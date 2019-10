„Trojka“ má na programu ještě tři další dějství, nežli „ulehne k zimnímu spánku“, neboť, jak je známo, na jaře se kromě zbylých kol základního rozpisu bude hrát nadstavba.

Ale zpět k aktuálnímu dění. Víkend nabídl několik pozoruhodných momentů. Početné publikum se sešlo na stadionu v Linharticích a není divu, sousedské derby bylo magnetem kola. Nábojem a nasazením z obou stran nezklamalo. Atraktivní první poločas nabídl vyrovnanou přestřelku, zato po přestávce gólů ubylo a do hlavní role se obsadil hostující Skřebský. Jednak usměrnil míč za záda vlastního brankáře a to byl rozhodující okamžik utkání, za druhé se následně nechal vyloučit a v deseti jeho spoluhráči utkání nezachránili.

Další bitva s příchutí derby byla k vidění v Křenově a jejím hrdinou se stal trnávecký Kleveta, jenž si nachystal gólové údery do začátků obou poločasů a byly klíčové, jelikož nikdo jiný se do černého netrefil. Kromě toho se hosté zapsali do statistiky i v okrese málokdy vídaným vyloučením hráče, který se nacházel coby náhradník na střídačce. Výlevy vůči rozhodčím se dotyčnému nevyplatily…

Dvojice Městečko Trnávka – Linhartice odskočila v popředí tabulky Čisté, které se nedařilo v Třebařově. Vše podstatné se odehrálo v závěrečné čtvrthodině. Hosté se sice ujali vedení, leč následoval bleskový obrat soupeře a ten zůstal bez reakce.



Pozornost si zaslouží příděl, který uštědřilo Vendolí kunčinské rezervě. Pro domácí to bylo zřejmě nejvydařenější vystoupení po návratu na fotbalovou scénu.



Tým z Rohozné se nevzdává naděje, že prožene favority z elitní trojice. Vítězství nad Koclířovem bylo „povinné“, nerodilo se však lehce a domácí byli rádi za těsné skóre.

11. KOLO:

Rohozná – Koclířov 3:2 (2:0). Branky: 40. a 68. Misar, 23. K. Moravec – 58. Křivánek, 84. Suchý. Rozhodčí: Ropek. ŽK: 0:1. Diváci: 45. Křenov – Městečko Trnávka 0:2 (0:1). Branky: 2. a 48. Kleveta. Rozhodčí: Odehnal. ŽK: 0:3. ČK: 0:1 (60. Hensl – z lavičky náhradníků). Diváci: 120. Linhartice – Moravská Třebová C 4:3 (3:3). Branky: 6. a 35. Bednář, 14. Radimecký, 68. vlastní (Skřebský) – 28. Kudyn, 45. P. Šatník, 45 + 1. Sedlák. Rozhodčí: Pecza. ŽK: 1:2. ČK: 0:1 (78. Skřebský). Diváci: 125. Vendolí – Kunčina B 6:1 (3:0). Branky: 25., 55., 62. a 76. Leitner, 32. P. Fuchs, 45. T. Hladík – 80. A. Kalina. Rozhodčí: Ille. ŽK: 0:3. Diváci: 65. Třebařov – Čistá 2:1 (0:0). Branky: 77. Dvorský, 80. Grund – 75. M. Severa. Rozhodčí: Brychta. Hráno bez karet. Diváci: 27.

Pořadí:

1. Městečko Trnávka (22), 2. Linhartice (22), 3. Čistá (19), 4. Rohozná (17), 5. Třebařov (16), 6. Křenov (14), 7. Sebranice (13), 8. Moravská Třebová C (12), 9. Kunčina B (12), 10. Vendolí (9), 11. Koclířov (1).