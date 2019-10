Minule hody, nyní půst, a to takový, že pořádný. Jinými slovy ani nelze charakterizovat sedmé dějství tipovací soutěže Svitavského deníku. Ono také co očekávat, pokud se na jednom tiketu setkaly výsledky z Chocně, Cerekvice, Opatovce nebo Bystrého.

TIP liga. | Foto: Deník

To je potom tipující rád, že se dostane do kladných čísel, a že se to nyní ne každému povedlo. Však i na vítězství stačilo jindy podprůměrných šest trefených výsledků, navíc v podání pouhé dvojice hráčů, mezi nimiž pomocná kritéria stanovila, že vítězem sedmého dějství je JAN SEHNAL ze Svitav. K „obětem“ tohoto tipařského inferna se zařadil i dlouho vedoucí hráč celkové klasifikace Miloš Mergl a musel svoji pozici vyklidit. Rodina Merglova ale smutnit nemusí, na předních příčkách má svých zástupců dostatek…