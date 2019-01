Svitavy /Ohlasy/ - Cerekvického trenéra mrzí, že jeho svěřenci nehráli tak, jako ve druhé půli, po celý zápas.

Ilustrační fotografie. | Foto: Ondřej Klein

Hodnocení trenérů týkající se dalšího kola krajského přeboru mužů je pozitivní hlavně v případě Poličky a Moravské Třebové. Tam zavítala radost z vítězství.

Cerekvice – Hlinsko 1:1

Evžen Kopecký, trenér Slavoje: Utkání dvou předních týmů se neslo ve znamení dvou rozdílných poločasů. V prvním jsme tahali za kratší konec my, nebyli jsme schopni dostat se do tempa, špatně nám hrál střed pole a jen díky štěstí jsme neinkasovali. Po změně stran a menší korektuře v sestavě jsme hráli daleko soustředěněji a aktivněji. Nutili jsme hosty k chybám a ty vyústily v naše velké šance. Bohužel jsme ale proměnili pouze jednu a zápas zůstával pořád otevřený. V závěru poté soupeř šťastně vyrovnal. Jsem spokojen s druhým poločasem, kdybychom takto hráli celý zápas, byl by výsledek pro nás asi veselejší. Musím ale uznat kvalitu Hlinska, které má tým do špice krajského přeboru.

Moravská Třebová – Přelouč 3:0

Martin Komoň, trenér SKP Slovan: Bylo důležité, že se nám hned v osmé minutě podařilo z penalty otevřít skóre. Potom jsme měli dalšíšance, nastřelili tyč a břevno. Hosté potom zjednodušili hru, začali nakopávat dlouhé míče a tím se těžiště hry dostalo více na naši polovinu, ale nám se zase otevíraly brejkové možnosti. Po druhé vstřelené brance jsme utkání dostali pod svoji kontrolu a s převahou ho dovedli do vítězného konce. Poprvé jsme vyhráli doma a přerušili tím naši remízovou sérii. Hrálo se na těžkém a kluzkém terénu, což však typům hráčů, jakými jsou Konečný, Sedláček či Vančura, vyhovovalo. Dobře se pohybovali a dělali soupeři značné problémy.

Polička – Litomyšl 3:1

Roman Kysilko, trenér SK Masokombinát: První vítězství nám nalévá krev do žil a bylo tvrdě vybojované. Když jsme zkraje vstřelili gól, myslel jsem, že to bude pro nás dobré. Do 25. minuty se nám ale zranili dva hráči, museli jsme nuceně střídat a v té době jsme inkasovali. ZaplaťBůh, že přišel druhý gól krátce před poločasem po chytré střele Navrátila. Ve druhém poločase to byl spíše boj, nám vyšel jeden z protiútoků a závěr jsme si i přes neustávající snahu soupeře pohlídali celkem v klidu. Je to první krůček na náročné cestě, která je před námi, a věřím, že brzy přibudou další.

Pavel Schejbal, trenér Jiskry: Bylo to podobné jako v minulých zápasech. Opět jsme odehráli vyrovnaný duel, herně jsme na tom nebyli vůbec špatně,ale co je to platné, když nejsme schopni dávat branky. Bohužel jsme domácím lacino nabídli dva góly z přímých kopů a nedokázali na to účinně reagovat. Druhý poločas jsme sice odehráli převážně na jejich polovině, ale nic z toho nevytěžili. Neustále doplácíme na špatnou útočnou činnost. Musím dodat, že jsem dlouho neviděl tak perfektně a s citem odpískaný zápas jako tentokrát od rozhodčího Schmeisera.