Hostující basketbalisté vstoupili do úvodního zápasu ve velkém stylu. Agresivní celoplošnou obranou zaskočili Tury, jejich pivot Krakovič se postaral o prvních osm děčínských bodů a hosté si po celou první čtvrtinu udržovali vedení. Domácí jakoby teprve v těchto momentech zjistili, že proti nim stojí velmi dobře připravený a motivovaný soupeř, a že je tedy čeká tvrdá „rachota“.



Ve druhé čtvrtce se domácí více „rozjeli“, zpočátku zásluhou košů Jelínka (na chvilu dokonce i vedli – 23:22 a 32:31), ale pořád byli po většinu času v minusu a o poločase obrovské basketbalové bitvy ztráceli dva body. A nutno podoktnout, že to byl docela lichotivý výsledek z pohledu Turů, mohlo být nesporně i hůře.



Po přestávce se obrázek hry na palubovce změnil. Tuři zpřesnili hru, jejich soupeř neudržel nasazení z prvního poločasu v takových obrátkách a důsledkem bylo, že se poprvé se dostali do výraznějšího vedení (52:44). Děčín však odpověděl dvěma rychlými trojkami a boj pokračoval (54:55).



Na přelomu třetí a čtvrté čtvrtky Tuři upletli šňůru 13:0, odskočili na 67:55 a to byl zlom ve vývoji zápasu. V těchto fázích se pevně chopili taktovky hry.



Válečníci však nemají svoje přízvisko jenom tak pro nic za nic, takže se zase přiblížili na pět šest bodů a stále se nedalo hovořit o tom, že je hotovo. Také proto, že domácí si dovolili luxus čtyř neproměněných trestných hodů v řadě a odmítli tak klidnější dohrání prvního semifinále.



Z koncovky vyrobili rozhodčí vůbec „šestkovanou“, domácí basketbalisté ke svému štěstí zachovali pevné nervy a hosty na přímý dostřel nepustili, byť to tedy v jednu chvíli bylo o „fous“. Nicméně se vše povedlo a první ze čtyř kroků do finále byl zdárně učiněn.

„Viděli jsme velmi bojovné utkání ve vysoké intenzitě. My do něho nastoupili ne snad nekoncentrovaně, ale v obraně jsme dělali spoustu laciných chyb, které soupeř trestal a ze začátku byl lepší. Do druhé čtvrtiny jsme šli s trochu pozměněnou sestavou, udělali pár dobrých rozhodnutí, přesto jsme v poločase prohrávali, když nás trápilo zejména devět ztrát,“ ohlédl se za nepříliš vydařenou první polovinou duelu svitavský trenér Lubomír Růžička.



„Rozhodující byl vstup do třetí čtvrtiny, kdy jsme si vybojovali určitý bodový polštář, ale Válečníci jsou proto Válečníci, že se nevzdávají, po třech čtvrtinách to bylo zase jen o tři. V této situaci jsme šli do sestavy se Seanem O'Brienem na pozici čtyři, což nám ohromně pomohlo v přechodové fázi. Dali jsme 23 bodů z protiútoků, což je pěkné číslo v play off. Trochu mě ale mrzí naše tříbodová střelba, měli jsme hodně otevřených střel a při jejich proměnění mohli závěr kontrolovat lépe,“ byl si vědom domácí kormidelník.



„Soupeř vytáhl zónový presink, věděli jsme, že ho hraje, přesto jsme do něho udělali pár hloupých chyb a vrátili Děčín do koncovky, ale tu jsme kontrolovali. Ačkoli čtyři trestné hody neproměněné za stavu plus sedm, to by se v tak vypjatých chvílích nemělo stávat, ale jsme jen lidé,“ dodal smířlivě Růžička.



„Zápas to byl hodně intenzivní. My jsme začali výborně, hlavně v první čtvrtině jsme hráli velmi dobře, ale ve druhém poločase nám trošičku chyběla energie, prohrávali jsme na obranném i útočném doskoku, což s největší pravděpodobností rozhodlo,“ vyjádřil se děčínský lodivod Tomáš Grepl.



„Snažili jsme se bojovat až do konce a chtěl bych svým chlapcům poděkovat za odpracovaných čtyřicet minut, protože po náročné sérii s Opavou měli opravdu těžké nohy. Uvidíme, jak budeme vypadat v úterý ráno, ale budeme připraveni odbojovat i druhý zápas, abychom byli důstojným soupeřem týmu, který je velmi kvalitní, a budeme se snažit mu to co nejvíce znepříjemnit,“ zachovává Grepl bojovného ducha.

KOOPERATIVA NBL, 1. semifinále:

Dekstone Tuři Svitavy – BK Armex Děčín 86:81 (16:22, 38:40, 58:55)

Body: O'Brien 22, Aiken 15, Svoboda 12, Marko 11, Puršl 7, Jelínek 7, Kovář 4, Slezák 3, Teplý 3, Číž 2 – Autrey 22, Krakovič 12, Šiška 11, Pomikálek 9, Carlson 8, Feštr 8, Ježek 6, Landa 4, Kroutil 1. Rozhodčí: Hošek, Matějek, Hruša. Fauly: 25:25. Pět chyb: 39. Šiška (Děčín). Trestné hody: 28/19 – 21/19. Trojky: 5:8. Doskoky: 40:30. Diváci: 1014. Hráč utkání: O'Brien (Svitavy).



Stav série: 1:0.

Příště:

2. semifinále: Dekstone Tuři vs. BK Armex, úterý 7. května, 19:00.