Svitavy – Fotbalisté Svitav rozhodli o vydřeném vítězství nad Českou Třebovou brankou v poslední minutě.

Nejvyšší fotbalová soutěž Pardubického kraje má za sebou zápasy 27. kola. V těch sobotních se celky z regionu se zlou potázaly a mrzet to může hlavně Litomyšl. Ta totiž v Holicích zahodila šance, jaké se zkrátka dávat musejí. V neděli vyhrály Svitavy, ale stálo je to mnoho sil a nervů.

Cerekvice – Choceň 0:2

Po opatrném začátku utkání zahrozil jako první ve 13. minutě Jandera, jeho hlavička byla nebezpečná, ale gólové parametry neměla. To na druhé straně byli vzápětí hosté úspěšnější a hlavní podíl na tom nese cerekvická obrana, po jejíž hrubé chybě neměl se zakončení mnoho práceŠulc – 0:1. A stejná situace se opakovala rovněž ve 23. minutě –opět po zaváhání v defenzivě zvýšil Šulc choceňské vedení.

Slavoj se z dvojitého úderu těžko zvedal, ale před poločasem přece jen dostal míč do sítě. Tomáškův trestný kop přeletěl Gerčáka a zapadl k zadní tyči, ale rozhodčí Kvaček viděl faul na gólmana a trefu neuznal. Když připočteme, že domácí se dvakrát marně dožadovali pokutového kopu po zákrocích na Fikejze a Smolu, je jasné, kam mířila zloba cerekvických hráčů i diváků.

I tak však domácím pořád zbýval celý poločas, aby s nepříznivým skóre něco udělali. Snažili se, herně byli lepší, ale v největšíšanci, kterou měl v 68. minutě hlavičkující Coufal, zazvonilo jen břevno Gerčákovy svatyně. Choceň se bránila a dobránila se úspěšně ke třem bodům.

Fakta – branky: 14. a 23. Šulc. Rozhodčí: Kvaček (Hlinsko). ŽK: 6:3. Diváci: 130. Poločas: 0:2. Cerekvice nad Loučnou: Ehrenberger –Coufal, Pražák (64. Adamský), Chleboun, Novák (46. Horáček) – Smola, Jandera (70. Drahoš), Tomášek, Souček – Fikejz, Dostál (46. Vondra). Choceň: Gerčák – Baborák (75. Novotný), Seidenglanz, Šrut, Lesák –Smejkal, Krejsa (67. Konárek), Šulc, Šabata (83. Gerčák) – Jiráský, Kaplan.

Holice – Litomyšl 1:0

Jiskra prohrála potřetí v řadě, ačkoli její výkon byl proti dvěma minulým k nepoznání. Vedoucí celek krajského přeboru může děkovat pouze střelecké mizérii soupeře, že neprohrál. Jen zkraje se zdálo, že se zápas odehraje v očekávaných kolejích, když se o zteč Křemenákovy svatyně pokoušeli Jedlička s Beranem, jenže potom se otěží chopila Jiskra.

V 15. minutě upaloval sám na Brandu Kristek, ale míč se mu zamotal mezi nohama a vracející se beci ho zablokovali. Reparát mohl Kristek složit o něco později, znovu šel sám, ale na brankové čáře odvracel Ručka. A tak to šlo dál, byť i Holice se do jedné slibné šance dostaly, kdyžpřed Skalickým zachránil Radimecký.

Po přestávce přišel trest za spálené tutovky, když do vápna vnikl Skalický a přízemní střelou zápas rozhodl. Nemuselo tomu tak být, ale když se Černého střela zastavila jen na břevnu a střídající P. Kundera prováhal vyloženou šanci před odkrytou brankou, tak zůstaly hostům prázdné ruce, což si za svůj výkon nezasloužili.

Fakta – branka: 53. Skalický. Rozhodčí: Filip (Rychnov nad Kněžnou).ŽK: 1:1. Diváci: 80. Poločas: 1:0. Holice: Branda – Žák, Pištora, Ručka, Skalický – Krpata, Beran, Jedlička, Kučera (78. Zeman) –Jeřábek (90. Uhlíř), Chvála. Litomyšl: Křemenák – Štoudek, Radimecký, Hašek, Němec – Holec, Sršeň, Černý (84. A. Bednář),Kristek – Z. Bednář (75. Rumler), Pavlák (60. Kundera).

