkání 3,8). Nejvíce branek v jednom utkání: 11 (Čistá – Morašice 3:8). Nejvyšší vítězství: 0:8 (Rohozná – Opatovec). Počet bezbrankových utkání: 3 (Janov – Hradec, Hradec – Křenov, Sebranice – Jevíčko). Počet remíz: 10. Počet výsledků rozdílem jedné branky: 40 (více než polovina zápasů skončila smírně nebo nejtěsnějším poměrem). Průměrný bodový zisk na jedno družstvo: 20,2.

Střelecké statistiky po čtrnácti kolech

1. Daniel Švec (Jaroměřice) 19 branek

2. Patrik Bureš (Janov) 15 branek

3. Jiří Peterka (Křenov) 12 branek

4. – 6. Stanislav Bednařík (Křenov), Petr Putnar (Bystré) a Miloš Zerzán (Morašice) 9 branek. 7. – 8. Zdeněk Vostřel a Jakub Kalánek (oba Opatov) 7 branek. 9. – 14. Filip Roshan (Opatovec), Pavel Zeman (Opatov), Martin Padělek (Čistá), Radek Ehrenberger (Hradec nad Svitavou), Radek Dvořák (Linhartice) a Michal Polák (Opatovec) 6 branek. V listině střelců se na podzim podle údajů v oficiálních zápisech objevilo celkem 129 hráčů.