Komentář: Plusy a mínusy uplynulého fotbalového víkendu na Svitavsku (II)

DOLNÍ ÚJEZD

Není to věru příjemná práce, když jdete do zápasu s tím, že ho prostě nutně potřebujete vyhrát, nechcete-li ještě více prohloubit už tak dost značné potíže ve své soutěži. V takové pozici se o víkendu ocitl dolnoújezdský Sokol, který na tom v tabulce I. A třídy není ani náhodou tak skvěle, aby mohl přemýšlet o poklidném dohrání jara. Tím spíše po nešťastné porážce v Králíkách v předchozím dějství. Nyní na jeho vzorně připravený pažit přijelo nevyzpytatelné letohradské béčko, naštěstí pro domácí v termínu, kdy současně hrál i divizní A tým, takže bez posílení. Což Újezdu velelo jediné – tři body jsou zkrátka sportovní povinností. A čest tamním fotbalistům patří za to, jak tuhle úlohu ustáli. I když duel nebyl nikterak jednoznačný a hosté prokazovali svoje schopnosti, tak Újezdští byli po většinu času lepším mužstvem, byli nebezpečnější v ofenzivě, vypracovali si více gólových příležitostí, v obraně odvedli zodpovědnou práci a důsledkem toho všech bylo tolik vyhlížené vítězství. Neznamená to kdovíjaký zázrak, ale naději, že se jim krok za krokem povede vzdálit se od ožehavého pásma, nesporně ano.

JAROMĚŘICE

Boj o udržení v I. B třídě skupině B se jeví tak, že nebude pro slabé povahy. „Zainteresovány“ jsou v něm také Jaroměřice a před poločasem nedělního střetnutí s Jehnědím se zdálo, že se jich po šestnáctém kole bude týkat ještě výrazněji. Nejenže přišli gólem „do šatny“ o jednobrankový náskok, ale navíc ztratili i vyloučenou oporu zadních řad Gecla. Co v takovém případě dělat? Vyhlídka nebyly valné – celý poločas v početním oslabení, soupeř směrem dopředu velmi nebezpečný. Takže se „zakopat“ a pokusit se udržet remízu? Tak by možná leckdo uvažoval, ne tak v nedělním odpoledni Jaroměřičtí, kteří vsadili na aktivní pojetí a vyplatilo se jim to, v napínavé přestřelce vybojovali i v deseti nesmírně důležité vítězství. Jedna vlaštovka samozřejmě jaro neudělá a hned další vystoupení v Lanškrouně ukáže, zda bude jaroměřický vzestup trvalejšího rázu, ale co už jiného by mělo do tamních fotbalistů napumpovat pořádnou dávku zdravého sebevědomí, než takhle dobře zvládnuté utkání i ve velice složité situaci…

BYSTRÉ

Bez porážky odehráli podzimní polovinu bojů v nejvyšší okresní soutěži bysterští fotbalisté. Sami sebe tak v očích fotbalové veřejnosti pasovali do pozice postupového favorita číslo jedna, v jejich případě by se jednalo o návrat do I. B třídy po roční pauze. Ke splnění tohoto cíle mají ještě daleko, nicméně úvodní dvě kola jara naznačila, že to myslí vážně a že s formou přes zimní přestávku dolů nešli. Vítězství nad Horním a Dolním Újezdem se nerodila nikterak jednoduše a v obou případech nastaly z pohledu favorita určité komplikace, nicméně pokaždé se je podařilo zdárně zvládnout a získat tři body. A právě takové zisky v zápasech, kdy všechno nejde po celou dobu podle představ a objeví se zádrhele, jsou podstatné a v konečném účtování se díky nim láme chleba. Bystré nedalo svému hlavnímu pronásledovateli z Opatova možnost, aby se před nadcházejícím vzájemným střetem dvou doposud nejlepších mužstev okresního přeboru přiblížil více než na stávající čtyři body. V sobotu na opatovském trávníku půjde tedy o to, zda domácí zdramatizují boj o čelo, nebo pustí lídra do trháku, který by klidně mohl být klíčový.

