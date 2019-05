III. TŘÍDA: Souboj o dvě „vstupenky“ do okresního fotbalového přeboru se, jak se zdá zužuje. Po domácím debaklu z něho zřejmě definitivně vypadla Rohozná, naopak její přemožitel z Borové se ještě „drápkem“ zachytil nejlepší trojice.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Archiv

Svoje postavení nyní upevnil Boršov, který si přivezl všechny body z Třebařova a odskočil druhé Moravské Třebové na rozdíl tří bodů. Céčko senzačně ztratilo body na půdě posledního Koclířova, a to tam muselo být rádo i za tu plichtu. Je sice pravdou, že muselo sáhnout do řad „starších a pokročilých“ hráčů, nicméně i tak jde o výsledek budící pozornost. Reálně ve hře je Hradec, který v poslední čtvrthodině otočil zápas v Trstěnici, kde se gólově prosadil poté, co šli domácí do deseti. Střelcem kola je čistecký Vomočil, jenž přispěl hattrickem k demolici Sebranic. Pro domácí je však na dohánění předních pozic zřejmě pozdě.