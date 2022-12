KRAJSKÝ PŘEBOR

Letos mu bylo pětačtyřicet, ale pořád patří mezi top kanonýry nejvyšší krajské soutěže. Svitavský fotbalista Ivo Svoboda zaznamenal v podzimní části osm gólových tref a s tímto číslem náleží do TOP 10 v rámci střelců celého krajského přeboru, je pochopitelně i nejproduktivnějším hráčem svého mužstva a také nejlepším kanonýrem, pokud budeme samostatně hodnotit týmy ze Svitavska. Přiblížit se mu dokázal pouze Vojtěch Folta z Litomyšle, o kterém fanoušci Jiskry říkají, že kdyby proměnil byť jen polovinu vyložených šancí, které si v podzimních bojích vypracoval, muselo by být jeho konto klidně dvojnásobné. Z kolektivu moravskotřebovského Slovanu vynikl po odchodu Jana Bednáře do Ústí nad Orlicí výrazněji Libor Lebiš, ovšem nikdo další se k němu nepřidal a na výsledcích Slovanu se to zejména v závěru podzimu neblaze projevilo. Střeleckým statistikám soutěže vévodí holické duo Jindřich Václavek (13) – Tomáš Jedlička (12). Na dvouciferné hodnoty se dostali celkem čtyři fotbalisté a z toho je patrné, že ve velmi vyrovnané soutěži se na extra kanonýrské výkony dosahuje těžko.

Nejlepší střelci podzimu ze Svitavska: Ivo Svoboda (Svitavy) 8, Vojtěch Folta (Litomyšl) 7, Libor Lebiš (Moravská Třebová) 6, Michal Brázda (TJ Svitavy) 4, Lukáš Tomšů (Litomyšl) 4, Jiří Paclík a Petr Škeřík (oba Litomyšl) 3, Dominik Svoboda a Jan Palatka (oba Svitavy) 3.

I. A TŘÍDA

Že se mezi nejlepšími střelci podzimu nevyskytují hráči z Poličky, to je vcelku logické, ostatně absence produktivního kanonýra je jednou z příčin nelichotivého umístění tamního klubu na samotném chvostu tabulky. Tedy ne, že by takových borců ostatní mančafty měly na rozdávání, což platí pro I. A třídu obecně (kromě třináctigólového Tomáše Pinkavy z Ústí nad Orlicí se nikdo nedostal na dvouciferné konto), ale přece jenom našly více hráčů, kteří se podělily o střeleckou zodpovědnost. Co se týče mužstev ze Svitavska, tak se prosadila víceméně očekávaná jména, neboť slušná gólová forma není u Víta Ehrenbergera, Pavla Drahoše či Petra Štarmana překvapením.

Nejlepší střelci podzimu ze Svitavska: Vít Ehrenbeger (Svitavy B) 6, Pavel Drahoš (Dolní Újezd) 6, Roman Kuda (Svitavy B) 5, Martin Frňka a Petr Štarman (oba Dolní Újezd) 5, Michal Ryšavý (Svitavy) B 4, Petr Frank (Dolní Újezd) 3, Jakub Škáva a Dominik Svoboda (oba Svitavy B) 3, Tomáš Jílek, Petr Navrátil a Štěpán Krejčí (vš. Polička) 3.

I. B TŘÍDA

V nejnižší krajské soutěži padalo na podzim gólů jako máku, její elitní kanonýr Jan Gregar z Jehnědí jich posbíral přesně 22 a dalších šest fotbalistů se dostalo na hranici deseti branek a výše. Mezi nimi nechybí jaroměřický Daniel Švec, jinak je však pohříchu gólová bilance svitavských reprezentantů málo výrazná a i tahle skutečnost jenom dokumentuje jejich převážně nevýrazné podzimní výkony a zaostávání za konkurencí z orlického regionu. Ale abychom jenom nekritizovali, tak například osm zásahů dalšího jaroměřického střelce Josefa Valenty je rozhodně zaznamenáníhodným počinem, jenže ani dva tak produktivní hráči nepomohli celku z Malé Hané jinam než na pozice znamenající ohrožení sestupem.