Tři mínusy fotbalového víkendu na Svitavsku

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Vleklá krize se drží moravskotřebovských fotbalistů. V Lanškrouně, s nímž v minulosti v krajském přeboru pravidelně sváděli rovnocenné a často i vítězné bitvy, byli tentokrát od bodového zisku na hony daleko a soupeři nekladli zásadnější odpor, takže čtyřgólová porážka vcelku odpovídala obrazu hry na lanškrounské umělce. V součtu se závěrem podzimu to byla šestá porážka v řadě, nadto bez vstřelené branky, a nad moravskotřebovským areálem se musí rozeznít hlasité volání SOS. Slovan vinou černé výsledkové šňůry prohučel během pár týdnů na čtrnácté místo krajského přeboru, od posledních Moravan ho dělí jenom tři body a nadto má o jeden odehraný zápas více. Důvodů k optimismu tedy zrovna mnoho k nalezení není. V nedělí hostí Moravská Třebová zmíněné Moravvany na domácím trávníku v kruciálním střetu a není potřeba dlouze popisovat, o co všechno v něm půjde. Slovanisté naléhavě potřebují zabrat a zápas zvládnout, protože by se pro ně jinak poslední třetina soutěže mohla proměnit v zoufalé odvracení katastrofy.

POLIČKA

Týden se sešel s týdnem a fanoušci poličského fotbalu se probudili ze snů, že jejich tým poté, co v zimě posílil svoji sestavu na klíčových postech a při premiéře si poradil se silnými Českými Heřmanicemi, začne v I. A třídě vyhrávat jedno utkání za druhým. Na hřišti vedoucího Prosetína přišlo rychlé vystřízlivění, pětigólový výprask se přece jenom nečekal, jakkoli domácí fotbalisté ukázali, že nejsou na špici tabulky náhodou a právem si mohou dělat naděje na historický úspěch v podobě postupu do krajského přeboru. Polička je ovšem v pozici, kdy se nemůže dívat nalevo ani napravo a musí bojovat o bodový zisk proti jakémukoli soupeři. Konkurence totiž nespí, na jaře se zvedla třeba dvakrát vítězná Luže, a je jasné, že cesta k udržení bude lemovaná četnými překážkami. Utkání v Prosetíně se svěřencům Romana Kysilka hrubě nevyvedlo a také vinou vlastních chyb výsledkově propadli. Samo o sobě to není tragédie, ale není radno, aby se takové výpadky a zápasy, ve kterých není reálná naděje na potřebný zisk, často opakovaly. To by mohlo skončit špatně.

JANOV

Jednou jsi dole, jednou nahoře. O tom by mohli fotbalisté z Janova na základě svých zkušeností z úvodních dvou soutěžních kol v krajské I. B třídě mnoho vyprávět. I když jaksi v obráceném gardu, než by se dalo čekat. Před týdnem si Janovští vyšlápli na Sloupnici, která se čerstvě posunula do čela tabulky, nyní tvrdě narazili v Libchavách krčících se na posledním místě. Ale tak už to ve fotbale bývá. Proti soupeři ze špice pořadí se papírový outsider obvykle vyšponuje k nadstandardnímu výkonu, zatímco v okamžiku, kdy má sám plnit roli favorita, tak mu to rázem tak dobře nejde. Navíc Libchavy, přestože byly po podzimu kandidátem sestupu, rozhodně nelze předčasně odepisovat, protože fotbalové kvality zůstal v jejich řadách pořád dostatek a nikdo si nemůže myslet, že by snad jaro předem odepsaly. A Janov tomu nyní nedokázal účinně čelit, takže odjel s pětibrankovým přídělem, což mu samozřejmě komplikuje plány, bude však mít ještě řadu příležitostí, jak toto zaváhání napravit.