Chrudim B – Moravská Třebová 2:1

Hostům hrubě nevyšel nástup do zápasu, protože hned ve 2. minutěfaulovali ve svém pokutovém území a Kroutil z nařízené penalty otevřel skóre – 1:0. Slovan se dostával do hry postupně, zahrozil z několika standardních situací a ve 37. minutě se jedna ujala. Potáček nedal z trestného kopu brankáři Kyselovi naději.

Ve druhém poločase to byli hosté, kdo měl k vítězství nesporněblíže. Jenomže dvakrát nastřelili tyčku a další dvě velké příležitosti zahodili. A tak přišlo v 80. minutě rozhodnutí na opačné straně, když centroval Svoboda a balon za Spáčilova záda umístil Lacman.

Fakta – branky: 2. Kroutil z pen., 80. Lacman – 37. Potáček. Rozhodčí: Halda (Starý Máteřov). ŽK: 2:2. Diváci: 80. Poločas: 1:1. Chrudim B: Kysela – Mervart, Dvořáček, Beneš, Klíma – Lacman (90. Naď), Merkl, Vávra (71. Hlavatý), Svoboda (85. Hlavatý) – Kroutil (71. Holub), Kopp. Moravská Třebová: Spáčil – Marek, R. Šatník, Hányš, Švanda – Strouhal, Potáček, Staněk, Sedláček – Linhart, Polák (51. David).

Svitavy – Česká Třebová 3:2

Domácí hráče hodně brzy polila ledová sprcha, když se v 6. minutěpo rozehraném přímém kopu v závaru v malém vápně nejlépe zorinetoval Myšák a dal na 0:1. Svitavy se prosazovaly velmi složitě, než jim ve 22. minutě pomohl zkratem třebovský stoper Švec, který rozehrál přesněna nohu Seidlerovi a ten sólo s přehledem zakončil – 1:1.

Hosté byli nebezpeční hlavně po své pravé straně, ale žádnou z dalších akcí nedotáhli do konce. Ve 41. minutě překopl ve vyložené pozici Kroulík, ale vzápětí si to vynahradil a po rohu poslal domácí hlavou do vedení.

Po změně stran se Svitavským nepovedlo náskok pojistit a v 59. minutěo něj přišli. Myšák vypálil zpoza šestnáctky a na tečovanou střelu nestačil Lampárek reagovat – 2:2. Domácí se rázem ocitli opět v tradiční jarní křeči, nebyli se schopni dostat k ohrožení soupeřovy branky a naopak po několikerých zmatcích v defenzivě byli rádi, že znovu neinkasovali. Ale v 90. minutě utekl Ehrenberger, když hosté vehementně, ale marně reklamovali ofsajd, a z jeho přihrávky vytěžil nabíhající Belej vítězný svitavský zásah.

Fakta – branky: 22. Seidler, 43. Kroulík, 90. Belej – 6. a 59. Myšák. Rozhodčí: Vaško (Hlinsko). ŽK: 2:3. Diváci: 250. Poločas: 2:1. Svitavy: Lampárek – Zatočil, Valta, Novák, R. Jelínek (32. Jukl) – Seidler (90. L. Urban), R. Ehrenberger, Kroulík (77. Čížek), Brůna – Belej, Ovad. Česká Třebová: Křivka –Kubásek, Švec, Štěpán, Stejskal – P. Urbanec, Čejka, Borek (55. Pešina), Morkes – Abt (75. R. Urbanec), Myšák.

Dobříkov – Polička 3:1

V prvním poločase se domácí snažili hrát kombinační fotbal, ale ve finální fázi často ztráceli míče a hosté hrozili z nebezpečných brejků. V 15. minutě zachránil Novotný po akci Stejskala, chvíli nato se mohl prosadit také T. Švec, ale Novotný byl opět na místě. Ve 44. minutěse Polička dočkala a z přímého kopu vytěžila gól do šatny, když se trefil Jiří Mužík.

