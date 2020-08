V krajském přeboru se mistrovsky hrálo letos v březnu, avšak ve všech ostatních třídách se o body bojovalo naposledy v listopadu 2019, tedy bezmála před devíti měsíci.

Něco podobného tuzemské fotbalové dějiny nepamatují.

„Přejme si, abychom byli všichni, a teď myslím i ostatní kluby v kraji a v celé republice, zdraví. Aby se vše vrátilo zpět do kolejí, na které jsme byli zvyklí. To, co se na jaře kvůli koronaviru odehrávalo, bych nikdy nechtěl znovu zažít. Doufám, že se nadcházející ročník odehraje tak, jak má,“ vyjádřil se trenér SK Pardubičky Tomáš Mrázek a nepochybně tím promluvil z duše všem fotbalistům v Česku.

Tradiční příloha Deníku Fotbalový podzim 2020 s informacemi o týmech České fotbalové ligy, divize a krajských soutěží vychází v pondělí 17. srpna.

Vzhledem k nastalé situaci budou muset také regionální kluby plnit zpřísněná opatření, která schválil Výkonný výbor FAČR. Mimo jiné musí všichni hráči a další osoby uváděné do zápisu o utkání před zápasech předložit podepsané prohlášení o COVID bezinfekčnosti. Bez něho nebudou připuštěni ke hře.

Ve všech soutěžích bude na podzim co sledovat. V jejich obsazení došlo k některýma změnám vynuceným nepřihlášením se mužstev a bude zajímavé, zda na svoji formu navážou přední týmy z nedohraného ročníku, nebo se objeví noví favorité. „Stejně jako v minulé sezoně bychom se rádi pohybovali na špici krajského přeboru,“ uvedl holický předseda Petr Bajer, jehož klubu koronavirus přerval báječně rozehranou soutěž.

Program fotbalového víkendu v Pardubickém kraji

KFS PARDUBICE

KRAJSKÝ PŘEBOR – pátek 18:00: Choceň – Moravská Třebová. Sobota 10:15: Chrudim B – Pardubičky, Litomyšl – Horní Ředice. Sobota 17:00: Holice – Moravany, Třemošnice – Heřmanův Městec. Neděle 17:00: Svitavy – Luže, Rohovládova Bělá – Proseč, Lanškroun – Česká Třebová.

I. A TŘÍDA – pátek 17:30: Dolní Újezd – Vysoké Mýto B. Sobota 17:00: Svitavy B – Rosice nad Labem, Načešice – FC Jiskra 2008. Neděle 10:15: Letohrad B – Zámrsk. Neděle 17:00: Ústí nad Orlicí B – Libišany, Přelouč – Tatenice, Žamberk – Polička.

I. B TŘÍDA SKUPINA A – sobota 17:00: Rozhovice – Stolany, Choltice – Řečany. Neděle 15:00: Dobříkov – Srch. Neděle 17:00: Lázně Bohdaneč – Horní Jelení, Nasavrky – Skuteč, Svratouch – Slatiňany, Prosetín – Rváčov.

I. B TŘÍDA SKUPINA B – sobota 16:00: Žichlínek – České Heřmanice. Sobota 17:00: Březová nad Svitavou – Kunčina, Moravská Třebová B – Libchavy. Neděle 16:00: Sloupnice – Opatovec, Semanín – Dolní Újezd B. Neděle 17:00: Pomezí – Jablonné nad Orlicí, Bystré – Lanškroun B.

OFS CHRUDIM

OKRESNÍ PŘEBOR – sobota 17:00: Svídnice – Křižanovice, Heřmanův Městec B – Hrochův Týnec, Chroustovice – Miřetice, Chrast – Krouna, Holetín – Dřenice. Neděle 17:00: Kočí – Ronov, Kameničky – Tuněchody.

III. TŘÍDA – sobota 17:00: Vítanov – Míčov, Horní Bradlo – Luže B, Prachovice – Načešice B, Slatiňany B – Zaječice. Neděle 17:00: Miřetice B – Orel, Bořice – Bítovany, Rosice – Žlebské Chvalovice.

OFS ÚSTÍ NAD ORLICÍ

OKRESNÍ PŘEBOR – sobota 17:00: Rybník – Sruby, Verměřovice – Rudoltice, Dolní Čermná – Klášterec nad Orlici. Neděle 16:00: Sopotnice – Mistrovice, Dolní Dobrouč – Řetová. Neděle 17:00: Česká Třebová B – Jehnědí, Brandýs nad Orlicí – Albrechtice.

III. TŘÍDA – sobota 15:30: Boříkovice – Žamberk B. Sobota 16:00: Kunvald – FC Jiskra 2008 B. Sobota 17:00: Tatenice B – Helvíkovice, Libchavy B – Kerhartice. Neděle 16:00: Luková – Těchonín. Neděle 17:00: FC Jiskra 2008 C – Žichlínek B (hř. Králíky), Dolní Třešňovec – Lichkov.

OFS SVITAVY

POHÁR OFS – pátek 18:00: Čistá – Cerekvice. Sobota 15:00: Boršov – Mladějov. Sobota 17:30: Linhartice – Dlouhá Loučka, Jaroměřice – Jevíčko, Vendolí – Hradec nad Svitavou, Radiměř – Opatov. Neděle 17:00: Morašice – Janov, Horní Újezd – Borová.