Jejich utkání proti Sloupnici pozvolna směřovalo k remíze, ale čtyři minuty před koncem se prosadil Šejnoha a jeho zásluhou domácí i ze čtvrtého podzimního vystoupení vytěžili plný ranec bodů.

Dalším okresním týmem, jemuž nástup do sezony vychází, je Opatovec. Dva body z horké půdy nebezpečných Libchav, to je počin, který se vždycky cení. V zápase bohatém na brankové příležitosti se domácí ujali vedení, když Ráb využil zpackaného rohového kopu hostů a z rychlého brejku otevřel skóre. Ještě do poločasu však D. Jukl z přímého kopu vyrovnal. V napínavé a bojovné druhé půlce se žádná střela neujala a tak se šlo do penalt, v nichž byli úspěšní hosté.

Derby na moravskotřebovském hřišti ovlivnil bleskový start domácí rezervy, která během šesti minut dvakrát gólově udeřila. Bysterský nováček se sice rychle vrátil do hry snížením, ale Slovan před pauzou zase odskočil na rozdíl dvou gólů a tenhle výsledek po změně stran udržel, když snahu soupeře o zdramatizování vývoje eliminoval.

Zajímavý a rušný fotbal, výtečná divácká kulisa, prostě kdo se v nedělním odpoledni vydal do sportovního stánku v Pomezí na regionální derby proti Březové nad Svitavou, nemusel litoval, v hledišti se určitě nenudil. Hrálo se od začátku s oboustranným nasazením a ani slibných gólových příležitostí nebylo málo. Hrálo se ve stylu „každý chvilku tahal pilku,“ v určitých pasážích měl navrch domácí tým, byly však i fáze, kdy „muziku přitvrdili“ hosté. Pomezí chtělo na čtvrtý pokus za každou cenu urvat první podzimní body, ale místo toho prožilo další hořké zklamání. Dramatický boj rozsekla 77. minuta a šťastný tah březovského trenéra Ehrenbergera, který chvíli předtím vyslal ze střídačky do akce Roshana a ten se mu po krátkém pobytu na hřišti odvděčil vítězným zásahem. Obětavě hrající hosté těsné vedení uhájili do posledního hvizdu a vyhráli podruhé v řadě, zatímco Pomezí tone v krizi.

Ve výčtu zbývá ještě vystoupení dolnoújezdského béčka, které ovšem v Českých Heřmanicích svedlo boj s větrnými mlýny a není první ani posledni, kdo si ze hřiště tohoto fotbalově vyspělého soupeře odváží příděl. Hratelnější konkurenti zase přijdou…

SKUPINA B, 4. kolo:

Kunčina – Sloupnice 1:0 (0:0)

Branka: 86. Šejnoha. Rozhodčí: Jílková. ŽK: 3:3. Diváci: 90. Kunčina: Vykydal – Hlaváček, Spálenský, Pospíšil, Švanda, V. Pagáč, Šejnoha (89. Papežík), Kalina, Kaláb (49. T. Brychta), T. Pagáč (66. Pešava), Šmehlík.

Moravská Třebová B – Bystré 3:1 (3:1)

Branky: 5. Lebiš, 6. Kudyn, 42. M. Štaffa – 14. Peterka. Rozhodčí: Ilnytska. ŽK: 1:2. Diváci: 150. Moravská Třebová B: Bača – Petrila, Marek, Šmerda, J. Štaffa (53. Kolář), M. Štaffa (66. Bambušek), P. Mikšánek, Macek (81. Maleňák), Kudyn (68. Bubela), Lebiš (66. Sedlák), Schütz. Bystré: J. Lánský – Janoušek, P. Lánský, Pachovský, Misar (76. Putnar), Pokorný, Drašar, Němec, Bárta (61. M. Oravec), Kučera, Peterka.

Libchavy – Opatovec 1:1 (1:1), PK 4:5

Branky: 41. Ráb – 44. D. Jukl. Rozhodčí: Suchomel. ŽK: 0:2. Diváci: 100. Opatovec: Jan Lampárek – Kubík, L. Jukl, Drábík, D. Jukl, Léhar (36. Štěrba), Petr, Gregor (44. Peřina), Jiroušek, Bartoš, Svoboda.

České Heřmanice – Dolní Újezd B 8:2 (3:1)

Branky: 49., 58. a 90. + 1. Martin Brychta, 9. Kusý, 28. O. Brychta, 32. Uher, 62. Mach, 75. Pánek – 11. Kalánek, 89. J. Vomáčka. Rozhodčí: Pecza. ŽK: 1:2. Diváci: 200. Dolní Újezd B: Váně – Doležal, J. Vomáčka, Dvořák, Štancl, R. Vanat, Kalánek, Michal Nádvorník (64. M. Vanat), Vajrauch (81. Chadima), D. Frank, Štarman.

Pomezí – Březová nad Svitavou 0:1 (0:0)

Branka: 77. Roshan. Rozhodčí: Zerzán. ŽK: 1:2. Diváci: 250. Pomezí: Křemenák – Hladík, Mička, Češka, Nespěšný (87. Poliačik), Pořízka, Roušar, Jožák, Svoboda (73. Mojdl), Tauber, Vaško. Březová nad Svitavou: M. Milota – Cacek, Lidmila, Dufek, Friedl, Kučera, Rada (89. Rybnikář), Stupka (76. Jež), Ducháček, R. Milota (87. Kejda), Bednář (73. Roshan).

Další výsledky:

Jablonné nad Orlicí – Žichlínek 4:0 (2:0). Branky: Vaníček, Lička, Kashalupa, Krejsa. Lanškroun B – Semanín 0:2 (0:2). Branky: R. Urbanec, P. Urbanec.