Před utkáním na stadionu SKP Slovan uctili přítomní památku Stanislava Mildeho. Muž, který zasvětil fotbalu, a zvláště tomu moravskotřebovskému, značnou část života, v klubu řadu let hrál a trénoval a zařadil se mezi největší osobnosti jeho historie, zemřel ve věku 89 let.

Moravská Třebová – Luže 0:0 (PK 4:3)

Karel Procházka, trenér SKP Slovan Moravská Třebová: V prvních patnácti dvaceti minutách byli hosté lepší a častěji kontrolovali míč, potom jsme hru vyrovnali. Ve druhém poločase jsme převzali otěže, řekl bych, že až dominantně, ale ke vstřelené brance to bohužel nevedlo. Měli jsme dvě tři stoprocentní gólovky, trefili břevno a tyč, ale skóre se nezměnilo. Alespoň jsme byli šťastnější v penaltách a získali dva body. Z naší strany to byl rozhodně lepší zápas než minule v České Třebové. Zatím se v tabulce pohybujeme tam, kde jsme chtěli s naším mladým týmem být, ale myslím, že by se dalo hrát výše. Uvidíme, jak zvládneme utkání s nejtěžšími soupeři, která nás teprve čekají. Především potřebujeme být pokud možno zdraví, protože máme hodně kluků ze zdravotních důvodů mimo hru.

Marek Veis, trenér TJ Luže: Vyrovnané utkání, kde dominovaly obrany, dospělo po zásluze do penaltového rozstřelu, ve kterém byli šťastnější domácí.

Holice – Svitavy 8:3

Evžen Kopecký, trenér SK Holice: Máme za sebou druhý anglický týden a přes určité obavy, jak tento nápor zvládneme, jsem s vystupováním týmu spokojen. Nebylo to jednoduché. Hlavně v posledním utkání se Svitavami jsme se první poločas hledali a trvalo nám to docela dlouho, než jsme se dostali do herní pohody. A to přes vedení 3:1. Druhá půle už byla o něčem jiném. Kluci do ní vlétli jako vítr a dařilo se nám zužitkovat i složité ofenzivní akce, které se musely divákům líbit. Na výsledku má ale také podíl soupeř, který přes narůstající skóre chtěl se stavem zápasu něco udělat. Hrál ofenzivně, a také proto z toho vznikla taková přestřelka.

Radovan Kroulík, trenér TJ Svitavy: Soupeř potvrdil svoji vysokou kvalitu. Ukázal nám názorně, jak řešit situace směrem do branky. Nám to naopak hodně drhne v defenzivě.

Chrudim B – Litomyšl 3:1

Roman Pražák, trenér TJ Jiskra Litomyšl: Do utkání v Chrudimi jsme vstoupili velmi špatně a po pěti minutách jo neuhlídaném rohu a hrubé chybě v rozehrávce prohrávali 0:2. Naštěstí se nám podařilo ze špatného úvodu oklepat a do konce prvního poločasu jsme to byli my, kdo si vytvořil tři vyložené šance, ale bohužel jsme je již tradičně nedokázali proměnit… Po změně stran jsme se snažili utkání zdramatizovat, ale prosadil se soupeř a třetí brankou rozhodl. My jsme korigovali v závěru z penalty. Mladé chrudimské mužstvo vyhrálo zaslouženě.