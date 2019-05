I. B TŘÍDA: Situace jako ze silvestrovského televizního vysílání. Neskutečný vlastňák ale dolnoújezdské fotbalisty nepoložil a nakonec z vyrovnaného zápolení proti Jablonnému vytěžili dva body.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Radek Halva

Co se vlastně stalo? Hosté sportovně vrátili Újezdu míč po ošetřování hráče, Michal Nádvorník jej přihrával zpět na brankáře Váněho, ale bohužel to provedl tak nešťastně, že se dokutálel až do sítě a zaskočený gólman ho marně stíhal! Skutečně nevídaná věc. Brzy po změně stran ale po centru Kalánka vyrovnal zblízka J. Vomáčka a domácí potom byli blíže ke vstřelení vítězného gólu, ale skóre neotočili. Penaltový rozstřel však zvládli lépe než soupeř.



Špatná zpráva přiletěla z Moravské Třebové. Jednak pro domácí béčko vzhledem k porážce, ale také pro sestupem ohrožené celky z našeho regionu. Čtyři minuty před koncem tam totiž rozhodl o výsledku ve prospěch také v sestupových vodách „namočeného“ Žichlínku Ptáček a jeho tým si v boji o udržení soutěže výrazně pomohl.



Neděle byla pozitivní z pohledu opatoveckých fotbalistů, kteří učinili další krok k záchraně. Přesvědčivé vítězství nad lanškrounskou rezervou potvrdilo jejich jarní fazónu. „Po úvodní čtvrthodince, v níž byli lepší hosté, se naši hráči oklepali a převzali otěže do svých rukou, což se projevilo i na skóre. Nejprve se pohotově trefil Dvořáček a do poločasu zvyšoval hlavou Rada. Soupeře jsme v podstatě do ničeho nepustili, definitivní podobu výsledku dal v závěru Sauer. Ke slušně vedenému střetnutí přispěli svými výkony oba soupeři i rozhodčí,“ ohlédl se za vydařeném zápasem sekretář klubu Tomáš Telecký.



Velmi slabé jaro zažívají fotbalisté Pomezí, prohráli počtvrté v řadě a celkově v odvetné části pošesté. V duelu proti Semanínu propadli, stačili na ně hostující bratři Urbancovi, kteří se podělili o pět gólových tref svého mužstva. A protože domácí se nedokázali v zakončení prosadit ani jednou, není divu, že jejich příznivci se do svých domovů nerozcházeli v nejlepší náladě.



Janov se chtěl pokusit o překvapení v Králíkách, jenže proti tomuto úmyslu se postavil domácí ostrostřelec Matoulek, kterého hostující defenziva nedokázala zastavit. Výsledkem byly jeho čtyři zásahy v síti gólmana Beránka, tým FC Jiskra tudíž splnil úlohu favorita a na janovských tvářích přibyly jen další chmury.