I. A TŘÍDA: Devadesátá minuta a radost. I když to tak dlouho nevypadalo, tak kunčinští fotbalisté vytěžili z předposledního domácího vystoupení v této sezoně všechny body. Pár vteřin před koncem poslal Sedláček přesnou přihrávkou Šmehlíka do samostatného úniku a ten rozhodl.

Ilustrační foto. | Foto: Eduard Hromadník

„Pro hosty jde o velmi krutý výsledek, protože šancí na to, aby strhli výsledek na svoji stranu, měli dostatek. Fotbal se však hraje na góly a v tom jsme soupeře předčili. Utkání nevyhrál lepší, ale produktivnější tým,“ uvedl trenér Jan Kačer. Jeho svěřencům vyšel nástup, z několika příležitostí proměnili jednu T. Brychtou po rohovém kopu, ale od té chvíle, jako když utne. „Vstřelená branka na nás měla negativní vliv, úplně jsme přestali hrát, hosté toho využili a skóre otočili. Nutno říci, že poločas mohl být klidně 1:5, protože to, co hosté nedali, se jen tak nevidí. Hutira nás ale podržel. Když Letohrad další dvě tutovky zahodil i na začátku druhého poločasu, tak přišel trest,“ popisoval Kačer. Po křídelní akci T. Pagáč srovnal a v poslední minutě nadešel „šach mat“.



Výsledkově se dařilo i svitavské rezervě, ta splnila svůj „domácí úkol“ proti soupeři z Tuněchod. Stačil jí k tomu celkově spíše průměrný výkon. „Prvních patnáct minut se ještě zdálo, že navážeme na předcházející duel se Zámrskem. Nastřelili jsme tyč i břevno a neproměnili další velkou šanci. Potom ale opět přišel náš syndrom mužstev tabulkově pod námi a domněnka, že vítězství přijde samo. Hráli jsme bez pohybu, důrazu, nasazení a bojovnosti. Jenom díky dvěma výborným zákrokům brankáře Cabala se šlo do šaten za nerozhodného stavu. Poločasovému proslovu šel brzy po přestávce důrazem ve vápně naproti David Juřík a zajistil nám vedení. V závěru se nám podařilo náskok potvrdit a body přece jen zůstaly doma,“ hodnotil vítězný zápas kouč Milan Janko.



Skalp vedoucího celku tabulky se vždycky cení. Polička to v nedělním duelu krajské I. A třídy dokázala, když zdolala na domácí půdě Pardubičky mající jistotu postupu do přeboru. O nejtěsnějším výsledku 1:0 rozhodl v 88. minutě hlavou Vondra. Poličští se posunuli na třetí místo, které může být v konečném účtování za příznivých okolností zajímavé… „Vzhledem k počasí, počtu hráčů a kvalitě soupeře jsme naordinovali defenzivu, tzv. autobus. Apeloval jsem na hráče, aby neopouštěli svoje určené prostory, zahušťovali hřiště a neotvírali hostům skuliny v obraně. Musím říci, že tohle splnili na jedničku. Pardubičky byly na míči určitě častěji, dostaly se i do několika šancí, ale také díky dobře chytajícímu Slanému jsme neinkasovali. Sami jsme se snažili hrozit z rychlých protiútoků. Ke konci hosté vyřešili několik situací zbrkle, my toho dokázali využít, po jednom jejich zaváhání jsme podnikli rozhodující výpad a po centru Netolického skóroval Vondra. Pochvalu si za odmakaný zápas zaslouží celý kolektiv, který tím napravil herní dojem ze středeční dohrávky proti Vysokému Mýtu, ve které jsme sice zvítězili, ale zahráli jsme hodně špatně,“ vyjádřil se poličský lodivod Miroslav Kovář.