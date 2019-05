I. A TŘÍDA: Totální fiasko. Jinak nelze nazvat vystoupení poličských fotbalistů na hřišti v Zámrsku. Sedmigólový debakl hovoří za veškeré další komentáře, hostům se tohle utkání vůbec nepovedlo, soupeři naopak vyšlo všechno, na co sáhl.

Ilustrační foto. | Foto: Eduard Hromadník

Naděje Poličky, že ještě potrápí vedoucí dvojici, je po tomto přídělu téměř mimo realitu.



Kunčině se vstup do zápasu povedl o poznání lépe než minulý týden, ale místo toho, aby ze dvou vyložených šancí skórovala, tak hosté potrestali podklouznutí gólmana a šli jednoduchou brankou do vedení. „Náš tým ale pokračoval v náporu, během dalších osmnácti minut se nám podařilo rozvlnit celkem třikrát síť a gólů mohlo být ještě více. Také začátek druhého poločasu nám vyšel skvěle, po krásné akci jsme zvýšili na 4:1 a vypadalo to na poklidný duel, který jsme naposledy zažili v prvním kole,“ uvedl domácí kouč Jan Kačer.



Z této iluze ho však vyvedly následující minuty, neboť jeho svěřenci přestali hrát a plnit to, co jim kladl na srdce v kabině. Soupeř toho zákonitě využil a v krátkém čase se dostal na dostřel jedné branky. Klíčovým moment nastal v 75. minutě, kdy měli hosté ze samostatného úniku na noze vyrovnání skóre, ale brankář Hutira odčinil svoje zaváhání z úvodu zápasu a vytáhl vynikající zákrok. Domácí se mohli uklidnit teprve poté, co Šejnoha znovu navýšil náskok.



„V prvním poločase jsme předvedli náš nejlepší výkon na jaře, ovšem druhá část hry byla z naší strany hodně špatná a mohli jsme kvůli tomu zcela zbytečně přijít o velmi slibně rozehraný zápas,“ poznamenal trenér Kačer.



Dva zápasy sehrála v uplynulém týdnu svitavská rezerva. V obou případech zajížděla na stadiony soupeřů a dojem tam nezanechala valný, to je potřeba přiznat. A nejen dojem, nechala tam i všechny body.



V předehrávce ve Vysokém Mýtě prohrálo svitavské béčko 0:2, když svého protivníka příliš nepozlobilo. „Podali jsme nejhorší výkon za dobu mého působení u mužstva. Abychom pochopili hru soupeře, museli jsme po čtvrthodině dostat gól. Byla to od začátku čtvrtá akce po dlouhém nákopu na rychlého Štanglicu. No a protože na druhý gól jsme domácím doslova nahráli a sami si za celý zápas nevytvořili ani jednu vážnější šanci, byl výsledek naprosto spravedlivý,“ konstatoval trenér Milan Janko.



Chuť si jeho svěřenci chtěli spravit v neděli na půdě posledního Letohradu. Což bylo složité už z toho důvodu, že domácí tentokrát „okysličili“ svůj výběr z prvního týmu. Pokud by hráli v podobné sestavě častěji, rozhodně by se nenacházeli v tabulkovém podpalubí. „V silném složení hrající domácí fotbalisté vyhráli naprosto zaslouženě. Byli daleko rychlejší, pohyblivější a také velice přesní v rozehrávce. I přesto se dal ukopat bod, ale naše nezodpovědnost je do nebe volající,“ poznamenal trenér Janko a svoje kritická slova demonstroval na jednom konkrétním případu. „Ve 45. minutě házíme aut u rohového praporku soupeře a jsme schopni z této situace dostat gól. Když po změně stran lopotně vyrovnáme, tak následuje klasika – zbytečná hrubá chyba v rozehrávce a neubráněná standardní situace,“ kroutil hlavou nespokojený kormidelník.