„Brzy jsme se dostali do vedení, náskok ještě navýšili a v dalším průběhu zápasu zahodili množství šancí. Jaká to byla škoda, to se ukázalo v samotném závěru utkání. V posledních osmi minutách se nevzdávajícím se hostům podařilo vyrovnat a sebrat nám tak vůbec první bod v jarní části sezony na našem trávníku. Myslím si, že diváci viděli celkem solidní fotbal úrovně I. A třídy,“ komentoval duel trenér Milan Janko.

Kunčina se v sobotním dopoledni loučila s I. A třídou a byla to v jejím podání v podstatě názorná ukázka toho, proč se po celou sezonu potácela na chvostu tabulky. „Toto utkání korunovalo naše účinkování v soutěži, kdy jsme stejně jako v řadě dalších zápasů dostávali velmi laciné branky a naopak na ty naše jsme se museli hodně nadřít,“ uvedl trenér Jan Kačer. „Duel nám vůbec nevyšlo, nedařila se kombinace hlavně v ofenzivě a nedůslednost v našem vápně nás stála lepší výsledek,“ dodal. Hosté se ze svých prvních dvou střel v zápase dostali do dvougólového vedení. Švandův dalekonosný centr potom zapadl překvapivě do sítě, ale přes několik solidních příležitostí domácí nedokázali vyrovnat, zatímco soupeř využil jejich špatného bránění a odskočil zásluhou Dvořáka na 3:1. Po dorážce Sedláčka svitla Kunčině naděje, že svoje věrné fanoušky potěší bodovým ziskem, ale proti dobré střele Švandy se vytáhl gólman Kovařík a stav se nezměnil. „Do posledního zápasu sezony jsme šli s cílem pokusit se alespoň trochu napravit dojem z předešlých nevydařených výkonů a rozloučit se výhrou, bohužel opak byl pravdou,“ smutnil kormidelník.

Souboj třetího s druhým týmem pořadí by byl obvykle šlágrem víkendu, pokud by se nejednalo o závěrečné dějství soutěže a o zmíněných umístěních nebylo dopředu rozhodnuto. Tím pádem se v Poličce hrál více méně „pouťový“ fotbal, jak domácí, tak hosté z Horních Ředic byli především rádi, že poskládali do kupy jedenáctky schopné nastoupit. Poličští fotbalisté v sobě našli přece jenom více motivace a dvěma trefami Stodoly a Netolického z prvního poločasu rozhodli o osudu střetnutí. Po změně stran si výsledek v poklidu pohlídali. „Jsem rád, že se nám stejně jako na podzim podařilo porazit všechny soupeře z popředí tabulky. Zápas se hrál v poklidném tempu, byly tam pasáže, kdy se hrálo, ale také místa, kdy se spíše odpočívalo. My jsme v prvním poločase měli dobré úseky hry, kdy se nám dařila kombinace, vytěžili jsme z toho dvě vstřelené branky a po přestávce jsme utkání s přehledem dohráli,“ uvedl trenér Miroslav Kovář. Pokud vše dopadne tak, jak se zdá, vrátí se Polička ze třetí pozice do krajského přeboru!

26. KOLO:

Kunčina – Vysoké Mýto B 2:3 (1:2)

Branky: 20. Švanda, 79. Sedláček – 10. V. Hájek, 14. J. Hájek, 57. Dvořák. Rozhodčí: Kerhát. ŽK: 1:3. ČK: 0:1 (90. + 3. Kovařík). Diváci: 60. Kunčina: Hutira – Hlaváček (70. Šabacký), Zeman, Pešava (61. Tlustoš), Švanda, Kalina, Sedláček, T. Brychta, Spálenský, Šejnoha, T. Pagáč.

Polička – Horní Ředice 2:0 (2:0)

Branky: 29. Stodola, 39. Netolický. Rozhodčí: Jureček. Hráno bez karet. Diváci: 64. Polička: Dobeš – Punar, Jílek, Stejskal, P. Scheib (53. Harašta), Jakub Mužík, T. Švec, Andrle, Vondra, Stodola, Netolický.

Svitavy B – Přelouč 2:2 (2:0), PK 4:1

Branky: 11. D. Juřík, 24. Ryšavý – 83. Janecký, 89. Forman. Rozhodčí: Jelínek. ŽK: 1:1. Diváci: 35. Svitavy B: Cabal – Kyncl, A. Novák (46. Marvan), Špička, Zvára (46. Přibilík), Ryšavý, Svoboda, Bartoš (46. Škeřík), Jukl (46. Drašar), D. Juřík, P. Juřík (79. Kroulík).

Další výsledky:

Rohovládova Bělá – Pardubičky 6:1 (4:1). Branky: Klouda 2, Matějka 2, Kotajny, Barbarič – vlastní (Nepivoda). Načešice – Tuněchody 2:0 (0:0). Branky: Koky, Ilko. Rosice nad Labem – Zámrsk 7:1 (4:0). Branky: Vratišovský 2, M. Pešek 2, vlastní (Mudrich), Kosek, Bartoš – Hovorka. Ústí nad Orlicí B – Letohrad B 0:3 (0:2). Branky: Procházka 2, Smíšek.

Konečné pořadí:

1. Pardubičky (58), 2. Horní Ředice (53), 3. Polička (50), 4. Rohovládova Bělá (45), 5. Přelouč (44), 6. Zámrsk (41), 7. Svitavy B (40), 8. Rosice nad Labem (38), 9. Vysoké Mýto B (38), 10. Načešice (37), 11. Ústí nad Orlicí B (35), 12. Tuněchody (28), 13. Letohrad B (20), 14. Kunčina (19).