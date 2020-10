Osmé pokračování podzimní tipovací soutěže Deníku hráče pořádně prověřilo. O překvapení nebyla nouze a s bodovými zisky to není kdovíjak valné.

Hrajte s námi tipligu | Foto: DENÍK

Jen tři jedničky na tiketu, to málokdy věští pro tipující něco extra pozitivního. Uplynulé kolo TIP ligy Svitavského deníku to potvrdilo. Ne, že by se jednalo o naprosté fiasko, ale mnozí hráči se dostali do problémů. Výsledky ze Svitav, Pomezí nebo Březové nad Svitavou toho byly příčinou. Maximem bylo sedm trefených zápasů, což předvedla dvojice hráčů z Vidlaté Seče, přesný počet gólů zapsala LUCIE KÁBRTOVÁ a jako osmá se zapsala do vítězné listiny TIP ligy. Zhoustla situace v popředí celkové klasifikace, dlouho vedoucího Jiřího Franka dostihl Jaromír Štaffa. Jeho tým Slovan MT se navíc nově vyhoupl do čela pořadí družstev, takže v jeho případě se jednalo o skutečně úspěšné kolo. Zatímco veškerý kolektivní sport se v Česku nyní odmlčí, tak TIP liga nikoliv. Prázdný list po ligových, krajských či okresních zápasech teď zaplní šlágry zahraničních soutěží.