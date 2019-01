Svitavy – Dva roky stojí v čele okresního fotbalu Jindřich Novotný a jeho tým. I když ne vše je optimální, tak vytyčené úkoly se daří realizovat.

Předseda Výkonného výboru OFS Svitavy Jindřich Novotný (vpravo) se svým předchůdcem Antonínem Kadlecem. | Foto: Deník/Radek Halva

V polovině volebního období současného vedení Okresního fotbalového svazu Svitavy se sešli delegáti zastupující jednotlivé kluby náležející do OFS, aby na řádné valné hromadě zhodnotili jeho dosavadní činnost.



Předseda VV OFS Svitavy Jindřich Novotný pojal svoje vystoupení jako „skládání účtů“ a zamyslel se nad tím, jak se daří naplňovat předsevzetí, která si při nástupu do funkce společně se svými kolegy před dvěma lety dal.



„Prvním cílem bylo přitáhnout do vedení svazu a jednotlivých komisí nové tváře a oživit tak hnutí. To se určitě povedlo a budeme rádi, jestliže se najde kdokoli další, kdo bude chtít rozšířit naše řady a podílet se na chodu svazu v jakékoli složce,“ zdůraznil Jindřich Novotný.

ROZHODČÍCH PŘIBYLO

„Dalším z úkolů, které před námi stály, bylo stabilizovat celý úsek rozhodčích a zahájit jejich nábor. Komise rozhodčích prošla kompletní rekonstrukcí a myslím, že v současné době patří v rámci našeho kraje mezi nejprogresivnější. Podařilo se nám obléknout všechny naše rozhodčí do jednotného oblečení a, což je také podstatné, byla s nimi zahájena důsledné metodická práce, protože tam jsme cítili největší rezervy,“ sdělil předseda svazu.



Jeho informace konkrétněji doplnil Lukáš Hořínek, který vede okresní komisi. „Když jsme začínali, bylo na listině šestadvacet rozhodčích pro okresní soutěže a osm na krajské listině. V současnosti jich máme šestatřicet pro soutěže OFS, dvanáct jich působí v Pardubickém kraji a dva rozhodčí jsou na listině českých soutěží. Podařilo se nám tedy počet rozhodčích zvýšit a chceme v tom nadále pokračovat,“ uvedl Hořínek.



„Další věcí, kterou jsme si vytyčili, bylo najít nové partnery, jež pomohou s popularizací okresního fotbalu a přispějí nám i finančně. I tady se i díky přičinění manažera OFS povedlo oslovit některé firmy, které spolupracují s OFS Svitavy. Spokojen jsem i s tím, že se daří více zviditelnit naši činnost a informovat o dění v okresním fotbale prostřednictvím internetových a facebookových stránek. Ty jsou navíc otevřené pro všechny přispěvatele, stačí poslat pár fotografií a stručný text, ať ze soutěžního zápasu nebo z akcí, které pořádáte ve svých klubech. My vše rádi zveřejníme,“ vyzval Jindřich Novotný.



Základní činností OFS je organizace mistrovských soutěží a i tady zaznamenalo Svitavsko pozitivní počin. „Vzkřísili jsme dorostenecký fotbal. Dvě sezony běží soutěž 8 + 1, kterou vnímám nejen jako návrat této mládežnické kategorie na okresní trávníky, ale rovněž jako cestu k zajištění udržitelnosti dospělé kopané v našich obcích. Zaznamenali jsme také požadavek na zřízení samostatné soutěže mladších žáků, kterou v tuto chvíli realizujeme ve spolupráci s OFS Chrudim, podobně jako soutěž dorosteneckou,“ připomněl Novotný, že meziokresní spolupráce je způsob, jak zajistit početně a v rámci možností kvalitně obsazené mistrovské soutěže.

JAK S FINANCOVÁNÍM

Okresní fotbal dále prohloubil systematickou práci s talentovanou mládeží, a to i díky úzké spolupráci s Regionální fotbalovou akademií Pardubice. Novinkou je od podzimu zavedení funkce okresního grassroots manažera, který klubům nabízí metodickou a tréninkovou pomoc při výchově mládeže.



Valná hromada se nemohla vyhnout ani tématu financování fotbalu a peněžní podpory klubů ze strany Fotbalové asociace České republiky, která se vloni poprvé realizovala prostřednictvím úhrad nákladů na rozhodčí a delegáty svazu. To byla obrovská pomoc pro kluby a všechny se ptají, jak to bude dál. „Pokud vím, tak tento systém by měl být zachován i nadále, ostatní zdroje jsou zatím ve hvězdách. I proto doporučuji všem klubům, aby využívali dotačního programu ministerstva školství Můj klub a touto cestou čerpaly peníze mládež. Servisní organizace Regionální sdružení sportů je k dispozici a s podáním žádostí pomůže,“ vysvětlil Jindřich Novotný.



V rámci valné hromady bylo rozlosováno semifinále Poháru OFS Svitavy dospělých, ve kterém v květnu přivítá Opatov Cerekvici nad Loučnou a Morašice změří svoje síly s Jevíčkem.