I. A TŘÍDA: Poslední jarní regionální derby druhé nejvyšší krajské fotbalové soutěže vyznělo po vítězství 2:1 lépe pro třináctý celek aktuálního pořadí. Ačkoli jsou kunčinské naděje na záchranu neustále mizivé, tak pět bodů získaných nyní v soubojích s Poličkou a Svitavami má určitě svoji hodnotu. Zato ve svitavském táboře spokojenost rozhodně panovat nemohla.

Ilustrační foto. | Foto: Eduard Hromadník

„V úvodu utkání se střídaly útočné akce na obou stranách, ale nebezpečnější byli hosté, kteří využívali chyb v naší rozehrávce na útočné polovině hřiště a vyráželi do protiútoků. Avšak paradoxně jsme dostali branku po nedůsledné hře na našem velkém vápně a hostující hráč krásnou střelou otevřel skóre,“ ohlédl se za utkáním domácí kormidelník Jan Kačer.



Jeho svěřence obdržený gól na chvíli rozhodil, ale rychle se srovnali a do poločasu se jim povedlo vývoj dokonale obrátit, když pár dalších příležitostí nedotáhli do konce.



„Ve druhé půli jsme se začali bát o výsledek a tomu odpovídala předváděná hra. Hosté toho využili a územní převahou nás zatlačili do defenzivy. Žádnou velkou šanci si však nevytvořili, a to až do 91. minuty, kdy gólman Hutira předvedl zákrok utkání a tím přispěl k plnému bodovému zisku. Střetnutí mělo z naší strany dva rozdílné poločasy. I tak si ceníme tří důležitých bodů, které jsou pro nás vzpruhou a motivací do dalších zápasů,“ dodal Kačer.



To jeho protějšek Milan Janko si byl dobře vědom, že tohle derby měla rezerva zvládnout o poznání lépe.



„Do 20. minuty se zdálo, že musíme odjet s plným bodovým ziskem. Byli jsme aktivní, lepší, jenže neproduktivní. Pak jsme dostali branku z jednoduché standardky. Následovala další a opět gól v naší síti. Hráči po brzkém vedení nezvládli zápas v hlavách. I přes moje poměrně důrazné upozornění se domnívali, že body přijdou samy. Druhá půle byla kvalitou fotbalu ještě horší než první. Naše křeč byla potvrzena v závěru, kdy se nám malým důrazem nepodařilo ani vyrovnat po nadějných závarech. V plné nahotě se potvrdilo, že hrát proti soupeřům ze spodku tabulky je pro nás těžké,“ lituje kouč Janko.



Na takový zápas čekali poličští fotbalisté od začátku jara. Konečně jim vyšel nástup, podařilo se jim otevřít účet, což mělo na jejich herní projev blahodárný vliv. Do poločasu bylo o výsledku prakticky rozhodnuto.



Do vedení poslal hosty po standardní situaci důsledný Stodola. Potom začal úřadovat Navrátil, na kterého domácí zadáci vůbec nestačili, samostatné úniky zakončil poprvé střelou podél gólmana a podruhé kličkou. Pozadu nezůstal ani Stodola, ve 32. minutě upravoval hlavou po rohovém kopu na 0:4. Pod dojmem jasného vedení hosté po návratu z kabin viditelně polevili, však se také po chvíli zatřepotal balon i v jejich síti. Soupeř ožil a byl nebezpečnější než v úvodní části hry. Jeho úsilí však čtvrt hodiny před koncem zchladil Stodola, který se prosadil v pokutovém území a pohotovou ránou zkompletoval hattrick. Domácí ještě snížili, avšak to byla jen kosmetická korekce.



„Konečně se nám povedl první poločas podle představ. Chtěl jsem po hráčích, aby byli aktivní, nedávali soupeři prostor, to do puntíku plnili. Navíc jsme využívali šance a v produktivitě byl oproti minulým zápasům velký rozdíl. Proměnili jsme svoji první možnost a hned se nám hrálo jinak. Po nepovedeném začátku druhé půle a inkasované brance jsem měl trochu obavy, aby se domácí nedostali na koně, ale naštěstí jsme jim nic dalšího nedovolili, naopak náskok pojistili. Chválím celý tým, který zahrál velice dobře a s chutí, zvláště pak Stodolu za nastřílený hattrick,“ hodnotil trenér Miroslav Kovář.