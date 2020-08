Ani jeden ze soupeřů se v průběhu devadesáti minut nedokázal propracovat ke gólové akci a v penaltovém rozstřelu lépe seřídili mířidla svitavští střelci. „Konečný výsledek je asi spravedlivý. Byli jsme o něco fotbalovější a herně lepší, ale až na tyč nastřelenou z trestného kopu jsme si opravdu gólovou šanci nevypracovali. Naopak nás v závěru musel proti dvěma nebezpečným hlavičkám zachránit Cabal. Ten potom v rozstřelu svoji penaltu nedal, ale poslední dvě domácím chytil,“ vyjádřil se k zápasu trenér Milan Janko.

Zabral Dolní Újezd a potřeboval to jako sůl. „Konečně utkání, v němž jsme měli po celou dobu navrch. Od první minuty jsme soupeře zatlačili na jeho polovinu hřiště a přicházely šance,“ uvedl sekretář Jan Kabrhel. Do vedení se domácí dostali zásluhou Frňky, jenž zakroutil k tyči přímý kop. Navýšení náskoku viselo několikrát ve vzduchu, opět Frňka orazítkoval tyčku, samostatný nájezd nezakončil dobře Šplíchal. I druhý poločas se odehrál podle stejného scénáře, jenže Újezdským se nedařilo hubený náskok pojistit, gólman Truhlář dlouho držel žamberské akcie nad vodou. Až v poslední desetiminutovce vnesl klid do domácích řad ve dvou případech chladnokrevně zakončující Mandlík. „Důležitý zisk tří bodů a zasloužené vítězství. Poprvé ve čtyřech kolech naše zadní řady neinkasovaly a je to hned znát,“ kvitoval Kabrhel.

Nedostávají góly, to je určitě dobré. Jenže je ani nedávají, což je zase špatné. Poličští fotbalisté hráli opět po týdnu bez branek v normální hrací době, což je výsledek, jaký neurazí, ale ani nenadchne. Proti ústecké rezervě to je ztráta jednak proto, že se hrálo doma, a také z toho důvodu, že penaltová nadstavba jim tentokrát úspěch nepřinesla. Na druhou stranu však mohlo být i hůře. „Bylo to velmi podobné utkání tomu, které jsme odehráli před týdnem v Letohradu. Možná, že bylo ještě běhavější a fyzicky náročnější. Divím se, že Ústí není v tabulce výše, určitě půjde nahoru, je to opravdu kvalitní soupeř. Z našeho pohledu je získaný bod nakonec zlatý, protože jednak se nám na rozdíl od minulého kola nepovedly penalty a navíc jsme v závěru přečkali kritickou situaci, kdy nás hosté sevřeli, trefili břevno, vykopávali jsme z brankové čáry a chvíli jsme se vůbec nemohli vymanit z tlaku,“ řekl trenér Miroslav Kovář.

4. kolo:

Přelouč – Svitavy B 0:0 (0:0), PK 2:3

Rozhodčí: Pecina. ŽK: 1:0. Diváci: 100. Svitavy B: Cabal – Kyncl, Škranc (63. Škeřík), A. Novák, Bednár, Bartoš, Škáva, Svoboda, Jurka, Jukl, P. Juřík (85. Kuda).

Dolní Újezd – Žamberk 3:0 (1:0)

Branky: 83. a 88. Mandlík, 18. Frňka. Rozhodčí: Linhart. ŽK: 0:2. Diváci: 100. Dolní Újezd: Pravec – Mokrejš, Klusoň, M. Vomáčka, Kabrhel, Jireček (85. D. Frank), Drahoš, Frňka, Fulík, Šplíchal, Mandlík (89. Dvořák).

Polička – Ústí nad Orlicí B 0:0 (0:0), PK 2:3

Rozhodčí: Škorpík. ŽK: 2:1. Diváci: 144. Polička: Slaný – Mužík, Pavliš, Jílek, Andrle, Klein, Švec, Kovář, Čori, Bureš (65. Opina, 78. Škacha), Stejskal.

Další výsledky:

Vysoké Mýto B – Zámrsk 1:2 (0:0). Branky: Dvořák z pen. – vlastní (Dvořák), Lipavský. Rosice nad Labem – Letohrad B 5:2 (4:0). Branky: M. Pešek 3 (1 z pen.), Pokorný, Růžička – Mařík, Vencl. FC Jiskra 2008 – Libišany 3:4 (0:4). Branky: Málek, Vyšohlíd, Krejčí z pen. – vlastní (Krejčí), Koudelka z pen., Fidra, Bukač. Tatenice – Načešice 6:1 (2:1). Branky: D. Tareš 2, O. Tareš 2, Werner z pen., Kristek – Tlapák.