Kanonýr Deníku Maleňák, Kalánek a další. Velký přehled nejlepších fotbalových střelců Svitavska KANONÝR DENÍKU: Sedmatřicet branek nastřílel v uplynulém soutěžním ročníku 2022/2023 do… Přečíst článek > Svitavský Vít Ehrenberger měl výhodu, že góly mohl sázet za dvě družstva, tedy za áčko v krajském přeboru i béčko v I. A třídě, v součtu jich zapsal pětadvacet a to je rozhodně výborné číslo. Svoje kanonýrské kvality potvrdili v I. B třídě Daniel Švec z Jaroměřic a Jan Boháček z Janova, tedy důvěrně známá jména mezi elitními fotbalovými střelci. V nejvyšší okresní soutěži to hráčům v této sezoně nepálilo úplně tak dobře jako v minulosti, nikdo se nedostal ani na dvacet branek, což však rozhodně nesnižuje kvality zaslouženého krále střelců této soutěže Jakuba Kalánka z Opatova. O Davidu Maleňákovi už řeč byla, mimochodem jeho Třebařov je jediným klubem ze svitavského okresu, který se letos prostřílel na trojciferné gólové konto. KRAJSKÝ PŘEBOR TOP 3: 1. František Ptáček (Lanškroun) 30, 2. Jindřich Václavek (Holice) 22, 3. Václav Morávek (Horní Ředice). Další úspěšní střelci ze Svitavska: Vít Ehrenberger (Svitavy) 17, Vojtěch Folta (Litomyšl) 13, Ivo Svoboda (Svitavy) 12, Michal Brázda (Svitavy) 8, Filip Čížek (Svitavy) 6, Lukáš Tomšů (Litomyšl) 6, Libor Lebiš (Moravská Třebová) 6, Jakub Válek (Svitavy) 6. I. A TŘÍDA TOP 3: 1. Emanuel Rožek (Zámrsk) 21, 2. Lukáš Mach (České Heřmanice) 18, 3. David Bárta (České Heřmanice) 15. Další úspěšní střelci ze Svitavska: Pavel Drahoš (Dolní Újezd) 11, Martin Frňka (Dolní Újezd) 10, Jakub Škáva (Svitavy) 8, Mirek Stejskal (Polička) 8, Vít Ehrenberger (Svitavy B) 8, Michal Šmída (Polička) 7. I. B TŘÍDA SKUPINA B TOP 3: 1. Ondřej Mikulecký (Sloupnice) 29, 2. Petr Pavlák (Libchavy) 24, 3. Jan Gregar (Jehnědí) 23. Další úspěšní střelci ze Svitavska: Daniel Švec (Jaroměřice) 19, Jan Boháček (Janov) 18, Josef Valenta (Jaroměřice) 13, Tomáš Brychta (Kunčina) 12, Václav Dufek (Březová nad Svitavou) 10, Jan Spálenský (Kunčina) 10, Petr Mojdl (Pomezí) 9. OKRESNÍ PŘEBOR 1. Jakub Kalánek (Opatov) 19, 2. – 3. Jiří Linhart (Jevíčko) a 3. Michal Racl (Boršov) 14, 4. Tomáš Müller (Jevíčko) 13, 5. Jakub Ševčík (Dlouhá Loučka) 12, 6. – 7. Martin Hynek (Borová) a Bohumil Válek (Cerekvice nad Loučnou) 11, 8. – 10. Jaroslav Neumann (Dlouhá Loučka), Vojtěch Drašar (Bystré) a David Zrůbek (Horní Újezd). III. TŘÍDA 1. David Maleňák (Třebařov) 37, 2. Radek Milota (Vendolí) 25, 3. Zdeněk Hlubinka (Třebařov) 22, 4. Pavel Bednář (Linhartice) 19, 5. Dušan Nepraš (Čistá) 18, 6. Matěj Matoušek (Němčice) 16, 7. Tomáš Macek (Třebařov) 13, 8. – 10. Lukáš Bednář (Vendolí), 9. Petr Kárský (Sebranice) a Lukáš Pavliš (Němčice) 11, 11. – 14. Martin Večeřa (Němčice), Martin Bureš (Sebranice), Petr Průžek (Čistá) a Bohumil Lébiš (Linhartice) 10.

