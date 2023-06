Komentář: Postup do vyšší třídy? Děkujeme, nechceme, zní z klubů stále častěji

Je to v poslední době každoroční kolorit regionálních fotbalových soutěží. Sezona vrcholí a fanoušci s napětím řeší, kdo si vybojuje postup a koho postihne sestup. A nakonec se ukáže, že předpoklady dané sportovně dosaženými výsledky jsou do značné míry liché, protože čím dál tím více klubů neprojevuje o posun do vyššího patra zájem a odmítá ho.

