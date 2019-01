Moravská Třebová/Kunčina – Středa 4. června 2014 vstoupí do historie jako den, kdy se fotbalový klub z Kunčiny dočkal svého největšího úspěchu.

TJ Sokol Kunčina. | Foto: Ladislav Polák

Poté, co vedoucí celek krajské I. B třídy porazil v dohrávaném střetnutí ústeckou rezervu, má definitivní jistotu, že ho z první pozice nikdo nevystrnadí a od podzimu se představí o soutěž výše. Obrovská gratulace! Zápasový dluh byl odmazán rovněž v I. A třídě, ale regionální derby tam žádné drama nepřineslo.

I. A TŘÍDA

Moravská Třebová – Morašice 7:1

O osudu utkání bylo prakticky jasno po osmi minutách. To nejdříve nesedla střela R. Šatníkovi, ale přesto skončila v síti. Následně se za dlouhým výkopem Vykydala vydal Masopust a zavěsil na 2:0. Slovan pak zcela ovládl hřiště a po půlhodině jeho trvalou převahu zúročil třetí trefou Masopust – 3:0.

Po změně stran domácí polevili a dovolili soupeři snížení z kopačky Tměje. Dlouho se pak zdálo, že hosté udrží přijatelný výsledek, jenže v poslední desetiminutovce jim došly síly a Slovan si v jejich šestnáctce dělal, co ho napadlo. Hattrick nejprve završil nejlepší střelec I. A třídy Masopust, minutu nato se nádherně do šibenice trefil Okleštěk a kolabující morašická defenziva kapitulovala do konce zápasu ještě dvakrát. Domácí hráči tak v tréninkovém tempu jednoznačně vyhráli.

Fakta: Branky: Masopust 3, Okleštěk, R. Šatník, Kučerňák, Staněk – Tměj. Rozhodčí: Komínek. Poločas: 3:0.

Moravská Třebová: Vykydal – Strouhal, Vančura, Marek, Štěpánek, Frisch, Okleštěk, R. Šatník, Staněk, Nováček, Masopust (Neumann, Kučerňák, Matoušek).

Morašice: Prešinský – Jokeš, Chmelík, Ropek, Vopařil, Válek, Štancl, Tměj, Novák, Mach, Burián (Kuta, Tašner, Famfulík).

I. B TŘÍDA

Kunčina – Ústí nad Orlicí B 2:1

Hosté přijeli s posíleným týmem a dávali jasně najevo, že chtějí zvítězit. Stejnou touhu ale měli i domácí a v prvním poločase to byli oni, kdo měl ze hry více. Scházel jim však klid ve finální fázi, střelecké pokusy byly převážně nepřesné a jelikož se neujaly ani ojedinělé akce soupeře, byl bezbrankový první poločas jen předkrmem k nadcházejícímu dramatu.

Po změně stran se hosté vydali odvážněji ze své ulity, ale udeřilo na druhé straně. V 61. minutě se J. Spálenský uvolnil na hranici vápna a utěšenou ránou pod břevno otevřel skóre – 1:0. S tím se hosté nehodlali smířit, ještě více se začali tlačit dopředu a dočkali se čtvrt hodiny před koncem. Po dlouhém autu se před Hutirou prosadil hlavičkující Nágl – 1:1.

Hned vzápětí stáli při domácích všichni svatí, protože po akci Skalického překopl Kukla úplně prázdnou branku! Sice z úhlu, ale i tak to byla tutovka jako hrom. „Nedáš – dostaneš", v 81. minutě se po rohovém kopu v pokutovém území nejlépe zorientoval J. Spálenský a propálil brankáře Šenkýře – 2:1!

Závěrečných deset minut, to nebylo nic pro domácí fanoušky se slabšími nervy. Hosté se hnali za vyrovnáním, před Hutiru létal balon za balonem, ale obětavost domácích byla neuvěřitelná. Pešava skončil po nešťastné srážce s vlastním brankářem na nosítkách a posléze v nemocnici, od bolesti mu však pomohlo vědomí, že jeho spoluhráči vypjatou koncovku zápasu a nastavené minuty zvládli bez chybičky a konečný hvizd rozpoutal obrovské nadšení.

Fakta: Branky: J. Spálenský 2 – Nágl. Rozhodčí: Beneš. Poločas: 0:0.

Kunčina: Hutira – Pešava, J. Spálenský, Zeman, M. Spálenský, Pagáč, O. Brychta, T. Brychta, Tlustoš, Švanda, Hlubinka (Pařil, Šir, Pánik, Radimecký).