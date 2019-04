Dvacáté kolo krajského fotbalového přeboru je záhodno „dohrát“ tradičními ohlasy zainteresovaných osobností. Z pohledu Svitavska to tentokrát bylo půl na půl: dvakrát spokojenost, alespoň tedy s výsledkem, dvakrát zklamání.

Litomyšl – Žamberk 4:2

Ivo Svoboda, trenér TJ Jiskra Litomyšl: Do utkání jsme vstoupili aktivně, dali branku a trefili břevno, ale bohužel jsme také zjistili, že postavení soupeře v tabulce není náhodné, a proto nebudeme potřebovat nijak zvlášť velké úsilí. Během prvního poločasu jsme naší lehkovážností dvakrát ztratili vedení. Druhá část hry přinesla přece jenom vyšší kvalitu a během patnácti minut jsme hostům vzali falešnou poločasovou naději na zisk bodů z našeho hřiště. A protože jsme další vyložené šance neproměnili, odjel Žamberk ještě s přijatelným výsledkem.



Ondřej Hlaváček, trenér 1. FC Žamberk: Konečně se nám podařilo vstřelit góly, bohužel to bylo k ničemu. O bodový zisk jsme se připravili individuálními chybami, které předcházely všem brankám domácích. Lituji toho, jelikož dle mého názoru byly body hratelné.

Svitavy – Lanškroun 1:4

Oldřich Palla, vedoucí mužstva TJ Svitavy: Začátek zápasu byl v naší režii a vypadalo to, že budeme Lanškrounu rovnocenným soupeřem. Toto zdání však dostalo trhlinu po čtvrthodině, kdy jsme poprvé inkasovali. Když jsme vyrobili další hrubou chybu ve středu hřiště a hosté navýšili své vedení po pěkné rychlé akci, byli jsme dost dole. Ve 35. minutě se povedlo vykřesat naději, když Škáva vstřelil kontaktní gól. Takže jsme do druhého poločasu nastupovali s elánem a přáli si výsledek otočit. Tomuto snažení však udělal konec Chlup svým nesmyslným faulem, po kterém musel opustit hřiště. Toho Lanškroun využil, sestřelil nás dalšími dvěma brankami a připsal si zasloužené body.



Pavel Hrabáček, trenér TJ FO Lanškroun: Utkání se hrálo před slušnou návštěvou. Prvních deset minut byli domácí aktivnější a lepší na míči, ale pak krásně vypálil Kolomý a my vedli. Od té doby se hra vyrovnala, začali jsme být nebezpeční a přidali druhou branku. Domácím se posléze podařilo snížit. V rychlém tempu se pokračovalo i po přestávce. Zlomovým momentem bylo vyloučení hráče domácích a početní výhodu jsme využili ještě ke dvěma vstřeleným brankám. Zápas jsme pak v klidu dohráli. Hráče pochválím, všichni podali dobrý výkon. Vyhráli jsme zaslouženě.

Třemošnice – Moravská Třebová 1:3

Jiří Turek, trenér ŽSK Třemošnice: Jako pokaždé jsme si ani nyní nepohlídali vstup do utkání, když jsme hned v první minutě inkasovali. Hosté byli lepší, ale přišlo mi, že hráli ve čtrnácti. Po pauze se náš výkon výrazně zlepšil, dali jsme kontaktní branku, ale zbytek utkání si už rozhodčí pohlídali.



Zdeněk Válek, trenér SK Slovan Moravská Třebová: Snažili jsme se od začátku tlačit na domácí hráče ve chvílích, kdy byli na míči, a nutit je k chybám. To se nám dařilo. Právě po chybách jsme se dostávali do zajímavých akcí, dávali jsme branky a byla z toho i penalta, kterou Bednář neproměnil. V tomto duchu se odehrál celý první poločas, my jsme kvalitně bránili, ale ke konci jsme párkrát také zaváhali při rozehrávce a domácí po standardní situaci snížili. Po přestávce jsme si náskok hlídali, nikam jsme se nehnali, soustředili jsme se na to, abychom soupeře nepouštěli do šancí. Když se po rohovém trochu trefil Pinkava, bylo hotovo. Žádný krásný fotbal to nebyl, spíše účelný, abychom si domů odvezli body, což jsme splnili.

Luže – Dolní Újezd 3:0

Marek Kopecký, trenér TJ Luže: V posledních dnech jsme pořádně potrénovali a v samotném zápase se to projevilo. Dokázali jsme se vyrovnat s nakopávanými balony Újezdu a zaslouženě zvítězili. Rozdíl mohl být daleko vyšší, nebýt neproměňování našich šancí.



Tomáš Abt, trenér TJ Sokol Dolní Újezd: Z Luže jsme si chtěli odvézt body, ale utkání se nám příliš nepovedlo. V prvním poločase, v němž byli domácí malinko lepší, jsme se nevyvarovali hrubé chyby, kdy jsme nechali protihráče snadno projít středem hřiště a inkasovali. Po přestávce jsme hru více otevřeli, soupeř se díky tomu dostával do přečíslení, ale nevyužíval je. Věřili jsme, že ho za to potrestáme, a málem se tak i stalo, jenže balon, který mohl směřovat do odkryté branky, si náš hráč nastřelil do vlastní stojné nohy. Mohlo to být na 1:1 a závěr třeba mohl vypadat jinak. Takhle domácí využili ke konci nabídnuté možnosti, když jsme šli ještě více na riziko, a dvěma góly zpečetili výsledek. My si tímto výsledkem dále komplikujeme naděje na záchranu.