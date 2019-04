Domácí špatně začali a po standardní situaci a nedůrazném bránění brzy inkasovali. Dvě jejich slibné příležitosti zůstaly bez využití, soupeř po změně stran trestal hrubé kunčinské chyby a odskočil na 0:3. Domácí sice snížili, jenže jen o čtyři minuty později zase zaváhali a stav 1:4 vypadal beznadějně.

„Od té doby jsme více méně hráli na polovině soupeře, podařilo se nám vstřelit dvě branky a do samotného závěru jsme sahali minimálně po bodu. Těší mě, že kluci ani za zdánlivě rozhodnutého skóre nesložili zbraně a rvali se o úspěch. Bohužel jsme opět zaplatili velkou daň za naše hrubé chyby v obraně, které nás stály lepší a dovolím si říci, že bodový výsledek,“ uvedl trenér Jan Kačer.

Poličským fotbalistům nástup do jarních bojů nesedl a pozvolna vyklízejí čelní pozice. Stále marně čekají na jarní vítězství, ve čtyřech kolech uhráli pouze dva body a to pro ně rozhodně není lichotivá vizitka. S prázdnou odjeli také z trávníku doposud matných Načešic a byla to ztráta z kategorie zbytečných. Především proto, že rozhodující gól padl těsně před závěrečným hvizdem, kdy Slaný vyběhl proti dlouhému balonu, jenže u něho byl později, než by bylo potřeba, a pohroma byla rázem na světě, domácí F. Jirásek tak přišel velmi lacino k vítěznému zásahu. Stejný hráč v prvním poločase otevíral skóre z nařízené penalty, za Poličku vyrovnával Stejskal ze závaru po rohovém kopu.

„Na hrbolatém terénu to byl spíše boj než fotbal, samý souboj, míč více ve vzduchu než na zemi. Domácí se s tím vyrovnali lépe než my, bylo vidět, že na to jsou zvyklí. My jsme nemohli pořádně zkrotit balon, který nám pořád odskakoval. Několik dobrých šancí jsme si vypracovali, ale nedokázali je bohužel přesně zakončit,“ litoval kormidelník Poličky Miroslav Kovář.

Cenné dva body si odvezli fotbalisté svitavské rezervy z umělé trávy v Ohrazenicích, kde po nerozhodné základní hrací době v utkání proti silnému celku z Rohovládovy Bělé lépe zvládli rozstřel. Na vedoucí zásah Přibilíka odpověděl záhy domácí Panchártek a po pauze sice šance byly, ne však góly.

„Konečně se nám celkem dobrý herní projev na hřištích soupeře podařilo přetavit v body. Dobře jsme se připravili na poměrně značnou výškovou převahu domácích. Za úkol jsme měli minimalizovat zahrávání standardních situací domácími hráči. I přesto, že se nám to v jednom případě nepovedlo ubránit, chválím hráče za přístup a nasazení,“ byl spokojen trenér Milan Janko.

17. KOLO:

Kunčina – Horní Ředice 3:4 (0:1)

Branky: 63. T. Pagáč, 71. Šmehlík, 78. Sedláček – 3. Skalický, 48. Hrubý, 54. Kopa, 67. Stárek. Rozhodčí: Vojta. ŽK: 2:4. Diváci: 45. Kunčina: Hutira – Hlaváček (81. Spálenský), Eliáš (62. Pešava), Zeman, Švanda (62. Kalina), T. Pagáč, Sedláček, T. Brychta, Šejnoha, Šmehlík, Tlustoš (76. V. Pagáč).

Načešice – Polička 2:1 (1:0)

Branky: 35. (PK) a 84. F. Jirásek – 75. Stejskal. Rozhodčí: Ujec. ŽK: 0:1. Diváci: 70. Polička: Slaný – Punar, Jílek, Stejskal, Bureš (58. Scheib), Jakub Mužík, T. Švec, Andrle, Pavliš (68. Vondra), Stodola (68. Harašta), Navrátil.

Rohovládova Bělá – Svitavy B 1:1 (1:1), PK 6:7

Branky: 27. Panchártek – 20. Přibilík. Rozhodčí: Kolbaba. ŽK: 2:2. Diváci: 60. Svitavy B: Cabal – Kyncl, Škeřík, Špička, Zvára, Říha, Řeháček, Svoboda, Přibilík (79. J. Jukl), D. Juřík, Ryšavý.

Další výsledky:

Rosice nad Labem – Přelouč 4:2 (2:2). Branky: Prokůpek, Růžička, M. Pešek z pen., Pokorný – Mitkov, Janecký. Letohrad B – Pardubičky 1:3 (0:1). Branky: Černohous – Svatoň, Dojčán, Jákl. Vysoké Mýto B – Ústí nad Orlicí B 4:0 (1:0). Branky: Kavka 2, Podmajerský, Mokrejš. Zámrsk – Tuněchody 5:3 (4:1). Branky: Novák, Brychta, Forgáč, Houžvička, Jiráský – V. Hýl, Čásenský, Geguš.

Pořadí:

1. Pardubičky (40), 2. Horní Ředice (36), 3. Přelouč (31), 4. Polička (30), 5. Zámrsk (30), 6. Rohovládova Bělá (27), 7. Svitavy B (26), 8. Ústí nad Orlicí B (26), 9. Rosice nad Labem (25), 10. Načešice (25), 11. Vysoké Mýto B (24), 12. Tuněchody (22), 13. Kunčina (8), 14. Letohrad B (7).