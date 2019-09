Že se rozdíly natolik ztenčily, za to může klopýtání favoritů. Vedoucí Bystré ztratilo v Dlouhé Loučce v zápase, jemuž nechybělo nasazení z obou stran, ale postrádal potřebné gólové koření. Tím pádem se narodil první bezbrankový výsledek v sezoně.

Pouze bod bral i Mladějov, a ten musí být i za tento zisk rád, protože byl pár sekund od nečekané porážky na domácím trávníku. Teprve Kudyn v úplném závěru přinesl svému týmu alespoň částečnou spásu a zlikvidoval těsné vedení Kamenné Horky, která znovu potvrdila, že jí to na podzim jde venku výsledkově o poznání lépe než doma.

Oboustranně svižně hrané utkání v Jaroměřicích mělo od počátku grády. Vedení se ujali domácí, když jeden z řady rohů hlavou zakončil Mooz. Hostům se podařilo vyrovnat po rychle rozehraném přímém kopu a povedené kombinaci zakončené Chroustem. Jaroměřické ale obdržená branka nezlomila, naopak ještě přidali, Vacula jim střelami z hranice šestnáctky zajistil vítězství a tím rovněž posun na druhý flek.

Borová je týmem několika tváří a na hornoújezdském pažitu ukázala tu veselejší. Mužem utkání byl Krumpl, jenž po změně stran vměstnal do tří minut dva gólové zásahy, díky nimž hosté odskočili do dvougólového vedení. To si ke konci do otevřené obrany ještě pojistili.

Vzhůru pořadím stoupají Morašice, o jejich třetí výhře z posledních čtyř kol rozhodl v Radiměři Novák deset minut před konečným hvizdem.

Radiměřskému celku dělají v podpalubí přeboru nechtěnou společnost sousedé z nedalekého Hradce nad Svitavou. V duelu s Opatovem sice skórovali jako první, jenže jejich náskok měl kratičký život a když chytil střeleckou slinu hostující Kalánek, tak vzal vývoj jednoznačný směr.

Docela přesvědčivý výsledek se narodil i v Boršově, domácí tam totiž nestačili na Jevíčko. Do 70. minutě sice ještě byli ve hře, potom však hosté dvěma trefami zápas definitivně zlomili ve svůj prospěch.

6. KOLO:

Mladějov – Kamenná Horka 1:1

Fakta – branky: 90. Kudyn – 65. Richter. Rozhodčí: Grulich. ŽK: 1:1. Diváci: 50. Poločas: 0:0. Mladějov: Vykydal – Prusák, Satler, Pánik (89. Marek), Kseňák, Paulus, Staněk, Müller, Kozák (71. Slezák), Kudyn, Němec. Kamenná Horka: Kavalír – Gregor, Nedoma, Nekvinda, Švec (88. Pechr), Dokoupil, Richter, Kučírek, Uhlíř, Novák (40. Doležal), Bureš.

Radiměř – Morašice 0:1

Fakta – branka: 79. Novák. Rozhodčí: Švancara. ŽK: 0:2. Diváci: 70. Poločas: 0:0. Radiměř: Škorpík – Valouch, Moravec, Janečka, Ondroušek, Šmíd, T. Trnečka, J. Trnečka, Vach, Peterka, Jukl (74. Bubela). Morašice: Špinar – Chmelík, Klement, Ropek, D. Štancl, Skala (86. Vejrych), Novák, Hubáček, Vopařil (65. Kopecký), Válek, Nádvorník.

Boršov – Jevíčko 2:5

Fakta – branky: 21. a 45. Vyhnánek – 23. a 29. T. Klein, 25. a 78. Hofman, 71. Štefl. Rozhodčí: Schejbal. ŽK: 4:1. Diváci: 92. Poločas: 2:3. Boršov: Ambroz – Krejčí, Onderka (75. Pospíšil), Zomber, Vyhnánek, Hnátek, Appel, Burda (46. Šenkýř), Hanák, Racl, Veselý. Jevíčko: Přikryl – Jedlinský, Václavek, Vašíček, Seknička, Vykydal (46. Štefl), Vrbický, Berka (85. Továrek), T. Klein, Hofman (80. Vedra), Müller.

Hradec nad Svitavou – Opatov 1:5

Fakta – branky: 24. Jachan – 40., 54. a 83. Kalánek, 28. Paar (PK), 34. Petruň. Rozhodčí: Krátký. ŽK: 0:1. Diváci: 74. Poločas: 1:3. Hradec nad Svitavou: Hebelka – Černý, L. Zedník, Valter (86. M. Zedník), Smolej, Marek (80. Jukl), Sirka, Andrlík, Čížek, Jachan, Hřebíček (66. Farhat). Opatov: Šenkýř – Prokop, Košín, Petruň, Lustyk, Sedlák, Paar, Křivka, Zeman, T. Cimburek, Kalánek.

Dlouhá Loučka – Bystré 0:0

Fakta – rozhodčí: Reschovský. ŽK: 2:0. Diváci: 120. Poločas: 0:0. Dlouhá Loučka: Rek – Novotný (80. Bouček), P. Křivánek, Marván, Kolísek, Kolář, Chromý, Crha (76. Kralovič), D. Křivánek, Ševčík (40. Balabán), Neumann. Bystré: J. Lánský – Hanus, P. Lánský, Cupal (46. Misar), Pachovský, Němec, Drašar, Mužík (63. M. Oravec), T. Oravec, Putnar (80. Jíra), Peterka.

Horní Újezd – Borová 1:4

Fakta – branky: 43. Pechanec – 53. a 55. Krumpl, 6. Hynek, 88. Matula. Rozhodčí: Šenkýř. ŽK: 2:2. Diváci: 120. Poločas: 1:1. Horní Újezd: Havlík – Martin Kusý, Otava, Pražan, Prokop, Marek Kusý, Lněnička, Kladiva, Šplíchal, Pechanec, Svatoš (67. Beneš). Borová: Paclík – M. Hegr, Dvořák, Hruška, Bednář, Radiměřský (82. Bauer), Šmíd, Matula, Síla, Krumpl (64. Střítežský), Hynek.

Jaroměřice – Janov 3:1

Fakta – branky: 80. a 82. Vacula, 33. Mooz – 68. R. Chroust. Rozhodčí: Kunc. ŽK: 3:3. Diváci: 100. Poločas: 1:0. Jaroměřice: Procházka – M. Valenta, Jakab, Gecl, Továrek, Vacula, Hrbata, J. Valenta, Batelka (89. Popelář), Švec, Mooz (84. Lexman). Janov: Beránek – Prudil, Pirkl, Johan, Vašinka (80. Zvěřina), V. Wejda, R. Chroust, Hájek, Knap, Bureš (60. Jireček), Boháček.

Pořadí:

1. Bystré (13), 2. Jaroměřice (12), 3. Mladějov (11), 4. Morašice (10), 5. Borová (10), 6. Opatov (10), 7. Jevíčko (10), 8. Horní Újezd (9), 9. Janov (8), 10. Dlouhá Loučka (8), 11. Kamenná Horka (7), 12. Boršov (5), 13. Radiměř (3), 14. Hradec nad Svitavou (3).