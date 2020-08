Leč dát gól ze hry bylo pro domácí výběr neřešitelným úkolem a kdovíjak valné to nebylo ani z penaltové značky.

Choceň – Moravská Třebová 3:3 (PK 2:4)

Petr Zahálka, trenér FK Spartak Choceň: Musím vyzdvihnout náš výkon minimálně do šedesáté minuty. Hráli jsme to, co jsme si řekli, soupeře nepouštěli do žádné příležitosti. Sami jsme si spoustu šancí dokázali vytvořit a některé z nich proměnit. Soupeř se vrátil do hry prvním gólem po rohovém kopu. I poté jsme ale měli několik velkých příležitostí zápas rozhodnout čtvrtým gólem. To se nestalo a po další standardní situaci jsme hostům dovolili snížit na rozdíl jedné branky. Kalich hořkosti jsme si vypili až do dna, když z nařízené penalty hosté dokázali vyrovnat. Takto rozehrané utkání musíme dohrát zkušeněji do vítězného konce. Je to velká lekce pro naše nově se vytvářející mužstvo. Nepomohlo nám ani velice nepřesné rozhodování trojice rozhodčích, kdy nás během utkání několikrát výrazně poškodili. Hlavně nepřesným rozhodováním o přímých kopech, posuzování ofsajdových pozic, kdy jsme několikrát mohli postupovat sami na gólmana, a nepotrestáním zákeřných faulů hostů na hranici vyloučení. Jedeme dál, poctivě se připravíme na další utkání, abychom ztracené body získali zpět.

Karel Procházka, trenér SKP Slovan Moravská Třebová: S novými hráči a novým trenérem jsme začali tak, že to po prvním poločase vypadalo na ručník. Patnáct minut to bylo celkem dobré, potom jsme špatně rozehráli standardní situaci, z rychlého brejku soupeře byl roh a po něm trestuhodně neobsazený hráč otevřel skóre. Domácí to posadilo na koně, my úplně vypadli z role, hráli jsme nervózně, nešla nám kombinace, byli jsme bázliví a nezvládali základní věci. Navíc jsme se dopouštěli chyb, což vyvrcholilo gólem na 3:0, kdy tam naši stopeři byli v roli diváků. To byl prostě lapsus jako hrom. Domácí měli v těchto fázích jasně více ze hry. Ovšem po přestávce se úlohy úplně vyměnily. Domácí se uspokojili výsledkem, přestali hrát aktivní fotbal, naopak naši hru oživila střídání, zjednodušili jsme hru a vyvinuli tlak, což vyústilo v góly a vyrovnání. A protože jsme byli psychicky nahoře, zvládli jsme i penalty. Celkově jsme však předvedou hrou nezanechali dobrý dojem a nebyl jsem spokojen, protože domácí mohli do poločasu dát ještě více branek a zápas rozhodnout. Na druhou stranu jsem rád, že ve druhém poločase jsme ukázali kvalitu.

Litomyšl – Horní Ředice 1:0

Roman Pražák, trenér TJ Jiskra Litomyšl: V týdnu jsme se připravovali na to, že soupeř přijede s defenzivní taktikou, což se také potvrdilo. Už v prvním poločase jsme si vytvořili celou řadu šancí, nastřelili tyč, ale nic jsme nedokázali zužitkovat. V poločase jsme kluky nabádali k trpělivosti a utvrzovali je v tom, že pokud budou pokračovat jako v první půli, tak se utkání zlomí na naší stranu. Což se nakonec stalo, jednu šanci se nám podařilo proměnit a dovedli jsme zápas do vítězného konce. Soupeř si za celý zápas nevytvořil jakoukoliv šanci, my nastřelili dvakrát tyč a celou řadu dalších možností neproměnili. Důležité tři body, na které budeme chtít za týden znovu v domácím prostředí navázat. Musíme ovšem zapracovat na naší produktivitě.

Jaroslav Míchal, trenér SK FK Horní Ředice: V prvním utkání jsme hráli na půdě velice kvalitního soupeře. Znám ho velice dobře, pro tuto soutěž je výborně sehraný a musím říci, že to téměř po celé utkání dokazoval. Měli řadu šancí, ale naši hráči hráli srdcem a ve druhém poločase jsme na patnáct minut převzali iniciativu. Byli jsme kombinačně lepší a vytvořili si i tři gólové šance. Nakonec se prosadili domácí a zvítězili zaslouženě. Přesto musím našemu nezkušenému týmu poděkovat. Až si naši mladí hráči budou v této soutěži více věřit, dostaví se i výsledky.

Svitavy – Luže 0:0 (PK 2:4)

Oldřich Palla, vedoucí družstva TJ Svitavy: K vidění byl vcelku vyrovnaný zápas, kdy v prvním poločase jsme sice byli na pohled aktivnější, ale vypracovali jsme si jen jednu gólovou příležitost hned ve třetí minutě, ale hostující brankář svůj tým podržel. Hosté po celý zápas byli zataženější, neotevírali hru a občas využili našich chyb pro rychlý útok. Ani oni však nedotáhli své snažení ke skórování. A tak mohla utkání rozhodnout 96. minuta. To se ve vápně uvolnil Juřík, jeho první střelu gólman vyrazil a i pohotovou dorážku ještě dokázal chytit. A penaltový rozstřel jsme prohráli, když jsme nastřelili dvakrát tyč.

Marek Veis, trenér TJ Luže: K utkání do Svitav jsme odjížděli s pokorou, protože jsme si byli vědomi naší horší fyzické připravenosti zapříčiněné nemocemi, dovolenými a pracovním vytížením většiny hráčů. Kluci však k utkání přistoupili velmi zodpovědně, domácí k ničemu nepustili a sami byli nebezpečnějším týmem. K úplné spokojenosti nám chybělo rozhodnout v řádné hrací době, takto vezeme jen dva body za výhru v penaltovém rozstřelu, které bychom však před utkáním brali.