Devět týmů z východočeského regionu zasáhlo do víkendového předkola fotbalového MOL Cupu. Čtyři z nich vybojovaly postup do prvního kola, kde se k nim připojí další kvarteto Chrudim, Chlumec nad Cidlinou, Živanice a Letohrad.

Zřejmě největší překvapení víkendu se odehrálo v Libišanech, kde domácí nováček krajského přeboru Pardubicka a vítěz tamního krajského poháru roznesl 4:1 druhý tým poslední sezony divize C Vysoké Mýto, který nově vede známý trenérský bouřlivák Martin Pulpit. Jeho premiéra v ostrém zápase však byla nakonec kyselá jako šťovík. Vše podstatné se odehrálo po změně stran a diváci se nestačili divit. Domácí šli do dvougólového vedení, favorit sice korigoval svým kapitánem Dvořákem, jenže místo dalšího náporu přišla proměněná penalta Lukáše Krajáka a Libišany si takovou příležitost nenechaly sebrat. Kromě postupu poslaly současně důrazné varování všem příštím soupeřům v krajském přeboru, že se do tohoto revíru chystá připlout pořádná dravá ryba.

Do další fáze postupuje také šampion pohárové soutěže na Královéhradecku. Libčanský účastník krajského přeboru doma těsně udolal divizní Hlinsko. Rozhodnutí zápasu přinesla jediná trefa domácího útočníka Hofmana v předposlední minutě základní hrací doby.

Jestliže v Libčanech padla jediná branka, tak v Náchodě žádná, a to ani v třicetiminutovém prodloužení, tudíž o postupujícím musel rozhodnout až penaltový rozstřel. V něm mohli domácí rozhodnout, ovšem Bičiště v páté sérii nedal. A jelikož v osmé sérii neproměnil ještě Král, jdou dál Velké Hamry.

Úspěšné první vystoupení v soutěžním duelu prožil lodivod Jiskry Ústí nad Orlicí Evžen Kopecký. V Trutnově zvítězil jeho tým s řadou nových jmen v sestavě rozdílem třídy, s góly se roztrhl pytel v závěrečné půlhodině.

První pohárové kolo si zahraje také divizní nováček z Nového Bydžova, jenž si v krajském derby poradil s jedním s budoucích soupeřů v mistrovské soutěži Dvorem Králové nad Labem. Postupová pojistka padla v nastaveném čase.

Výsledky a fakta z předkola

Libišany – Vysoké Mýto 4:1

Fakta – branky: 50. a 73. z pen. L. Kraják, 56. Záruba, 81. Rosendorf – 66. Dvořák. Rozhodčí: Fojtík. ŽK: 1:1. Diváci: 350. Poločas: 0:0. Libišany: Šimon – Motyčka, Chmelík, Jelínek (81. Macel), Ottmar – O. Kraják, Jošt, Fidra (78. Rosendorf), L. Kraják – Šibal, Záruba (85. Kuric). Vysoké Mýto: Spálenka – Hlavsa, Lněnička, Valášek, Javůrek (77. Velinský) – Kabrhel (52. Krotil), Dvořák (77. Žák), Mokrejš (63. Hrubý), Kopřiva, Tomášek – Haladei (63. Trnka).

Náchod – Velké Hamry 0:0, pen. 6:7

Fakta – rozhodčí: Vít. ŽK: 4:6. Diváci: 105. Poločas: 0:0. Náchod: Kaufman – Světlík, L. Knap, Locker, Petřík – J. Čejchan (90. Balcar), D. Král, Brich (106. Hladík), Gois (86. Kudasiewicz) – Ansorge (55. K. Krejčík), Bičiště.

Libčany – Hlinsko 1:0

Fakta – branka: 89. Hofman. Rozhodčí: Pilný. ŽK: 1:1. Diváci: 170. Poločas: 0:0. Libčany: Rolejček – Bořke (84. Peš), Mařas, Holubec, Kocour (50. Voda) – Semerák, Chromek, Hušek, Houdek (66. Mokrý) – Hofman, T. Buriánek. Hlinsko: Doležal – Zub, Křivka, Zelenka, Bečička – Klika, Kapanga, Pilný, Křižák – Mayer, Severa.

Trutnov – Ústí nad Orlicí 0:4

Fakta – branky: 20. Tichý, 65. Souček, 67. Nemšovský, 90. +2. Pinkava. Rozhodčí: Nenadál. ŽK: 3:2. Diváci: 200. Poločas: 0:1. Trutnov: Hofírek – Balcar, M. Knap, J. Turner, Zezula (Trávníček) – Štěpánek, Rajnoch, Jirousek, Čechovič (77. Matyáš Kruliš) – Brejcha (68. Landa), Slavík (68. Borovski). Ústí nad Orlicí: Jech – Nemšovský, Skalický (86. Petrjánoš), Mikor, Langer – Špatenka, T. Hynek (71. Šafránek), Stránský, Tchanturia (63. Tulach) – Souček (71. Sokol), Tichý (86. Pinkava).

Nový Bydžov – Dvůr Králové nad Labem 3:1

Fakta – branky: 34. Blažek, 73. Holec, 90. +1. S. Bekera – 51. Močkovský. Rozhodčí: Tryzna. ŽK: 1:0. Diváci: 175. Poločas: 1:0. Nový Bydžov: Lehký – J. Novák (46. Holec), Pokorný, Mokošín, Vincour – Štajer – D. Hruška (74. Schober), Š. Blažek, Voldán (88. S. Bekera), Zvěřina (61. Marek) – N. Bekera. Dvůr Králové nad Labem: Vl. Matula – T. Picha, Hospedales (78. Zivr), Močkovský, M. Hruška – Prokůpek (46. Reichl), Prokš – Riley (33. Machač), Suleiman, Allen – Vitebský.

Program 1. kola (úřední termín 17. srpna): Povltavská FA – MFK Chrudim, Nový Bydžov – Přepeře, Libčany – Český Brod, Velké Hamry – Chlumec nad Cidlinou, Libišany – Letohrad, Ústí nad Orlicí – Živanice.