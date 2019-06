Předposlední dějství jarní tipovací soutěže Svitavského deníku pořádně zamíchalo pořadím. Někteří hráči netušeně pozvedli svoje naděje na umístění mezi elitní trojicí v celkovém pořadí, jiní zase celou soutěž skoro „pohřbili“.

TIP liga. | Foto: Deník

Tak to však ve světě tipování zkrátka chodí. A co toho bylo příčinou? Pět dvojek na tiketu a ne všechny očekávané, remíza Svitav v Luži, tohle soutěžícím pořádně zamotalo hlavy. Nejlépe si se všemi nástrahami dvanáctého kola poradila JITKA BENEŠOVÁ z Vidlaté Seče, osmkrát se trefila správně. Pohled do průběžné klasifikace říká, že se pořádně přesypala. Vůbec poprvé na jaře se do čela vyšvihl Jan Beserle, jemuž toto kolo dobře vyšlo, společně s ním je nejvážnější kandidátkou na prvenství Andrea Gibiecová. Za ní jsou porovnáni Stibůrkovi, zato například Pavel Drobný či Roman Greguš, ti svoji pozici neudrželi. Jde do tuhého, je tu poslední tiket!