A jejich nástup na scénu bude pořádně ostrý, vždyť byli delegování na pět ze sedmi utkání pardubicko – chrudimské skupiny I. B třídy.

BRNĚNŠTÍ STUDENTI

„Čínští rozhodčí se skutečně poprvé objeví v našich soutěžích. Jsou to kluci, kteří v Brně studují obor rozhodčí na vysoké škole a rozhodli jsme se je vyzkoušet. Dohoda je zatím na jarní část, tedy do června letošního roku, podle toho, jaké se tato spolupráce osvědčí, může být buď ukončena, nebo bude pokračovat také do budoucna,“ vysvětluje předseda krajského fotbalového svazu Michal Blaschke.



Celý systém bude fungovat tak, že na dané utkání přijedou dva čínští vyslanci (rozhodčí a jeden z jeho asistentů). Druhý asistent bude nominován z listiny Pardubického kraje, jeho úkolem bude komunikace v angličtině a bude nápomocen rovněž při administrativních záležitostech. Rozhodčí z Číny jsou ve věku okolo dvaceti let. Co se týče praxe, nejsou to žádní „zelenáči“, na podzim řídili mistrovské zápasy na Brněnsku. V Pardubickém kraji budou řídit utkání jak v soutěžích dospělých, tak mládeže.

NOVÁ KONKURENCE

Předseda Komise rozhodčích PKFS Robert Hájek vidí v příchodu čínských rozhodčích do krajských soutěží několik výhod na straně klubů i dalších rozhodčích. „Jednou z přidaných hodnot pro kluby může být, že budou zadarmo, protože vzhledem k nastaveným pravidlům nemají nárok na paušální odměny. Z řad našich rozhodčích jsme vybrali ty, kteří zvládají komunikaci v angličtině, i pro ně to může být v tomhle směru zajímavá zkušenost. A kromě toho se tím rovněž zvýší konkurenční prostředí pro všechny rozhodčí na listině krajských fotbalových soutěží,“ je přesvědčen Robert Hájek. „Samozřejmě bude rádi i za zpětnou vazbu ze strany klubů,“ dodal šéf krajských rozhodčích. Zápasy se také budou hrát pod dohledem svazových delegátů.

První jarní krajské kolo a rozhodčí z ciziny:

I. B TŘÍDA: Starý Mateřov – Horní Jelení (Kong Xianghao – Stárek, Meng Lingyang), Stolany – Proseč (Ding Guanhong – Depeš, Shen Zehua), Řečany nad Labem – Rozhovice (Meng Lingyang – Schmeiser, Kong Xianghao), Nasavrky – Libišany (Shen Zehua – Čapek, Ding Guanhong), Lázně Bohdaneč – Prosetín (Deng Sixu – Rázek, Wei Zichao). KRAJSKÝ PŘEBOR DOROST: Litomyšl – Moravská Třebová (Wei Zichao – Papežík, Deng Sixu).