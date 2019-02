Svitavy /I. B TŘÍDA/ – Drama v boji o čelo tabulky? Zapomeňte! Kunčina porazila Řetovou rozdílem třídy a všem předvedla, že to s bojem o první místo myslí smrtelně vážně. O milé překvapení se postaraly Dlouhá Loučka a ještě ve větší míře i Horní Újezd.

Ilustrační foto. | Foto: Jan Hendrych

Úvod utkání v Kunčině od domácích trochu vlažný. Ve 23. minutě však důrazný Hlubinka vybojoval balon na nejistém obránci, ten se dostal k Tlustošovi, jenž se v zakončení svého úniku dovolil kličku brankáři a střelu do „prázdné" – 1:0. Netrvalo dlouho a početné publikum tleskalo druhému zásahu, na konci pěkné kombinace byl hlavičkující O. Brychta. Po přestávce domácí zcela dominovali a přidávali další góly. Šmehlíkovo sólo, jaké převedl před třetí brankou, se málokdy vidí, vychutnal si i bezmocného gólmana Šilara. Další pohledná souhra Pagáče s Tlustošem znamenala zvýšení na 4:0 a Tlustoš se potom dočkal hattricku, parádní týmové představení Kunčiny završil umístěnou střelou z úhlu na zadní tyč.

Poličské béčko „pohřbilo" v Těchoníně veškeré svoje naděje na slušný výsledek ještě v prvním poločase. Třikrát inkasovalo a to bylo K.O., po pauze sice bojovalo, ale na nic více než korekci výsledku v závěru to nestačilo.

Druhou jarní porážku, a opět nejtěsnějším poměrem, utržil Opatovec. Ve vyrovnaném utkání v Králíkách měli domácí v první půlce jednu loženku, ale Matoulek nastřelil tyč. Ani druhý poločas nenabídl moc vzruchu, ale právě Matoulek rozhodl, když překonal chytrou střelou Lampárka. Hosté se sice snažili o srovnání, ale jejich šance končily buďto na tyči, případně těsně nad brankou.

Zmrtvýchvstání předvedla Dlouhá Loučka. Ta ve Sloupnici prohrávala po necelých dvaceti minutách 0:2, ale zápas nevzdala, dokázala se zvednout, ve druhém poločase dvěma góly zachránila remízu a v penaltách si vystřílela druhý bod, který pro ni má vzhledem k průběhu utkání velmi vysokou cenu.

Ještě hůře vstoupil do duelu v Jablonném Horní Újezd, ten byl dva góly v „mínusu" po šesti minutách hry. Jemu se však povedlo ještě do poločasu nejenom vyrovnat, ale dokonce i skóre obrátit. Domácí se dotáhli ze své druhé penalty v zápase, ale poslední slovo měl újezdský Marek Kusý, jenž deset minut před koncem šokoval domácí publikum a jeho mužstvo vyloupilo horkou půdu, odkud se body zase tak často nevozí.

Prokletí svých proher nezlomila Cerekvice ani v Řečanech nad Labem. Znovu tam nebyla nijak výrazně horší než soupeř, ale znovu zůstala bez bodu, protože vedení domácích dokázala dorovnat jen v jednom případě, podruhé už nikoli. „Oproti minulému týdnu jsme podali nesrovnatelně lepší výkon. Kluci utkání odjezdili, měli jsme určitě více šancí než domácí, jenže co je nám to platné, když nedáme i to, co se snad nedá nedat," hořekoval nad špatnou střeleckou produktivitou svých hráčů cerekvický trenér Petr Svoboda.

SKUPINA A:

Řečany – Cerekvice 2:1 (2:1)

Branky: 7. M. Moravec, 32. Wiesner – 14. R. Šeda. Rozhodčí: Svědiroh. ŽK: 4:4. ČK: 0:1 (71. R. Šeda). Diváci: 90. Cerekvice nad Loučnou: V. Vostrčil – Jetmar (46. Pachta), Kříž, R. Šeda, Růžek, F. Pražák, Lorenc (60. Malý), R. Pražák, J. Kusý, Hermann, Uher (70. J. Vostrčil).

