Svitavy /TAUER GROUP OKRESNÍ PŘEBOR/ – Copak se to děje v nejvyšší okresní soutěži fotbalistů? Druhé jarní dějství bylo snad ještě překvapivější než to premiérové, z vedoucího trojlístku nedokázal nikdo zvítězit a zůstal jen jediný mančaft, který vyhrál v obou svých jarních zápasech. Horní Újezd vyrovnal na březovském trávníku i v deseti.

V nedbalkách zastihl vstup do odvet Cerekvici. Kdyby někdo řekl, že po vystoupeních proti Hornímu Újezdu a Dlouhé Loučce bude bez bodu, vysloužil by si tak maximálně pochybnosti o normálním úsudku, jenže ona je to realita. Loučka se prezentovala bojovným výkonem, vypracovala si dvoubrankové vedení, půl hodiny před koncem inkasovala po vlastní brance, ale vítězství uhájila. Domácí se sice dostali do tlaku, ale ten byl podobně jako před týdnem neúčinný a v zakončení zcela zklamali.