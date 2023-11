Krajské fotbalové výsledky: Zámrsk dotáhl neporazitelnost, zato Dobříkov nikoli

Do neděle 5. listopadu krátce před polednem trvala podzimní neporazitelnost ústeckoorlických fotbalistův divizní skupině C. Skončila na trávníku ve Velkých Hamrech, a to nejtěsnějším poměrem. O tom, zda bude Jiskra přezimovat na čele pořadí, se tudíž rozhodne v závěrečném kole v přímém střetu s úhlavním rivalem z Benátek nad Jizerou.

Velké Hamry vs. Ústí nad Orlicí. | Foto: Josef Březina