Nejlepší střelci podzimu ze Svitavska: Daniel Švec (Jaroměřice) 10, Josef Valenta (Jaroměřice) 8, Vladimír Knap (Janov) 6, Tomáš Pagáč (Moravská Třebová B) 5, Petr Mojdl (Pomezí) 5, Jan Boháček (Janov) 5, Filip Roshan (Březová nad Svitavou) 5, Jiří Hrbata (Jaroměřice) 4, Jan Spálenský, Michal Kudyn a Ondřej Brychta (vš. Kunčina) 4, Jiří Škrabal (Moravská Třebová B) 4.

OKRESNÍ PŘEBOR

Že je nejlepší podzimní střelec okresního přeboru z Opatova, to není žádná senzace při vědomí, jakou kanonádu tohle mužstvo zejména ve druhé polovině svého zápasového programu rozpoutalo. Jakubu Kalánkovi scházel jediný zásah k tomu, aby se mohl chlubit průměrem jedné branky na utkání, a do jara tak půjde coby nejžhavější adept na korunu krále střelců. Ale zdatných rivalů má za svými zády dostatek, dvouciferné podzimní konto je skvělou vizitkou Jiřího Linharta z Jevíčka. Nejsou to ostatně jediní zástupci těchto dvou klubů v popředí střeleckých statistik. To stejné platí o lídrovi přeboru z Bystrého, který sází na širší pole produktivních hráčů, pět a více branek vstřelili hned čtyři tamní fotbalisté.

Nejlepší střelci podzimu: Jakub Kalánek (Opatov) 12, Jiří Linhart (Jevíčko) 10, Michal Vrána (Opatov) a Tomáš Müller (Jevíčko) 8, Jakub Ševčík, Jaroslav Neumann (oba Dlouhá Loučka) a Vojtěch Drašar (Bystré) 7, Michal Racl (Boršov), Martin Paar (Opatov) a Jan Lexmaul (Městečko Trnávka) 6, Milan Vyhnánek, Petr Zomber (oba Boršov), Adam Steiner, Jaroslav Jíra, Jiří Jukl (všichni Bystré), Tomáš Staněk, Adam Kalina (oba Mladějov), Bohumil Válek (Morašice) a Ondřej Václavek (Jevíčko) 5.

III. TŘÍDA

Jak Třebařov jako tým, tak David Maleňák jsou svými podzimními čísly zcela mimo aktuální okresní měřítka. Ve čtrnácti kolech celkem 64 branek, to nemá konkurenci široko daleko, stejně jako 26 gólových zásahů nejlepšího podzimního kanonýra svitavského regionu. Jasně, ve III. třídě se góly někdy dávají asi snadněji než ve vyšších soutěžích, ale samy se do branky nenastřílejí a není pochyb o tom, že k takovému počinu je potřeba vysoká střelecká kvalita, kterou ostatně David Maleňák prokazoval i v řadě předcházejících sezon. Navíc ho z druhé pozice jistí klubový parťák Zdeněk Hlubinka, rovněž fotbalista s bohatou kanonýrskou historií. Vedoucí Vendolí reprezentuje mezi elitou Radek Milota, jenž si rovněž udržel stabilní výkonnost od srpna do listopadu.

Nejlepší střelci podzimu: David Maleňák (Třebařov) 26, Zdeněk Hlubinka (Třebařov) 16, Radek Milota (Vendolí) 14, Dušan Nepraš (Čistá) 13, Pavel Bednář (Linhartice) 10, Matěj Matoušek (Němčice) a Tomáš Macek (Třebařov) 7, Bohumil Lébiš (Linhartice) a Jakub Ševčík (Koclířov) 6, Petr Kárský (Sebranice), Radek Dvořák (Čistá), Lukáš Pavliš (Němčice), Lukáš Bednář (Vendolí) a Petr Gregor (Koclířov) 5.