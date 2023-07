Komentář: Místo souboje o medaile rozčarování. Česko U21 se potopilo úplně samo

Jak pohřbít naději na velký evropský úspěch, nadto úplně zbytečně a jenom vlastní vinou? Názornou ukázku tohoto „umění“ předvedla česká fotbalová jednadvacítka v posledním skupinovém vystoupení na Euru proti Izraeli.

Česká reprezentace do 21 let prohrála na ME s Izraelem. | Foto: FAČR