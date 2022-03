„Myslím, že v semifinále bylo hodně určující první utkání. Věřili jsme, že by se nám mohlo podařit překvapit Šakaly, kteří přece jen hráli takový zápas poprvé. Celkem se nám to povedlo, ale nedokázali jsme se dostat do výraznějšího vedení, neskutečně nás vychytal Ehrenberger. Tady jsme to měli zvládnout lépe než 2:2. V odvetě jsme prohrávali po dvaceti sekundách, podruhé jsme inkasovali vteřinu před přestávkou a ve druhém poločase jsme jen marně dotahovali. Šakalové nám pokaždé odskočili a my se na kontakt nedostali. Řekl bych, že to od nás chtělo více zarputilosti a odhodlání, což bylo spíše na straně soupeře. My hráli příliš profesorsky a to v semifinále nejde,“ uznal trenér Švec.

V boji o bronz se Polička utkala s Chemcomexem. Tuhle dvojice možná mnozí čekali ve finále, ale zbyl na ně jen souboj “útěchy“. „Byl to pěkný vyrovnaný zápas, bohužel ho v závěru poznamenalo těžké zranění, takže jsme se dohodli, že místo prodloužení půjdeme rovnou na penalty. Hned první dvě jsme neproměnili a bylo po nadějích. Kluci si v utkání hrábli, štěstí se přiklonilo k soupeři, co naplat. Placku jsme chtěli a jakkoli můžeme být celkově se sezonou relativně spokojeni, tak ta třešnička tomu chybí,“ lituje František Švec.

Na toho nyní čeká složitá úloha. Má-li mít VPS Stavoblock slibnou budoucnost, potřebuje rozšířit a stabilizovat mužstvo, protože v uplynulém ročníku složitě skládal sestavu na každý turnaj i na play off a často musel sahat i mimo Poličku, protože bez posil především z Brna by se ani nedalo hrát. „Je velká otázka, co s tím a zda nakonec celostátní ligu vůbec přihlásit. Takhle to prostě dál nejde, postrádá to někdy smysl. Přece jen si Polička vydobyla určitě jméno a nechceme být v soutěži jenom do počtu. Především potřebujeme získat hráče do ofenzivy, protože jsme hráli téměř bez klasických útočníků. Uvidíme, co ukážou další měsíce a jaké budou možnosti,“ říká poličský trenér.

„Rád bych ještě pogratuloval Šakalům z Moravské Třebové, protože odehráli opravdu výbronou sezonu i Final Four. I když si myslím, že závěr finále je bude dlouho mrzet, protože takhle blízko k titulu už také nemusí být,“ dodal František Švec.