Svitavy - Když se dva perou, třetí se směje. Tak toto pořekadlo platí přesně na dění ve III. třídě.

Ilustrační foto. | Foto: Petr Šilar

Ve šlágru v Trstěnici gól nepadl, toho využila linhartická Metra a převzala první místo.

Trstěnice – Litomyšl B 0:0

Krásné nedělní odpoledne slibovalo boj nejlepších střelců III. třídy Mandlík – Pala, ti ale tentokrát mlčeli. Do utkání vstoupili lépe domácí, střely Cacka a Hanuse skončily mimo. Hosté se také osmělili a brankář Švec musel likvidovat tutovku Pavlíka. Do poločasu si ještě vypracoval šanci domácí Pechr a vyprášil Mackovy rukavice. Druhá půle byla neurovnaná, nic na tom nezměnila akce dvojice Vopařil – Cacek, skončila u gólmana. V 65. minutě uviděl hostující Pekník červenou kartu za faul na unikajícího Mandlíka. Právě on mohl poté rozhodnout, jenže v obrovské šanci minul. Gól nedal nikdo a magnet kola skončil zaslouženou remízou.

Fakta – rozhodčí: Andrle (Morašice). ŽK: 2:3. ČK: 0:1. Diváci: 150. Poločas: 0:0.

Sokol Trstěnice: J. Švec – M. Švec, Vopařil, Flodr, Kmošek, Sigl, Cacek, Kovář, Hanus, Mandlík, Pechr (Hájek).

Jiskra Litomyšl B: Macek – Coufal, Lesák, Pekník, Kavan, Vomočil, Rumler, Štoudek, Vejman, Pala, Pavlík (Žídek, Lubwama).

Linhartice – Hradec n. S. 3:1

Metra se na důležité vítězství nad zdatným a zejména v ofenzivě velice nebezpečným soupeřem hodně nadřela. Teprve třetí pojišťující trefa ve druhém poločase ji uklidnila.

Fakta – branky: Kolísek 2, P. Kelo (PK) – Kocián. Rozhodčí: Šenkýř (M. Třebová). ŽK: 0:3. Diváci: 90. Poločas: 2:1.

Metra Linhartice: Tichý – P. Kelo, Pazdírek, Kolísek, Langr, Radimecký, Heger, Kryštof, Andrlík, T. Kelo, Konečný (Coufal, Lébiš, Matonoha).

TJ Hradec n. S.: Mašláň – Hlouš, L. Zedník, Mráz, Kocián, Bartošek, Smolej, Švendt, Jachan, M. Zedník, Růžička (Mička, Lopour).

Koclířov – Boršov 2:2

Vyrovnané utkání s řadou šancí na obou stranách skončilo spravedlivou remízou.

Fakta – branky: Rumler, Bureš – P. Hanák, J. Hanák. Rozhodčí: Pokorný (Ústí nad Orl.). ŽK: 0:1. Diváci: 20. Poločas: 1:1.

SK FC Koclířov: Čejka – T. Fuchs, Synek, Soukup, Dlabač, Moravec, Poláček, P. Fuchs, D. Dítě, Bureš, Chodil (Slabý, Rumler).

Sokol Boršov: Ambroz – Matoušek, Burda, Krejčí, Grézl, J. Hanák, Buček, P. Hanák, Čonka, Stara, Smékal (Pokorný, Albrecht).

Křenov – Městečko Trnávka 1:0

Začátek zápasu se více povedl domácím, kteří po rychlé akci dotlačili míč do soupeřovy brány. Ve vyrovnaném duelu již žádná branka nepadla a tak si Křenov odnesl ze spíše remízového klání tři body.

Fakta – branka: Bednařík. Rozhodčí: Urban (Litomyšl). ŽK: 2:3. Diváci: 50. Poločas: 1:0.

TJ Křenov: Sodomka – Wolf, Ivánek, J. Kozelek, Kovařík, P. Kozelek, Darmo, Navrátil, Dvořáček, Bednařík, Hél (Galla, Holásek).

Sokol M. Trnávka: Dvořák – Kleveta, Bohatec, Janík, Kubálek, Šašinka, Benda, Klíč, Jedlička, Michalčák, Benisch (Neubauer, Zezula).

Opatovec – Chornice 3:0

Domácí od začátku dominovali, ale trefili se jen třikrát. Kdyby proměnili všechny šance, bylo by skóre daleko vyšší.

Fakta – branky: Drábík, T. Telecký, J. Telecký. Rozhodčí: Pospíšil (Letovice). ŽK: 4:3. Diváci: 50. Poločas: 1:0.

Janov B – Moravská Třebová C 3:2

Góly padaly v prvním poločase. Dvakrát se z trestných kopů ukázkově trefil Zvěřina, to samé předvedl také hostující Havlík. Po změně stran céčko hrající od 12. minuty v deseti nastřelilo břevno. Další červená padla po utkání.

Fakta – branky: L. Zvěřina 2, Novotný – Rázl, Havlík. Rozhodčí: Vodička (Vendolí). ŽK: 1:5. ČK: 0:2. Diváci: 80.

Jedlová – Rohozná 3:0

Domácí se poprvé prosadili v úvodu, po brejkové akci se trefil Malý. Nadále měli více ze hry, vypracovali si celou řadu šancí a po přestávce ještě dvakrát skórovali. K poklidnému průběhu přispěli velikou měrou rozhodčí.

Fakta – branky: Malý 2, Čermák. Rozhodčí: P. Dvořák (Svitavy). ŽK: 2:2. Diváci: 65. Poločas: 1:0.

Opatovec – Jedlová 2:0

Dohrávka 7. kola. Zápas poznamenal těžký terén a zároveň fakt, že oba týmy měly v nohou sobotní utkání. Domácí se v první půli ujali vedení z penalty. Hosté se snažili o vyrovnání a dvakrát se trefili do břevna. Domácí pak přidali pojistku deset minut před koncem.

Fakta – branky: T. Telecký (PK), J. Telecký. Rozhodčí: J. Brychta (Kunčina). ŽK: 2:5. Diváci: 70. Poločas: 1:0.