Do druhé půle nastoupili domácí s větším důrazem a velmi brzy vstřelili po spolupráci Zahradníka se Ševčíkem vyrovnávací gól. V 50. minutě byl obrat dokonán, po centru Bartáka si střeleckou parketu našel opět Ševčík. A aby toho od něho nebylo málo, tak čtyři minuty před koncem po předchozí marné snaze Poličky zpečetil výsledek a svůj hattrick z penalty po faulu na Zahradníka.

Fakta – branky: 49., 55. a 86. z pen. Ševčík – 44. Jiří Mužík. Rozhodčí: Fojtík (Pardubice). ŽK: 0:1. Diváci: 130. Poločas: 0:1. Dobříkov: Novotný – Barták, Horníček, Karela, Dostál – Rouha (68. Marek), Houžvička, Klapal, Moník – Ševčík, Zahradník (86. J. Rychtařík). Polička: Dobeš – Scheib, Jílek, Pavliš, Opina – Jan Mužík, T. Švec, Čípa (85. Klein), Netolický (85. Poul), Jiří Mužík – Stejskal.

Další výsledky 27. kola KP mužů

Žamberk – Hlinsko 6:2

Fakta – branky: 44. a 85. Černík, 2. Bartoň, 8. Čada, 59. Trejtnar, 69. Šponar – 5. Dostál, 50. T. Bouška. Rozhodčí: Pavlas (Červená Voda). ŽK: 1:2. ČK: 0:1 (38. Holec). Diváci: 200. Poločas: 3:1. Žamberk: Pěnička – Ulvr (72. Pavelka), Šponar, Molnár, Bartoň – Trejtnar (66. Rudolecký), Čada (78. Franke), Jírů(85. Mareček), V. Huška – P. Huška, Černík. Hlinsko: Kopecký –Volf, Popelka, Holec, Holubec – Pavliš (46. Slováček), M. Bouška (72. Najman), Novák, Nevole – Dostál, T. Bouška.

Lanškroun – Třemošnice 8:0

Fakta – branky: 15, 68., 79. a 86. Kašpar, 23. a 62. Stasiowski, 48. a 81. Savych. Rozhodčí: Hořínek (Hradec nad Svitavou). ŽK: 0:2. Diváci: 200. Poločas: 3:0. Lanškroun: Jaroš – Jukl, Vaško, Vodák, Stasiowski (73. Marek) – Černušák, Novák, Savych, Šišan (62. Smrkal) – Vacek (68. Skalický), Kašpar. Třemošnice: Benda – O. Rychnovský (26. Z. Petr), Kalina, V. Rychnovský, Karval – V. Petr,Šindelář, Lebduška, Gazdík – Jelínek, Blatný.

Heřmanův Městec – Vysoké Mýto 1:2

Fakta – branky: 52. Hlaváč – 10. Dvořák, 89. Lipavský. Rozhodčí: Ujec (Pardubice). ŽK: 0:3. Diváci: 225. Heřmanův Městec:Čihák – Mach (85. Šimon), Tiler, Vašíček (63. Prokop), Volejník –Straka (46. Synek), Rychtera, M., Svoboda, Hlaváč – D. Svoboda, Salfický (75. Jošt). Vysoké Mýto: Černík – Pecháček, Vostrčil, Kráčmer, Krýda (83. Valášek) – Konečný, Podmajerský, Šmeral, Kočí (75. Lipavský) – Štancl (87. Sedlák), Dvořák.

Pořadí: 1. Holice (59 bodů), 2. Svitavy (55), 3. Cerekvice nad Loučnou (45), 4. Chrudim B (43), 5. Moravská Třebová (43), 6. Vysoké Mýto (42), 7. Česká Třebová (41), 8. Žamberk (41), 9. Polička (38), 10. Lanškroun (36), 11. Dobříkov (36), 12. Choceň (35), 13. Hlinsko (31), 14. Litomyšl (31), 15. Heřmanův Městec (18), 16. Třemošnice (11).

