Jakkoli jsou však zástupci klubů pochopitelně zklamáni, že se jarní část nemohla na trávních sehrát, tak je z jejich slov současně patrné, že si jsou vědomi závažnosti situace, jaká nastala v Česku i v celém světě, a s rozhodnutím Fotbalové asociace České republiky jsou srozuměni. Zároveň doufají, že se všechno postupně vrátí do normálu.

Deník oslovil kluby z nejvyšší krajské fotbalové soutěže s otázkami týkajícími se aktuální situace a jejich pohledu na věc. Přinášíme další várku odpovědí, seriál bude postupně pokračovat.

1. Co říkáte rozhodnutí FAČR o předčasném ukončení sezony? Pokud nesouhlasíte, jakým způsobem se mělo podle vás postupovat?

2. Jak se pandemie koronaviru dotkla vašeho klubu, především týmu dospělých?

3. Sportovci v kolektivních odvětvích se stále nesmí scházet. Jak u vás řešíte komunikaci: vedení – trenér, trenér – hráči, vedení – hráči, klub – fanoušci a podobně?

4. Pokud se uvolní vládní opatření, jakým způsobem se chystáte obnovit závodní činnost klubu (turnaje, přátelská utkání, tréninky)?

Současná situace přesahuje sport, vždyť v ní jde o zdraví a životy lidí

SKP SLOVAN MORAVSKÁ TŘEBOVÁ

Petr Matoušek, sekretář

1. Koronavirus paralyzoval sportovní dění na celém světě. Stav je to bezprecedentní a postihuje bez výjimky úplně všechny. Je třeba zdůraznit, že současná situace dalece přesahuje sport. Jedná se o zdraví, o životy. Ukončení sezony je za těchto okolností jediné správné a možné řešení. Nicméně věřím, že s pevnou a optimistickou myslí vše společně překonáme a na trávníky se znovu vrátíme.

2. Klub jede v „nouzovém režimu“, podobně jako drtivá většina ostatních. Všechny věkové kategorie v průběhu měsíce března přešly na individuální formu tréninku hráčů. Hlavní otázkou v současném období je, kdy a v jaké formě začne příští sezona. Všechno bude jinak a bude důležité, jak se s novou situací všichni dokážeme vyrovnat.

3. Ke vzájemné komunikaci mezi členy kluby nyní využíváme veškeré dostupné prostředky, které nám k ní zbyly, především tedy sociální sítě. Omezili jsme vzájemná setkávání a všichni tak nějak jedeme v krizovém režimu. To ovšem neznamená, že by se u nás sportovní život úplně zastavil. Všechno musí být nachystáno k restartu, ať k němu dojde kdykoli.

4. Na obnovení sportovní činnosti jsme v Moravské Třebové v zásadě připraveni. Máme v zásobě několik scénářů, které plánujeme aplikovat do praxe v závislosti na uvolňování vládních opatření. Snad se tak stane co nejdříve.

Dohrávat zápasy ve středu? Něco podobného si neumím představit

TJ JISKRA LITOMYŠL

František Jandáček, předseda TJ

1. V podstatě jsem takové rozhodnutí fotbalové asociace čekal a není to pro mě překvapení. Nebylo vyhnutí, protože je podle mě nemožné hrát středy. Nedovedu si představit, jak by se hráči a členové realizačních týmů uvolňovali ze zaměstnání.

2. Není mi v tuto chvíli známo, že by byl některý náš fotbalista nebo funkcionář nakažen koronavirem. Individuální aktivity jsou na trenérech jednotlivých týmů, jak komunikují se svými hráči. Navíc si myslím, že na sociálních sítích je toho tolik, že pokud chce někdo něco dělat, tak má mnoho možností.

3. Ze své pozice jsem hned, jak fotbalová asociace vydala prohlášení o ukončení sezony, celému fotbalovému oddílu oznámil, jak bychom měli postupovat do té doby, než nás vláda svým rozhodnutím pustí na hřiště. Pro veřejnost a příznivce funguje velmi dobře vývěska na náměstí a k dispozici jsou internetové stránky i facebook.

4. Všechno záleží na tom, od kdy a v jakém počtu lidí budeme moci obnovit naši sportovní činnost. Osobně to vidím na nějakou tréninkovou jednotku, popřípadě přípravný zápas. U nás v Litomyšli máme k dispozici jednu travnatou hrací plochu a na ní budou městské služby od poloviny června provádět pravidelnou regeneraci, která by měla trvat šest týdnů. Samozřejmě ovšem můžeme fungovat na umělé trávě.

Snad bude možné brzy uskutečnit trénink aspoň v malých skupinách

FK ČESKÁ TŘEBOVÁ

Pavel Petr, trenér

1. To, že se Fotbalová asociace České republiky rozhodla mistrovské soutěže předčasně ukončit, se dalo očekávat. Vzhledem ke složité situaci, jaká nastala na celém světě, to musíme plně respektovat a mít pro tento krok pochopení. Teď je na prvním místě určitě zdraví.

2. Máme na sociální síti svoji skupinu a snažíme se navzájem motivovat v podobě různých výzev. Uvidíme v následujících dnech a týdnech, jestli přijde ze strany státu nějaké uvolňující opatření a mohli bychom pak třeba už na hřiště a uskutečnit trénink v menších skupinkách.

3. Vzájemnou komunikaci s hráči řešíme v této situaci převážně po telefonu, případně prostřednictvím e-mailu.

4. Poté, co by se rozvolnila vládní opatření, tak se budeme samozřejmě chtít co nejkvalitněji připravit na novou mistrovskou sezonu krajského přeboru. A to se bez tréninků a odehrání přátelských utkání neobejde.

Společenský život ustal a nevidím možnosti, jak organizovat aktivity

SK POLIČKA

Roman Kysilko, předseda

1. Myslím si, to v současné situaci bylo jediné správné rozhodnutí, které ani nemělo alternativu. Dokončit rozehranou sezonou a prakticky celou jarní část není reálné.

2. Veškerý společenský život utichl, takže v současné situaci nevidím možnost, jak organizovat nějaké aktivity ať dospělých, nebo mládeže. Pevně doufám, že to nebude delší, než je nezbytně nutné.

3. Situace, která nastala, nemá obdoby, takže úplně ustala obvyklá komunikace na úrovni mezi trenérem a hráčem. Ostatní probíhá víceméně normálně po telefonu, mailech a sociálních sítích.

4. Jakmile se situace v České republice změní k lepšímu, tak předpokládám, že začneme na všech úrovních s tréninky a po dohodě s hráči potom zkusíme zorganizovat přátelská střetnutí, turnaje nebo podobné aktivity. Přeji všem, aby toto období přestáli bez velkých problémů a abychom se setkali co nejdříve na hřištích i mimo ně.