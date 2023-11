Celkem čtyřiatřicet fotbalových týmů ze svitavského regionu nastupuje v sezoně 2023/2024 v mistrovských soutěžích kraje a okresu. Stopa, kterou na trávnících zanechaly, není pohříchu kdovíjak výrazná. Najdou se jistě i pozitivní příklady, ale že by zdejší fanoušek mohl skákat radostí do výšky z toho, jaký fotbal se tady hraje, o tom nemůže být řeč.

TJ Jiskra Litomyšl vs. TJ Svitavy (0:1). | Foto: Martin Alexa

Začněme v krajském přeboru, kde celky Svitav a Litomyšle potvrdily svojí příslušnost do jeho lepší společnosti.

Na Svitavy sedla smůla, vypadlo jim během podzimu několik důležitých hráčů ze základu, z tohoto pohledu to ještě dopadlo velice solidně.

Chyba je, že se nedokážou vyvarovat naprostých výpadků „z čistého nebe“, viz. nyní na podzim Moravany nebo Česká Třebová.

Že by se tedy zcela vážně zapojily do bojů o postup do divize, to se v tuhle chvíli přes všechny předpoklady, jaké klub má, pořád nejeví úplně reálně.

Litomyšlská Jiskra prožila podzim jako na houpačce. Čtyři vítězství, následně pět kol se ziskem jediného bodu a na závěr šest utkání bez porážky.

K její škodě byla zmíněná pětizápasová série nezdarů proti konkurentům z popředí tabulky, proto do něho nedokázala promluvit tak, jak si sama představovala.

Bude zajímavé sledovat, zda se jí to bude dařit pod vedením nového trenéra Františka Dvořáka st., dosavadní úspěšný kouč Roman Pražák se totiž s rodištěm Bedřicha Smetany rozloučil.

V I. A třídě se nejlépe vedlo moravskotřebovskému Slovanu, který to po sestupu z kraje zkusil úplně jinak, než bylo v minulých letech zvykem, a vsadil přednostně na vlastní hráčskou líheň.

Tah to byl určitě dobrý s ohledem na klubovou budoucnost, navíc i aktuální sezona je rozehraná zajímavě. Na postupovou pozici mu chybí bod a bude o co hrát. Tady je to určitě plus.

Dolní Újezd by býval mohl být s podzimem docela spokojen, pokud by neprohrál poslední dva domácí zápasy, hlavně ten se Žamberkem hodně hloupě. Tyhle body schází…

Zdroj: Radek Halva

Polička zaznamenala v porovnání s loňským podzimem dílčí zlepšení a obstojné body uhrála, ale závěr jí také výsledkově nevyšel a úplně klidný zimní spánek znovu mít nemůže.

Svitavská rezerva zklamala a oproti předpokladům přezimuje na sestupové pozici. Přitom dokázala obrat i půlmistra ze Zámrsku, postupem času se ale svezla s personálními problémy áčka a bude mít co napravovat.

Nic nového pod sluncem, chce se říci při pohledu na podzimní tabulku krajské I. B třídy skupiny B.

Tradiční souboj orlických a svitavských reprezentantů projel náš region zase na celé čáře.

Je to zarážející, s jakou pravidelností se tohle opakuje.

Prvních pět mančaftů je z Ústecka a až za nimi nacházíme Kunčinu s Janovem, jediné dva „naše“ týmy, které podzimní porci zápasů odehrály na solidní úrovni a dá se říci, že mají relativní klid.

Jinak darmo hovořit, zbylá pětice tone po uši v existenčních starostech.

Přitom jak báječně rozehrálo soutěž například moravskotřebovské béčko… Vydrželo mu do do poloviny programu, potom šmytec.

Předposlední Jaroměřice mohou částečně spoléhat na to, že většinu jara odehrají doma, ale ani tam jim potřebné body jen tak samy od sebe nenaskáčou.

Bysterský nováček chtěl odehrát úspěšnější podzim než při své minulé účasti v I. B třídě, která skončila sestupem. Nevyšlo to.

Ano, měl světlé chvilky, ale bylo jich příliš málo, navíc je prokládal výsledkově i herně temnějšími obdobími. Stejně jako Pomezí, stejně jako Březová.

Takže z toho kouká záchranářská přetahovaná, do níž bude Svitavsko pořádně namočeno.

A že by se opakoval jarní zázrak, kdy se všichni jeho reprezentanti pádu s pomocí všech svatých vyhnuli, tomu se příliš věřit nedá.

Okresní přebor nabídl na podzim zajímavou a vyrovnanou podívanou, ale že bychom v něm viděli na první dobrou celek, o němž by se dalo říci, že by mohl jít z fleku do krajské soutěže, to asi ne.

Třebařovský novic je možná sám překvapen, že mu jeho elán a ofenzivní kvality stačily na nejvyšší stupínek. Ale proč ne, zasloužil si to, bude na jeho rivalech, aby na jaře odpověděli.

Zdroj: Radek Halva

Je jich v blízkém kontaktu více než dost, půjde však o to, kdo dokáže v odvetách stabilizovat výkonnost a uplést delší bodovou šňůru. To se zatím nikomu moc nedařilo.

Třetí třída dokazuje, že i sedmičlenná soutěž může nabídnout pozoruhodné zápletky a náboj. Tím zásadním bude pochopitelně obsazení postupového místa.

Vykrystalizovali dva hlavní kandidáti, přičemž jak v Radiměři, tak v Sebranicích vysvitly přece jenom veselejší fotbalové časy poté, co si oba kluby prošly černým výsledkovým obdobím.

Celkově nezbývá než doufat, že až se v červnu budou skládat fotbalové účty po kompletní sezoně, bude to z pohledu Svitavska přece jen optimističtější než v její polovině.