DALŠÍ VÝSLEDKY: Rozhovice – Horní Ředice 0:3 (0:1). Branky: Dědič 2, Skalický. Choltice – Sezemice 2:0 (0:0). Branky: Chudomel, Jeřábek z pen. Srch – Zámrsk 0:0, pen. 6:5. Staré Hradiště – Tuněchody 1:3 (0:0). Branky: Hejhal – J. Adámek 2, Pokorný z pen. Proseč – Stolany 2:4 (1:3). Branky: Vopařil, Plosza – Bakeš 2, Tesař, Meduna. Sruby – Starý Mateřov 1:2 (0:1). Branky: Jiráský z pen. – Škopek, vlastní.

POŘADÍ: 1. Srch (39), 2. Proseč (33), 3. Tuněchody (29), 4. Horní Ředice (28), 5. Rozhovice (24), 6. Řečany nad Labem (23), 7. Stolany (22), 8. Sruby (20), 9. Choltice (20), 10. Zámrsk (19), 11. Starý Mateřov (19), 12. Staré Hradiště (18), 13. Sezemice (16), 14. Cerekvice nad Loučnou (5).

SKUPINA B:

Kunčina – Řetová 5:0 (2:0)

Branky: 23., 68. a 88. Tlustoš, 31. O. Brychta, 50. Šmehlík. Rozhodčí: Sita. ŽK: 3:1. Diváci: 150. Kunčina: Hutira – Eliáš, Zeman, Šejnoha, Pešava (77. Kubín), Hlubinka, Heger, O. Brychta, Kaláb (59. Pagáč), Šmehlík (85. Krepl), Tlustoš.

FC Jiskra 2008 – Opatovec 1:0 (0:0)

Branka: 66. Matoulek. Rozhodčí: F. Bednář. ŽK: 3:3. Diváci: 150. Opatovec: Lampárek – Kudrna, Drábík, Štěpánek, Nekvinda, Chvála, Roshan Jiroušek, Telecký, Bubela, Polák.

Těchonín – Polička B 3:1 (3:0)

Branky: 8. a 31. Hynek, 41. Dostálek – 82. Stodola. Rozhodčí: Valenta. Bez karet. Diváci: 213. Polička B: Karlík – Punar, F. Švec, Pavlík, Škorpík (60. D. Čáslavský), Vondra, Dobiáš (75. R. Čáslavský), T. Švec, Bureš, Stodola, Kuda.

Sloupnice – Dlouhá Loučka 2:2 (2:0), PK 2:4

Branky: 5. Štarman, 17. Fikejz – 51. Kubečka, 65. D. Křivánek. Rozhodčí: Pagáč. ŽK: 3:2. Diváci: 90. Dlouhá Loučka: Rek – Kubečka (71. Blecha), Neumann, Kolísek, Jochec, D. Křivánek, Kolář, Ševčík, Bouček, Marván, P. Křivánek.

Jablonné nad Orlicí – Horní Újezd 3:4 (2:3)

Branky: 2. a 6. Kyllar (2. z PK), 56. Lička (PK) – 17. Kmošek, 19. L. Pechanec, 30. Svatoš, 80. Marek Kusý. Rozhodčí: J. Bednář. ŽK: 1:4. Diváci: 250. Horní Újezd: Havlík – Faltys, Fógl, R. Svoboda, R. Prokop, Lněnička, Marek Kusý, Martin Kusý, Svatoš (89. Kulhavý), Kmošek, L. Pechanec.

DALŠÍ VÝSLEDKY: Lanškroun B – Semanín 1:2 (1:1). Branky: Marek – Bednár, Herynek. Verměřovice – Libchavy 1:2 (1:0). Branky: Kmeť – Urbanec, Pinkava.

POŘADÍ: 1. Kunčina (39), 2. Semanín (32), 3. Opatovec (29), 4. Řetová (29), 5. Libchavy (28), 6. Jablonné nad Orlicí (24), 7. FC Jiskra 2008 (23), 8. Lanškroun B (23), 9. Těchonín (20), 10. Horní Újezd (18), 11. Dlouhá Loučka (16), 12. Sloupnice (15), 13. Polička B (12), 14. Verměřovice (7).